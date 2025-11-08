USA und Trump: Die besten Karikaturen und Memes der Woche

Apfel schlägt Orange – die (ziemlich erfreuliche) Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche so?
Trump-Gegner und Demokratiefreunde hatten diese Woche einiges zu feiern
@malloy.rocks) 5. November 2025 um 09:40
Big Apple schlägt Orange
Democrat Zohran Mamdani wins the New York mayoral race. Today’s cartoon by @paolo-calleri.de. More cartoons: www.cartoonmovement.com/cartoon/and-... #ZohranMamdani #NIC #BigApple #Trump— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 5. November 2025 um 07:51
[image or embed]
New York hat bei der Bürgermeisterwahl eine klare Botschaft an die «Milliardärsklasse» gesendet
The blue wave 🦅— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 5. November 2025 um 21:56
[image or embed]
Die Wahl des Aussenseiters Mamdani zeigt exemplarisch, dass das politische Establishment kaum mehr Rückhalt hat
King Cuomo…— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 6. November 2025 um 16:38
[image or embed]
Trums Republikaner mussten gleich mehrere Niederlagen an der Wahlurne einstecken
Ass Kicking Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. November 2025 um 21:18
[image or embed]
Ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten
Ella Baron @EBaronCartoons on Zohran Mamdani’s New York City mayoral victory #ZohranMamdani #Mamdani #Trump #NewYorkMayor #NYC #MayoralElection #Liberty @guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. November 2025 um 20:08
[image or embed]
😅
@malloy.rocks) 5. November 2025 um 09:09
Mamdani straft seine Hater weiterhin Lügen
Was Islamisten halt so tun, wenn sie an die Macht kommen.— Claas Gefroi (@claasgefroi.bsky.social) 6. November 2025 um 20:59
[image or embed]
Wie zu erwarten, verweigert sich die Trump-Regierung der Bekämpfung der Klimakrise
„Trump-Regierung schwänzt Klimakonferenz: EU-Klimakommissar warnt vor „Wendepunkt“ #Klimakonferenz #Klimaziele #Klimakatastrophe #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 5. November 2025 um 12:00
[image or embed]
Die Einschüchterung der Minderheiten im eigenen Land geht weiter
@mluckovich.bsky.social) 6. November 2025 um 20:24
Als bösartiger Narzisst verfolgt Donnie vor allem ein Ziel: Rache
What's for Dinner? Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. November 2025 um 23:20
[image or embed]
Seit über einem Monat sind die USA durch den Regierungs-«Shutdown» im Ausnahmezustand
@mluckovich.bsky.social) 5. November 2025 um 20:16
Zumindest in dieser Hinsicht hat Trump den Längsten ...
Sharing this one again because there is a record now: the longest shutdown in US history. #trump #usa #america #republicans #gop #foodstamps #maga @CartoonMovement.com @cartooningforpeace.bsky.social— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 7. November 2025 um 10:50
[image or embed]
Bundesangestellte wie die Fluglotsen erhalten keinen Lohn – das droht nun in ein Debakel zu münden
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 7. November 2025 um 00:17
[image or embed]
Für immer mehr Amerikaner heisst es, sich zu entscheiden: Nahrungsmittel oder Medikamente kaufen
People can’t afford healthcare. The orange thing behind the Resolute Desk is defying court orders and letting people starve. Just another day in The Greatest Country on Earth ™.— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 4. November 2025 um 23:14
[image or embed]
Die USA heute: Wer schwer erkrankt, ersucht den Möchtegern-Diktator bei X um Unterstützung
Gesundheitsversorgung im broligarchischen Faschismus bedeutet, dass man auf Parteilinie, maximal unterwürfig, reich und berühmt sein muss, wenn man auf Hilfe hoffen möchte.— Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:11
[image or embed]
Überall auf der Welt sitzen Menschen, deren einzige Hoffnung ist, dass irgendein verdammter Superrreicher dieselbe Krankheit bekommt wie sie, sodass endlich Geld für die Forschung bereitgestellt wird.— Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:13
Die US-Medienleute, die Trump «befragen» dürfen, sind nicht zu beneiden
The new format for presidential interviews....— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 4. November 2025 um 23:14
[image or embed]
Der zum Paramount-Konzern gehörende US-Medium CBS hat sich Trump gefügt
@pleightx.bsky.social) 3. November 2025 um 17:36
Der berühmt-berüchtigte US-Politiker Dick Cheney ist gestorben – und weil er zuvor Trump kritisiert hatte, fiel die Reaktion des US-Präsidenten entsprechend aus
This cartoon took a serious turn in progress. Enjoy!— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 4. November 2025 um 21:21
[image or embed]
Derweil baut die aktuelle US-Regierung das Land zum bis an die Zähne bewaffneten Gottesstaat um
Add a dose of propaganda to your morning coffee.. This smells of Russian-like “special operation”— Olga Nesterova (@onestpress.onestnetwork.com) 2. November 2025 um 14:44
[image or embed]
Die Ukraine demonstriert, wie man mit Möchtegern-Dikatoren umgeht
"Vogelgrippe in Entenhausen": Disney veröffentlicht erstmals "Trauriges Taschenbuch" www.der-postillon.com/2025/11/trau...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 3. November 2025 um 17:30
[image or embed]
Die Befürchtungen aus Trumps erster Amtszeit haben sich bewahrheitet
From Jan 2017— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 4. November 2025 um 17:03
[image or embed]
Deutschland diskutiert ein Mindestalter für die Social-Media-Plattformen der grossen Techkonzerne
• „„Das ist eine Drangsalierung“: Was gegen ein Social Media-Verbot für Jugendliche spricht“ • „Social Media-Studie zu Bundestagswahlkampf: AfD-Beiträge am häufigsten und schnellsten ausgespielt“ #socialmediaverbot #medienkompetenz #fakenews #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. November 2025 um 11:35
[image or embed]
Das Epstein-Missbrauchsopfer Virginia Giuffre erlebt es leider nicht mehr, dass ein weiterer ihrer Peiniger fällt
Monday's @theguardian.com cartoon #PrinceAndrew #AndrewMountbattenWindsor #VirginiaGiuffre www.theguardian.com/tone/cartoons— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 2. November 2025 um 20:01
[image or embed]
Tages-Anzeiger, 1.11.25) #princeandrew #epstein #tagesanzeiger #trump #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 1. November 2025 um 14:07
[image or embed]
Sleepy Donnie 😅 – man stelle sich vor, dies wäre Joe Biden passiert
Trump falls asleep shortly during a health announcement in the Oval Office.— Lucia Romano, MBA (@luciaromano.bsky.social) 7. November 2025 um 01:29
[image or embed]
Bange Frage: Was muss noch passieren, damit Trump-Wähler die harte Wahrheit akzeptieren ...
@deadder.bsky.social) 3. November 2025 um 19:00
Bonus
This is Lukas. It's his first time swimming. He's kinda nervous, but we think he's doing a great job. 13/10 (TT: lukassss707)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 6. November 2025 um 19:02
[image or embed]
Schöne Kampagne in Britannien gegen Fremdenhass:
Which one is more English?— Trades Union Congress (@tuc.org.uk) 6. November 2025 um 12:58
[image or embed]
😅 Und immer vorsichtig bleiben!
@in-otter-news.bsky.social) 6. November 2025 um 16:41
(dsc)