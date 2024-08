Cute News

Diese 27 tollen Tiere muntern dich garantiert auf

Cute News, everybody!

So schnell sind die Ferien wieder vorbei. Zurück im Büro, zurück mit den Cute News. Habe ganz viele süsse Katzen gestreichelt, eine hätte ich fast mit nach Hause genommen. Habt ihr auch süsse Tiere in euren Ferien gesehen? Teilt die Bilder in den Kommentaren!

Wenn endlich wieder Freitag ist.

Wer wohl den Znacht verspeist hat?

Nochmals ein Unschuldslamm:

Hoi.

Endlich wieder «sünnele».

Schon mal einen Hamster gähnen gesehen?

Wenn sich die Eichen langsam aber sicher in Kängurus verwandeln.

... ihr seht es doch auch, oder?

Immer wieder faszinierend:

Zunge der Woche:

Auch das Capybara der Woche darf nicht fehlen:

Was von der Luft noch wie eine leckere Schlange ausgesehen hat ...

Die Katze gehört offiziell dem Hund:

Auch dieses Rind und diese Schildkröte sind ziemlich beste Freunde:

Das perfekte Katzen-Foto existiert ni...

Meine Pläne fürs Wochenende:

Gestern war übrigens Weltkatzentag.

Damit wir heute noch etwas lernen: Dieser Vogel heisst Austernfischer.

Austernfischer leben oft in Küstenregionen.

Sie gelten als einer der charakteristischsten Vögel an der Nordsee. Dort leben sie das ganze Jahr über.

Austernfischer sind Zugvögel. Im Winter leben sie an den Küsten Afrikas oder Asiens.

Im Sommer sind sie in Ländern wie Schweden, Italien, Russland, der Türkei, aber auch in China zu finden.

Nach drei Wochen sind die Jungvögel flugbereit.

Die Vögel leben meistens monogam. Es kommt allerdings vor, dass Männchen mehr als nur eine Partnerin haben.

Noch ein Fun Fact: Die Vögel sind tag- und nachtaktiv. Abhängig ist das von den Gezeiten.

Schilde oder Zitrone?

Er konnte nichts dafür.

Wenn ich doch nur nach draussen dürfte ....

Juhu, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!