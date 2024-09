Diese 27 grossartigen Tierbilder versüssen dir den Freitag

Welche dieser Volkssagen über die Fossas gibt es wirklich?

Sie klauen Hühnereier und legen sie vor die Türen ihrer nächster Opfer. In den frühen Morgenstunden greifen sie dann ihre noch schlafenden Opfer an. Sie versetzen schlafende Menschen in eine Trance, indem sie sie ablecken. Ist der Schläfer einmal verzaubert, kann er nicht mehr erwachen, und die Fossa schlitzt ihr hilfloses Opfer auf. Sie können Kinder dazu verführen, sich gegen ihre Eltern aufzulehnen.

Abstimmen