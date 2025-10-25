Amerikas Möchtegern-Diktator driftet ab – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen.

Allerdings lädt unsere bevorzugte X-Alternative gelegentlich auch ziemlich langsam ... 😌

Das Karikaturisten-Dilemma: «Was ist eine bessere Metapher für die Präsidentschaft Trumps? Trump, der das Weisse Haus zerstört, oder Trump, der seinen eigenen Leuten Exkremente über den Kopf schüttet? Seufz ... Ich gebe auf.»

Renovationsplan fürs Weisse Haus geleakt meme: bsky.app

Die Pläne für den radikalen Staatsumbau und -abbau werden Schritt für Schritt umgesetzt „Neun Monate nach Trumps Amtsantritt: „Project 2025“ verändert die USA“ #Trump #MAGA #Project2025 #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 18:25

meme: bsky.app

Wie man den Faschismus besiegt – einst und heute Defeating Fascism For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 20. Oktober 2025 um 19:37

Eines der besten Schilder von der «No Kings»-Demo gegen Trump Best No Kings sign #Lisbon



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 18. Oktober 2025 um 23:19 «Wenn es Gerechtigkeit gibt, wird ‹Big Beautiful Bill› der Name seines Zellengenossen sein.»

Wir hätten da noch einen Vorschlag für die nächste Präsidentschaftswahl (sofern es eine gibt 😬) meme: bsky.app

Trump gibt hunderte Milliarden, ja Billionen für alles Mögliche aus, aber nicht für die ärmsten Mitbürger I’d say “eat the rich” but they probably taste like ketamine and microplastics



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 23:46 «Lebensmittelmarken sind definitiv das Problem.»

Nebenbei opfert Trump mit seinem Wirtschaftskrieg gegen China die Bauern, die ihn gewählt haben The farmers are getting plowed under....



[image or embed] — Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 22. Oktober 2025 um 15:47

Vom Schach wissen wir: Viele Bauern schlagen den König Pawns may have less power, but they have the numbers. Today's cartoon by Steve Greenberg. More cartoons: www.cartoonmovement.com #NoKings #Trump #USA



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 22. Oktober 2025 um 07:16

Grüsse gehen raus meme: bsky.app

Ohrwurm zum Schluss 😉 Tracy Chapman – «Talkin' 'bout a Revolution». Video: YouTube/MrsMusic04

