Spass
Digital

Für Trump wird's eng – eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick

Trump Epstein Meme
Und wie war deine Woche so?meme: bsky.app

Für Trump wird's ungemütlich – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes. Heute: «Epstein Special».
15.11.2025, 05:4815.11.2025, 05:48

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

*Dramatische Musik*



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 13. November 2025 um 13:59

Ja, es dämmert so einigen

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Der amerikanische Regierungs-«Shutdown» ist beendet

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 13. November 2025 um 18:51

Diese Woche wurden brisante Epstein-Mails* veröffentlicht



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 14. November 2025 um 04:39
* Die Ermittlungsakten (Epstein Files) sind weiterhin unter Verschluss.

Was wir aus den Mails erfahren:

Sogar Epstein hielt Trump in den Jahren vor seinem Tod für den schlimmsten Menschen, den er je getroffen hatte.

Trump ging auf Tauchstation

What about those emails? Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Epstein

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. November 2025 um 06:41

😅

"Epstein meinte einen ganz anderen Donald Trump" – Weißes Haus äußert sich zu belastenden E-Mails www.der-postillon.com/2025/11/trum...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 14. November 2025 um 13:05

Völlig, äh, logisch, was jetzt folgt

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Die Puzzleteile fügen sich zusammen

Putting it all together #Epstein For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. November 2025 um 22:57

Seine rote Krawatte wird immer mehr zum Strick

Nothing to see here #epsteinfiles

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 13. November 2025 um 02:00

Trump-Unterstützer geraten in grösste Erklärungsnot

Today's Cartoon- MAGA Anxiety

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 13. November 2025 um 04:14

Wie ihn seine Anhänger bislang verteidigen:
Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Prognose: Wir sehen immer mehr, äh, Schiffe, die, äh, die sinkende Ratte verlassen?

Are we seeing the beginning of the end?

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 13. November 2025 um 05:40

MAGA machte einst ein Affentheater wegen geleakter (harmloser) Hillary-Clinton-Mails. Und heute?

Emails on an unsecured server > emails from an insecure pervert

[image or embed]

— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 14. November 2025 um 00:18

Die zwei haben gut lachen

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Jetzt wissen wir auch, was Trump mit «den Sumpf trockenlegen» meinte

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Aber der Ballsaal wird super!

#trump #epstein #emails #news #gop #mikeJohnson

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 12. November 2025 um 19:30

Hier unser Vorschlag für einen Trump-«Triumphbogen»

Arc de Trump #epsteinfiles For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. November 2025 um 20:57

Langsam aber sicher gehen Trump die Ablenkungsmanöver aus

#Epstein damage control - © Chappatte in The Boston Globe @globeopinion.bsky.social @bostonglobe.com 👉 chappatte.com/en/images/ep...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 14. November 2025 um 09:52

Sisyphos lässt grüssen

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 12. November 2025 um 17:58

Immer mehr belastendes Material, aber Trump spricht weiterhin von einem Hoax

FOLLOWING the STINK

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 13. November 2025 um 21:01

Die US-Regierung versucht mit allen Mitteln, die mutmasslich (für Trump) vernichtenden «Epstein Files» unter Verschluss zu halten

taking the situation to the Situation Room....

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 13. November 2025 um 23:47

Choose your fighter

Trump Epstein Meme
meme: Reddit

Derweil geht die Bereicherung der Trump-Familie und der Tech-Bros ungeniert weiter
Trump Techoligarchen Meme
meme: Reddit

Dazu passender Lesetipp (mit Schweizer Perspektive):

Eine verdeckte Recherche von CORRECTIV.Schweiz und der @woz.ch zeigt, wie ausländische Super-Reiche von Schweizer Banken, Kanzleien und Steuerämtern umworben werden. Dabei verraten selbst Behörden die besten Tricks, um wenig Steuern zu zahlen.

[image or embed]

— CORRECTIV (@correctiv.org) 13. November 2025 um 12:37

Bonus

Goodnight kisses from mum…

[image or embed]

— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 7. November 2025 um 14:53

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Das freie Amerika freut sich – Trumps desaströse Woche im Karikaturen-Rückblick
