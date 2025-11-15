Und wie war deine Woche so? meme: bsky.app

Für Trump wird's ungemütlich – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes. Heute: «Epstein Special».

Ja, es dämmert so einigen meme: Reddit

Was wir aus den Mails erfahren: Sogar Epstein hielt Trump in den Jahren vor seinem Tod für den schlimmsten Menschen, den er je getroffen hatte.

Völlig, äh, logisch, was jetzt folgt meme: Reddit

Die Puzzleteile fügen sich zusammen Putting it all together #Epstein For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 12. November 2025 um 22:57

Wie ihn seine Anhänger bislang verteidigen:

meme: Reddit

MAGA machte einst ein Affentheater wegen geleakter (harmloser) Hillary-Clinton-Mails. Und heute? Emails on an unsecured server > emails from an insecure pervert



[image or embed] — Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 14. November 2025 um 00:18

Die zwei haben gut lachen meme: Reddit

Jetzt wissen wir auch, was Trump mit «den Sumpf trockenlegen» meinte meme: Reddit

Die US-Regierung versucht mit allen Mitteln, die mutmasslich (für Trump) vernichtenden «Epstein Files» unter Verschluss zu halten taking the situation to the Situation Room....



[image or embed] — Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 13. November 2025 um 23:47

Choose your fighter meme: Reddit

Derweil geht die Bereicherung der Trump-Familie und der Tech-Bros ungeniert weiter

meme: Reddit

Dazu passender Lesetipp (mit Schweizer Perspektive): Eine verdeckte Recherche von CORRECTIV.Schweiz und der @woz.ch zeigt, wie ausländische Super-Reiche von Schweizer Banken, Kanzleien und Steuerämtern umworben werden. Dabei verraten selbst Behörden die besten Tricks, um wenig Steuern zu zahlen.



[image or embed] — CORRECTIV (@correctiv.org) 13. November 2025 um 12:37

Bonus

