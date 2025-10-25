wechselnd bewölkt
USA und Trump: Die besten Karikaturen der Woche

Amerikas Möchtegern-Diktator driftet ab – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
25.10.2025, 06:1025.10.2025, 06:10

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen.

Allerdings lädt unsere bevorzugte X-Alternative gelegentlich auch ziemlich langsam ... 😌

Und wie war deine Woche so?

The cartoonist's dilemma:

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 20:24

Das Karikaturisten-Dilemma:

«Was ist eine bessere Metapher für die Präsidentschaft Trumps? Trump, der das Weisse Haus zerstört, oder Trump, der seinen eigenen Leuten Exkremente über den Kopf schüttet? Seufz ... Ich gebe auf.»

Ach komm, wir versuchen's!

We’re in a world of… 💩

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 23:00

«President Poop» in Aktion

Nick Anderson @Nick_Anderson_ on #Trump #TrumpisaDementedWeirdo #TrumpIsTooStupid – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 20:50

Die Schwurbler haben recht: Es gibt Chemtrails

Pfft… don’t tell me chemtrails aren’t real.

[image or embed]

— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 16:53

Diese Abrissbirne müsste eigentlich orangefarben sein

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 21. Oktober 2025 um 20:00
«Da drüben – das wird mein neuer Ballsaal!»

Renovationsplan fürs Weisse Haus geleakt

Trump Meme
meme: bsky.app

Die Pläne für den radikalen Staatsumbau und -abbau werden Schritt für Schritt umgesetzt

„Neun Monate nach Trumps Amtsantritt: „Project 2025“ verändert die USA“ #Trump #MAGA #Project2025 #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 18:25

Der neue Trump-Ballsaal

10/24/2025- Ballroom Dancing www.timesfreepress.com/news/2025/oc...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 24. Oktober 2025 um 02:44

Die Öffentlichkeit vergisst (trotz aller Ablenkungen) nicht

10/19/2025- The Epstein File www.timesfreepress.com/news/2025/oc...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 14:10

Trump Epstein Meme
meme: bsky.app

Wie man den Faschismus besiegt – einst und heute

Defeating Fascism For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 19:37

Eines der besten Schilder von der «No Kings»-Demo gegen Trump

Best No Kings sign #Lisbon

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 23:19
«Wenn es Gerechtigkeit gibt, wird ‹Big Beautiful Bill› der Name seines Zellengenossen sein.»

Wir hoffen, dass es dieses Mal eine friedliche Revolution gibt, um den König zu stürzen ...



[image or embed]

— Guy Body (@bodycartoon.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 21:30

Wir hätten da noch einen Vorschlag für die nächste Präsidentschaftswahl (sofern es eine gibt 😬)

Newsom Obama Trump US-Wahlen Meme
meme: bsky.app

Trump ist nicht nur ein Möchtegern-Diktator, sondern vor allem auch ein Kleptokrat sondergleichen



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:57

Commander in Thief anntelnaes.substack.com/p/commander-...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 22:01
«Es ist sehr seltsam, eine Entscheidung zu treffen, bei der ich mich selbst bezahle.»

Wir fragen ernsthaft: Lassen sich das die US-Steuerzahler gefallen?

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:03

Trump gibt hunderte Milliarden, ja Billionen für alles Mögliche aus, aber nicht für die ärmsten Mitbürger

I’d say “eat the rich” but they probably taste like ketamine and microplastics

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 23:46
«Lebensmittelmarken sind definitiv das Problem.»

Wie sich Trump und Co. die Medienkonferenzen wünschen



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 21:24
«Meine Frage lautet: ‹Wer ist ein braver Junge?›»

Die korrupteste US-Regierung ever – und die grossen Tech-Konzerne buttern Millionen rein

#trump #whitehouse #eastwing #gop #ballroom #news #democracy

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Oktober 2025 um 00:00

Aufrechte Amerikaner wollen keinen König, und aufrechte Briten?

My editorial for Monday's Metro

[image or embed]

— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 19. Oktober 2025 um 14:55

Prince Andrew, Sexualstraftäter aus dem Epstein-Dunstkreis, wohnt weiter mietfrei

Latest @theguardian.com cartoon www.theguardian.com/commentisfre...

[image or embed]

— Ben Jennings (@bjennings90.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:55

Für echte Männer: Stihl bringt Benzin-Rasierer auf den Markt www.der-postillon.com/2019/10/stih...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 22. Oktober 2025 um 19:45

Nebenbei opfert Trump mit seinem Wirtschaftskrieg gegen China die Bauern, die ihn gewählt haben

The farmers are getting plowed under....

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 15:47

Vom Schach wissen wir: Viele Bauern schlagen den König

Pawns may have less power, but they have the numbers. Today's cartoon by Steve Greenberg. More cartoons: www.cartoonmovement.com #NoKings #Trump #USA

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 22. Oktober 2025 um 07:16

Wo sollen die ganzen, äh, Renovationsarbeiten noch hinführen?



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 24. Oktober 2025 um 00:33

Putin führt Trump – und Selenskyj muss auf Europa hoffen



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 18:28

Statt des weiter schwelenden Gaza-Konflikts kümmert sich Trump lieber um seinen Ballsaal

#bibi #cease-fire #Israel #gaza #warxrimes #trump #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 20:16

Grüsse gehen raus

Gavin Newsom trollt Trump
meme: bsky.app

Ohrwurm zum Schluss 😉

Tracy Chapman – «Talkin' 'bout a Revolution».Video: YouTube/MrsMusic04

Bonus

Wirf das verdammte Ding! 😅

Throw the damn thing

[image or embed]

— I 💙 Dogs (@dogs100.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 19:49

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche
