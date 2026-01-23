Nebel-3°
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Lustige Tierbilder von Katzen, Bären, Igeln und Hippos

Cute News

Freitag = 27 grossartige Tierbildli

23.01.2026, 06:12
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody ...

... und guten Morgen allerseits! Heute lernen wir einen ganz lustigen Fisch kennen. Dieser sieht aus, als würde er jeden Morgen seinen roten Lippenstift auftragen und kann am Meeresboden entlanglaufen. Seid gespannt!

Erste Schritte sind nicht leicht.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Fast.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Wenn wir schon bei der Rubrik «Dinge, die nicht bequem sein können» sind:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qi2w2a/if_i_fit_i_sits/
Bild: reddit

Hier handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Hirsch mit Albinismus, sondern Leuzismus, da seine Augen nicht rot sind.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Wie auch beim Albinismus ist hier ein Gendefekt die Ursache für das weisse Fell. Es tritt häufig bei Vögeln auf.

Mit diesem Baby-Fant legst du dich besser nicht an.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Der Milchdieb wurde identifiziert. (Und danach für nicht schuldig befunden)

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/he-did-not-drink-any-milk-ok-Wrw1Kjk#/t/aww
Bild: imgur

Die Eier sehen ein bisschen seltsam aus ...

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qgsq5m/what_type_of_egg_is_this/
Bild: reddit

Wie ich um 17 Uhr nach Hause eile, um absolut nichts zu machen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Für alle, die einen Reminder brauchen: Entsorgt endlich euren Weihnachtsbaum!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1qfunb8/the_christmas_tree_has_helped_clara_realize_her/
Bild: reddit

Zunge der Woche:

cute news tier tiger https://www.reddit.com/r/bigcats/comments/1qhvxmb/when_this_cat_is_only_one_glass_away/
Bild: reddit

Jetzt ist Spielstunde angesagt!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit

Matratzen tut man schliesslich auch Probeliegen.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qhywtj/its_a_perfect_fit/
Bild: reddit

Genau hier!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Bären treffen auf Wildtierkameras:

1 / 10
Bären treffen auf Wildtierkameras

Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's!
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Wer gerne Füchse hat, wird diese Slideshow lieben:

Eine einmalige Begegnung:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Damit wir heute etwas lernen, müssen wir abtauchen. Wir schauen uns nämlich die Rotlippen-Seefledermaus an.

Diese süssesten und lustigsten Tier-Bilder sind alles, was du heute gesehen haben musst Seefledermaus
Bild: imgur

Ein wirklich seltsam aussehender Fisch, der rund um die Galapagos Inseln lebt.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Bild: creative commons

Besonders auffallend sind die roten Lippen. Weshalb sie aussehen, als würden sie jede Stunde ihren leuchtenden Lippenstift auffrischen, ist nicht klar. Meeresbiologen vermuten, dass diese während des Laichens helfen könnten, andere ihrer Art zu erkennen.

Rotlippen-Fledermausfisch, Darwin-Fledermausfisch (Ogcocephalus darwini), Cocos Island, Kokosinsel, Costa Rica, Nordamerika Copyright: imageBROKER/NorbertxProbst ibxnpr04174475.jpg Rotlippen Bat fish ...
Bild: imago stock&people

Da sie keine guten Schwimmer sind, können sie ihre Flossen dazu verwenden, am Meeresboden zu «laufen».

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: imgur

Nicht nur von vorn, auch von oben sieht der Fisch kurios aus:

Weird sea life in the Galapagos. Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) lying on sandy seabed. Isabella Island, Galapagos, September.
Bild: imago images

Die Rotlippen-Seefledermäuse werden bis zu 40 Zentimeter gross und 12 Jahre alt.

Rotlippen-Fledermausfisch, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Red-lipped Batfish, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Rotli ...
Bild: imago stock&people

Auch auffallend: das «Horn». Wissenschaftler vermuten, dass die Seefledermaus dieses verwendet, um Beute anzulocken, ähnlich, wie Anglerfische das machen.

Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) Galapagos. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 MichaelxPitts Red lipped batfish Ogcocephalus darwini Galapagos PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 Mi ...
Bild: imago stock&people

Rotlippen-Seefledermäuse haben keine natürlichen Feinde.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Bild: imago images

Selbst hier: Seelöwen jagen diese Fische nicht, sondern benutzen sie als lebendige Spielzeuge. Sie lassen die Fische los und wenn sie versuchen zu entkommen, jagen sie ihnen hinterher. Alles, ohne ihr Spielzeug zu töten.

A young Galapagos sea lion Zalophus wollebaeki holds a red-lipped batfish Ogcocephalus darwini in its mouth. The sea lion was using the living batfish as a toy, dropping and chasing it as it tried to ...
Bild: imago images

Seelöwen sind verspielte Tiere. So wurde schon öfter beobachtet, dass Seelöwen zum Beispiel mit Pufferfischen spielen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Pufferfische sind auch bei anderen Meeresbewohnern beliebt: Delfine spielen ebenfalls gerne mit ihnen. Einige Studien sagen sogar, dass Delfine sie benutzen, um high zu werden.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: instagram

Yay, Wochenende!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch
1 / 10
7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch

7 faszinierende Tiere, die ausgestorben sind – Spoiler: Grund ist der Mensch

Wir befinden uns momentan im grössten Massensterben der letzten 10 Millionen Jahre. Über 47'000 Tierarten sind aktuell vom Aussterben bedroht. Das ist knapp ein Drittel aller statistisch erfassten Arten.

Alleine in den vergangenen 500 Jahren sind Hunderte von einzigartigen Tieren auf der ganzen Welt, wie der berüchtigte Dodo-Vogel, verschwunden.

 ... Mehr lesen
quelle: public domain
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nachwuchs im Tierpark Goldau – zum ersten Mal seit 18 Jahren wurden Bärenbabys geboren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Seline wollte 1 Klimmzug schaffen – das Resultat ist ... naja, schau selbst 🙃
«Ist das nicht bitz cringe?» meinte unser Patrick Toggweiler, als wir die Kontrahenten für Seline Meiers Klimmzug-Challenge zusammensuchten. Denn ihr Jahresvorsatz 2025 war ein einziger Klimmzug.
Zur Story