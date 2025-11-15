Für Trump wird's ungemütlich – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
*Dramatische Musik*
@deadder.bsky.social) 13. November 2025 um 13:59
Ja, es dämmert so einigen
Der amerikanische Regierungs-«Shutdown» ist beendet
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 13. November 2025 um 18:51
Diese Woche wurden brisante Epstein-Mails* veröffentlicht
@jackohman.bsky.social) 14. November 2025 um 04:39
Was wir aus den Mails erfahren:
Trump ging auf Tauchstation
What about those emails? Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #Epstein— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. November 2025 um 06:41
😅
"Epstein meinte einen ganz anderen Donald Trump" – Weißes Haus äußert sich zu belastenden E-Mails www.der-postillon.com/2025/11/trum...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 14. November 2025 um 13:05
Völlig, äh, logisch, was jetzt folgt
Die Puzzleteile fügen sich zusammen
Putting it all together #Epstein For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. November 2025 um 22:57
Seine rote Krawatte wird immer mehr zum Strick
Nothing to see here #epsteinfiles— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 13. November 2025 um 02:00
Trump-Unterstützer geraten in grösste Erklärungsnot
Today's Cartoon- MAGA Anxiety— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 13. November 2025 um 04:14
Prognose: Wir sehen immer mehr, äh, Schiffe, die, äh, die sinkende Ratte verlassen?
Are we seeing the beginning of the end?— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 13. November 2025 um 05:40
MAGA machte einst ein Affentheater wegen geleakter (harmloser) Hillary-Clinton-Mails. Und heute?
Emails on an unsecured server > emails from an insecure pervert— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 14. November 2025 um 00:18
Die zwei haben gut lachen
Jetzt wissen wir auch, was Trump mit «den Sumpf trockenlegen» meinte
Aber der Ballsaal wird super!
#trump #epstein #emails #news #gop #mikeJohnson— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 12. November 2025 um 19:30
Hier unser Vorschlag für einen Trump-«Triumphbogen»
Arc de Trump #epsteinfiles For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. November 2025 um 20:57
Langsam aber sicher gehen Trump die Ablenkungsmanöver aus
#Epstein damage control - © Chappatte in The Boston Globe @globeopinion.bsky.social @bostonglobe.com 👉 chappatte.com/en/images/ep...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 14. November 2025 um 09:52
Sisyphos lässt grüssen
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 12. November 2025 um 17:58
Immer mehr belastendes Material, aber Trump spricht weiterhin von einem Hoax
FOLLOWING the STINK— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 13. November 2025 um 21:01
Die US-Regierung versucht mit allen Mitteln, die mutmasslich (für Trump) vernichtenden «Epstein Files» unter Verschluss zu halten
taking the situation to the Situation Room....— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 13. November 2025 um 23:47
Choose your fighter
Dazu passender Lesetipp (mit Schweizer Perspektive):
Eine verdeckte Recherche von CORRECTIV.Schweiz und der @woz.ch zeigt, wie ausländische Super-Reiche von Schweizer Banken, Kanzleien und Steuerämtern umworben werden. Dabei verraten selbst Behörden die besten Tricks, um wenig Steuern zu zahlen.— CORRECTIV (@correctiv.org) 13. November 2025 um 12:37
Bonus
Goodnight kisses from mum…— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 7. November 2025 um 14:53
