Cute News

Freitag = 27 grossartige Tierbildli

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody ...

... und guten Morgen allerseits! Heute lernen wir einen ganz lustigen Fisch kennen. Dieser sieht aus, als würde er jeden Morgen seinen roten Lippenstift auftragen und kann am Meeresboden entlanglaufen. Seid gespannt!

Erste Schritte sind nicht leicht.

Fast.

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Wenn wir schon bei der Rubrik «Dinge, die nicht bequem sein können» sind:

Hier handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Hirsch mit Albinismus, sondern Leuzismus, da seine Augen nicht rot sind.

Wie auch beim Albinismus ist hier ein Gendefekt die Ursache für das weisse Fell. Es tritt häufig bei Vögeln auf.

Mit diesem Baby-Fant legst du dich besser nicht an.

Der Milchdieb wurde identifiziert. (Und danach für nicht schuldig befunden)

Die Eier sehen ein bisschen seltsam aus ...

Wie ich um 17 Uhr nach Hause eile, um absolut nichts zu machen.

Für alle, die einen Reminder brauchen: Entsorgt endlich euren Weihnachtsbaum!

Zunge der Woche:

Jetzt ist Spielstunde angesagt!

Matratzen tut man schliesslich auch Probeliegen.

Genau hier!

Bären treffen auf Wildtierkameras:

1 / 10 Bären treffen auf Wildtierkameras Diese neugierigen Tiere werden deinen Tag retten. Los geht's! quelle: instagram

(Unten geht es mit den Cute News weiter!)

Wer gerne Füchse hat, wird diese Slideshow lieben:

Eine einmalige Begegnung:

Damit wir heute etwas lernen, müssen wir abtauchen. Wir schauen uns nämlich die Rotlippen-Seefledermaus an.

Ein wirklich seltsam aussehender Fisch, der rund um die Galapagos Inseln lebt.

Besonders auffallend sind die roten Lippen. Weshalb sie aussehen, als würden sie jede Stunde ihren leuchtenden Lippenstift auffrischen, ist nicht klar. Meeresbiologen vermuten, dass diese während des Laichens helfen könnten, andere ihrer Art zu erkennen.

Bild: imago stock&people

Da sie keine guten Schwimmer sind, können sie ihre Flossen dazu verwenden, am Meeresboden zu «laufen».

Nicht nur von vorn, auch von oben sieht der Fisch kurios aus:

Bild: imago images

Die Rotlippen-Seefledermäuse werden bis zu 40 Zentimeter gross und 12 Jahre alt.

Bild: imago stock&people

Auch auffallend: das «Horn». Wissenschaftler vermuten, dass die Seefledermaus dieses verwendet, um Beute anzulocken, ähnlich, wie Anglerfische das machen.

Bild: imago stock&people

Rotlippen-Seefledermäuse haben keine natürlichen Feinde.

Bild: imago images

Selbst hier: Seelöwen jagen diese Fische nicht, sondern benutzen sie als lebendige Spielzeuge. Sie lassen die Fische los und wenn sie versuchen zu entkommen, jagen sie ihnen hinterher. Alles, ohne ihr Spielzeug zu töten.

Bild: imago images

Seelöwen sind verspielte Tiere. So wurde schon öfter beobachtet, dass Seelöwen zum Beispiel mit Pufferfischen spielen.

Pufferfische sind auch bei anderen Meeresbewohnern beliebt: Delfine spielen ebenfalls gerne mit ihnen. Einige Studien sagen sogar, dass Delfine sie benutzen, um high zu werden.

Yay, Wochenende!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!