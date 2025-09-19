Nebel
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Schildkröten, Lamas und Geckos

27 herzige Tierbildli, die du auf keinen Fall verpassen möchtest

19.09.2025, 06:0519.09.2025, 06:05
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

... und cuten Morgen allerseits. Ich bin fit und munter aus den Ferien zurück und wollte euch eigentlich meine Unterwasservideos von meinen Tauchabenteuern zeigen. Wegen technischer Probleme gibt es heute aber nur wenige Bilder von mir, ich gebe aber mein Bestes, um euch trotzdem zu zeigen, was ich gesehen habe.

Ein Symbolbild von mir aus den Ferien:

cute news tier fisch https://ch.pinterest.com/pin/89086898873504379/
Bild: pinterest

Ein Bild habe ich aber doch. Eine Schildkröte, die ich fast übersehen hätte.

Bild
Bild: watson/cmu

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Um diese Seenadel zu entdecken, musste ich auch ganz genau hinschauen.

A Schultz pipefish on a brown coral Boracay Island Philippines
Bild: imago images

Ebenfalls lang, dünn, fast durchsichtig und im Roten Meer unterwegs: der Trompetenfisch.

Pazifischer Trompetenfisch (Aulostomus chinensis), Rotes Meer, Ägypten, Afrika ibxaaa03822138.jpg Pacific Trumpet fish Aulostomus chinensis Red Sea Egypt Africa ibxaaa03822138 JPG
Bild: imago stock&people

Auch aus meiner Bibliothek: Blaupunktrochen waren überall.

Bild
Bild: watson/ cmu

Es folgt das Highlight meiner Ferien: ein Dugong.

Dugong swimming near coral reef. Sea animal (Dugong dugon). Sea cow. xkwx dugong dugon sea cow coral reef manatee mammal sirenia endangered swimming marine dive snorkeling animal grass underwater merm ...
Bild: imago images

Fun Fact über Dugongs: Ihr Gehirn macht nur ein Prozent ihres Körpergewichts aus.

Creative Highlights World Dugong Dugong dugon frisst Algen auf einer Seegraswiese. Dugong in Begleitung eines Schwarmes von Goldstachelmakrelen Gnathanodon speciosus beim Fressen von Seegras, Rotes Me ...
Bild: imago images

Okay, es gab noch ein weiteres Highlight. Ein Baby-Adlerrochen.

Gefleckter Adlerrochen Aetobatus ocellatus Spotted eagle ray Aetobatus ocellatus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13630002.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen ...
Bild: imago images

Wer immer noch Angst vor Haien im Meer hat, hat noch nie etwas von Titan-Triggerfischen (Riesen-Drückerfisch) gehört. Sie sind der Schrecken von Tauchern.

Picassofish / underwater photograph, dive site - Ras Bob, Egypt, depth - 15m triggerfish
Bild: imago images

Seht ihr die Zähne an diesem Fisch? Mit diesen können sie fest zubeissen und ernsthafte Wunden bei uns Menschen hinterlassen.

Riesen-Drückerfisch Balistoides Viridescens Giant triggerfish Balistoides viridescens Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13671817.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deut ...
Bild: IMAGO IMAGES

Sie sind sehr territorial, besonders in der Brutzeit sollte man ihnen nicht zu nahe kommen.

Picassofish / underwater photograph, dive site - Ras Bob, Egypt, depth - 15m triggerfish
Bild: imago images

Es gibt natürlich noch andere Drückerfische, wie zum Beispiel die Picasso-Drückerfische (die ich auch ganz oft gesehen habe), die harmlos sind.

Picassofish / underwater photograph, dive site - Ras Bob, Egypt, depth - 15m triggerfish
Bild: imago images

Nach dem Triggerfisch-Schrecken zuerst mal eine süsse Schilde:

Frontalporträt einer Echten Karettschildkröte, die durch klares, türkisblaues Wasser gleitet *** Frontalporträt a Real Hawksbill turtle, the through clear, Turquoise Blue Water slides 1132500199
Bild: imago images

Weil man nie genug Schildkröten haben kann:

1 / 17
15 Schildkröten
quelle: shutterstock
(Unten geht es mit den Cute News weiter.)

Das war es auch schon aus meinen Ferien. Machen wir weiter mit den «normalen» Cute News.

cute news tier kuh https://www.reddit.com/r/GrassDoggos/comments/1nhzhca/i_cant_believe_how_fast_missy_has_grown_up_shes/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/469289223688392606/
Bild: pinterest
cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/469289223688392606/
Bild: pinterest

Du hast nichts gesehen!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/28077197671772849/
Bild: pinterest

Es wollte doch nur die Spitzen schneiden ...

cute news tier llama https://imgur.com/gallery/before-after-summer-cut-sr9IYw4#/t/aww
Bild: imgur

Ich habe Basketball bis jetzt anscheinend immer falsch verstanden.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Kleiner Doggo, grosses Selbstvertrauen.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/9429480466158383/
Bild: pinterest

Ein bisschen Spass muss sein.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Glücklicher Doggo zur Aufmunterung:

CUTE NEWS TIER HUND https://imgur.com/gallery/daily-dose-of-winter-day-1051-u6Oro8o#/t/aww
Bild: IMGUR

Hallo Nachbar!

cute news tier echse https://ch.pinterest.com/pin/47850814786077249/
Bild: pinterest

Was wir nicht alles für ein bisschen Futter machen ...

cute news tier ziege https://ch.pinterest.com/pin/4151824652373758/
Bild: pinterest

Kurz die Temperatur checken ...

cute news tier vogel https://ch.pinterest.com/pin/9007268002214879/
Bild: pinterest

... nope, nope, nope.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: pinterest

Spider-Man, bist das du?

CUTE NEWS TIER GECKO https://ch.pinterest.com/pin/1266706133548247/
Bild: PINTEREST

Huch, es ist ja bereits wieder Wochenende!

CUTE NEWS TIER KATZE https://ch.pinterest.com/pin/10696117859899624/
Bild: PINTEREST
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
Themen
Auch Tiere kennen Bad Hair Days
1 / 11
Auch Tiere kennen Bad Hair Days
Unser gefiederter Freund ist nicht das einzige Tier, das einen Bad Hair Day erschwischt hat. Guck:
quelle: solent news / tim boyer/solent news &amp; photo agency
Spektakulärer Besuch aus der Tiefe: Forscher in Teneriffa filmen seltenen Fisch
Video: watson
2 Kommentare
