Amerikas Möchtegern-Diktator driftet ab – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen.
Allerdings lädt unsere bevorzugte X-Alternative gelegentlich auch ziemlich langsam ... 😌
Und wie war deine Woche so?
The cartoonist's dilemma:— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 20:24
[image or embed]
Das Karikaturisten-Dilemma:
Ach komm, wir versuchen's!
We’re in a world of… 💩— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 23:00
[image or embed]
«President Poop» in Aktion
Nick Anderson @Nick_Anderson_ on #Trump #TrumpisaDementedWeirdo #TrumpIsTooStupid – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 20:50
[image or embed]
Die Schwurbler haben recht: Es gibt Chemtrails
Pfft… don’t tell me chemtrails aren’t real.— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 16:53
[image or embed]
Diese Abrissbirne müsste eigentlich orangefarben sein
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 20:00
[image or embed]
Renovationsplan fürs Weisse Haus geleakt
Die Pläne für den radikalen Staatsumbau und -abbau werden Schritt für Schritt umgesetzt
„Neun Monate nach Trumps Amtsantritt: „Project 2025“ verändert die USA“ #Trump #MAGA #Project2025 #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 18:25
[image or embed]
Der neue Trump-Ballsaal
10/24/2025- Ballroom Dancing www.timesfreepress.com/news/2025/oc...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 24. Oktober 2025 um 02:44
[image or embed]
Die Öffentlichkeit vergisst (trotz aller Ablenkungen) nicht
10/19/2025- The Epstein File www.timesfreepress.com/news/2025/oc...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 14:10
[image or embed]
Wie man den Faschismus besiegt – einst und heute
Defeating Fascism For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 19:37
[image or embed]
Eines der besten Schilder von der «No Kings»-Demo gegen Trump
Best No Kings sign #Lisbon— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 23:19
[image or embed]
Wir hoffen, dass es dieses Mal eine friedliche Revolution gibt, um den König zu stürzen ...
Wir hätten da noch einen Vorschlag für die nächste Präsidentschaftswahl (sofern es eine gibt 😬)
Trump ist nicht nur ein Möchtegern-Diktator, sondern vor allem auch ein Kleptokrat sondergleichen
@mluckovich.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:57
Commander in Thief anntelnaes.substack.com/p/commander-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 22:01
[image or embed]
Wir fragen ernsthaft: Lassen sich das die US-Steuerzahler gefallen?
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:03
[image or embed]
Trump gibt hunderte Milliarden, ja Billionen für alles Mögliche aus, aber nicht für die ärmsten Mitbürger
I’d say “eat the rich” but they probably taste like ketamine and microplastics— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 23:46
[image or embed]
Wie sich Trump und Co. die Medienkonferenzen wünschen
@jackohman.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 21:24
Die korrupteste US-Regierung ever – und die grossen Tech-Konzerne buttern Millionen rein
#trump #whitehouse #eastwing #gop #ballroom #news #democracy— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Oktober 2025 um 00:00
[image or embed]
Aufrechte Amerikaner wollen keinen König, und aufrechte Briten?
My editorial for Monday's Metro— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 14:55
[image or embed]
Prince Andrew, Sexualstraftäter aus dem Epstein-Dunstkreis, wohnt weiter mietfrei
Latest @theguardian.com cartoon www.theguardian.com/commentisfre...— Ben Jennings (@bjennings90.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:55
[image or embed]
Für echte Männer: Stihl bringt Benzin-Rasierer auf den Markt www.der-postillon.com/2019/10/stih...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 22. Oktober 2025 um 19:45
[image or embed]
Nebenbei opfert Trump mit seinem Wirtschaftskrieg gegen China die Bauern, die ihn gewählt haben
The farmers are getting plowed under....— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 15:47
[image or embed]
Vom Schach wissen wir: Viele Bauern schlagen den König
Pawns may have less power, but they have the numbers. Today's cartoon by Steve Greenberg. More cartoons: www.cartoonmovement.com #NoKings #Trump #USA— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 22. Oktober 2025 um 07:16
[image or embed]
Wo sollen die ganzen, äh, Renovationsarbeiten noch hinführen?
@mluckovich.bsky.social) 24. Oktober 2025 um 00:33
Putin führt Trump – und Selenskyj muss auf Europa hoffen
@deadder.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 18:28
Statt des weiter schwelenden Gaza-Konflikts kümmert sich Trump lieber um seinen Ballsaal
#bibi #cease-fire #Israel #gaza #warxrimes #trump #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 20:16
[image or embed]
Grüsse gehen raus
Ohrwurm zum Schluss 😉
Bonus
Wirf das verdammte Ding! 😅
Throw the damn thing— I 💙 Dogs (@dogs100.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:49
[image or embed]
(dsc)