27 herzige Tierbildli, die du auf keinen Fall verpassen möchtest
Cute News, everybody!
... und cuten Morgen allerseits. Ich bin fit und munter aus den Ferien zurück und wollte euch eigentlich meine Unterwasservideos von meinen Tauchabenteuern zeigen. Wegen technischer Probleme gibt es heute aber nur wenige Bilder von mir, ich gebe aber mein Bestes, um euch trotzdem zu zeigen, was ich gesehen habe.
Ein Symbolbild von mir aus den Ferien:
Ein Bild habe ich aber doch. Eine Schildkröte, die ich fast übersehen hätte.
Keine Cute News mehr verpassen:
Um diese Seenadel zu entdecken, musste ich auch ganz genau hinschauen.
Ebenfalls lang, dünn, fast durchsichtig und im Roten Meer unterwegs: der Trompetenfisch.
Auch aus meiner Bibliothek: Blaupunktrochen waren überall.
Es folgt das Highlight meiner Ferien: ein Dugong.
Fun Fact über Dugongs: Ihr Gehirn macht nur ein Prozent ihres Körpergewichts aus.
Okay, es gab noch ein weiteres Highlight. Ein Baby-Adlerrochen.
Wer immer noch Angst vor Haien im Meer hat, hat noch nie etwas von Titan-Triggerfischen (Riesen-Drückerfisch) gehört. Sie sind der Schrecken von Tauchern.
Seht ihr die Zähne an diesem Fisch? Mit diesen können sie fest zubeissen und ernsthafte Wunden bei uns Menschen hinterlassen.
Sie sind sehr territorial, besonders in der Brutzeit sollte man ihnen nicht zu nahe kommen.
Es gibt natürlich noch andere Drückerfische, wie zum Beispiel die Picasso-Drückerfische (die ich auch ganz oft gesehen habe), die harmlos sind.
Nach dem Triggerfisch-Schrecken zuerst mal eine süsse Schilde:
Weil man nie genug Schildkröten haben kann:
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)
Das war es auch schon aus meinen Ferien. Machen wir weiter mit den «normalen» Cute News.
Zunge der Woche:
Du hast nichts gesehen!
Es wollte doch nur die Spitzen schneiden ...
Ich habe Basketball bis jetzt anscheinend immer falsch verstanden.
Kleiner Doggo, grosses Selbstvertrauen.
Ein bisschen Spass muss sein.
Glücklicher Doggo zur Aufmunterung:
Hallo Nachbar!
Was wir nicht alles für ein bisschen Futter machen ...
Kurz die Temperatur checken ...
... nope, nope, nope.
Spider-Man, bist das du?
Huch, es ist ja bereits wieder Wochenende!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.