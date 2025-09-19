27 herzige Tierbildli, die du auf keinen Fall verpassen möchtest

Cute News, everybody!

... und cuten Morgen allerseits. Ich bin fit und munter aus den Ferien zurück und wollte euch eigentlich meine Unterwasservideos von meinen Tauchabenteuern zeigen. Wegen technischer Probleme gibt es heute aber nur wenige Bilder von mir, ich gebe aber mein Bestes, um euch trotzdem zu zeigen, was ich gesehen habe.

Ein Symbolbild von mir aus den Ferien:

Ein Bild habe ich aber doch. Eine Schildkröte, die ich fast übersehen hätte.

Bild: watson/cmu

Um diese Seenadel zu entdecken, musste ich auch ganz genau hinschauen.

Bild: imago images

Ebenfalls lang, dünn, fast durchsichtig und im Roten Meer unterwegs: der Trompetenfisch.

Bild: imago stock&people

Auch aus meiner Bibliothek: Blaupunktrochen waren überall.

Bild: watson/ cmu

Es folgt das Highlight meiner Ferien: ein Dugong.

Bild: imago images

Fun Fact über Dugongs: Ihr Gehirn macht nur ein Prozent ihres Körpergewichts aus.

Bild: imago images

Okay, es gab noch ein weiteres Highlight. Ein Baby-Adlerrochen.

Bild: imago images

Wer immer noch Angst vor Haien im Meer hat, hat noch nie etwas von Titan-Triggerfischen (Riesen-Drückerfisch) gehört. Sie sind der Schrecken von Tauchern.

Bild: imago images

Seht ihr die Zähne an diesem Fisch? Mit diesen können sie fest zubeissen und ernsthafte Wunden bei uns Menschen hinterlassen.

Bild: IMAGO IMAGES

Sie sind sehr territorial, besonders in der Brutzeit sollte man ihnen nicht zu nahe kommen.

Bild: imago images

Es gibt natürlich noch andere Drückerfische, wie zum Beispiel die Picasso-Drückerfische (die ich auch ganz oft gesehen habe), die harmlos sind.

Bild: imago images

Nach dem Triggerfisch-Schrecken zuerst mal eine süsse Schilde:

Bild: imago images

Weil man nie genug Schildkröten haben kann:

Das war es auch schon aus meinen Ferien. Machen wir weiter mit den «normalen» Cute News.

Zunge der Woche:

Du hast nichts gesehen!

Es wollte doch nur die Spitzen schneiden ...

Ich habe Basketball bis jetzt anscheinend immer falsch verstanden.

Kleiner Doggo, grosses Selbstvertrauen.

Ein bisschen Spass muss sein.

Glücklicher Doggo zur Aufmunterung:

Hallo Nachbar!

Was wir nicht alles für ein bisschen Futter machen ...

Kurz die Temperatur checken ...

... nope, nope, nope.

Spider-Man, bist das du?

Huch, es ist ja bereits wieder Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!