USA und Trump: Die besten Karikaturen und Memes der Woche

Apfel schlägt Orange – die (ziemlich erfreuliche) Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
08.11.2025, 06:0108.11.2025, 06:18

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

Trump Meme
meme: ibb.co

Trump-Gegner und Demokratiefreunde hatten diese Woche einiges zu feiern



[image or embed]

— Oliver Markus Malloy (@malloy.rocks) 5. November 2025 um 09:40
quelle: bsky.app

Big Apple schlägt Orange

Democrat Zohran Mamdani wins the New York mayoral race. Today’s cartoon by @paolo-calleri.de. More cartoons: www.cartoonmovement.com/cartoon/and-... #ZohranMamdani #NIC #BigApple #Trump

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 5. November 2025 um 07:51

New York hat bei der Bürgermeisterwahl eine klare Botschaft an die «Milliardärsklasse» gesendet

The blue wave 🦅

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 5. November 2025 um 21:56

Die Wahl des Aussenseiters Mamdani zeigt exemplarisch, dass das politische Establishment kaum mehr Rückhalt hat

King Cuomo…

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 6. November 2025 um 16:38
Der Fall des demokratischen Politikers Andrew Cuomo steht exemplarisch für jene Politiker, die lieber eigene Interessen verfolgen, statt sich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern.

Trums Republikaner mussten gleich mehrere Niederlagen an der Wahlurne einstecken

Ass Kicking Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. November 2025 um 21:18

Ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten

Ella Baron @EBaronCartoons on Zohran Mamdani’s New York City mayoral victory #ZohranMamdani #Mamdani #Trump #NewYorkMayor #NYC #MayoralElection #Liberty @guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. November 2025 um 20:08

😅



[image or embed]

— Oliver Markus Malloy (@malloy.rocks) 5. November 2025 um 09:09

Mamdani straft seine Hater weiterhin Lügen

Was Islamisten halt so tun, wenn sie an die Macht kommen.

[image or embed]

— Claas Gefroi (@claasgefroi.bsky.social) 6. November 2025 um 20:59

Wie zu erwarten, verweigert sich die Trump-Regierung der Bekämpfung der Klimakrise

„Trump-Regierung schwänzt Klimakonferenz: EU-Klimakommissar warnt vor „Wendepunkt“ #Klimakonferenz #Klimaziele #Klimakatastrophe #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 5. November 2025 um 12:00

Die Einschüchterung der Minderheiten im eigenen Land geht weiter



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 6. November 2025 um 20:24

Als bösartiger Narzisst verfolgt Donnie vor allem ein Ziel: Rache

What's for Dinner? Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. November 2025 um 23:20

Seit über einem Monat sind die USA durch den Regierungs-«Shutdown» im Ausnahmezustand



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 5. November 2025 um 20:16

Zumindest in dieser Hinsicht hat Trump den Längsten ...

USA Regierungs-Shutdown
grafik: Reddit

Sharing this one again because there is a record now: the longest shutdown in US history. #trump #usa #america #republicans #gop #foodstamps #maga @CartoonMovement.com @cartooningforpeace.bsky.social

[image or embed]

— Maarten Wolterink (mwcartoons) (@mwcartoons.bsky.social) 7. November 2025 um 10:50

Bundesangestellte wie die Fluglotsen erhalten keinen Lohn – das droht nun in ein Debakel zu münden

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 7. November 2025 um 00:17

Für immer mehr Amerikaner heisst es, sich zu entscheiden: Nahrungsmittel oder Medikamente kaufen

People can’t afford healthcare. The orange thing behind the Resolute Desk is defying court orders and letting people starve. Just another day in The Greatest Country on Earth ™.

[image or embed]

— Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 4. November 2025 um 23:14

Die USA heute: Wer schwer erkrankt, ersucht den Möchtegern-Diktator bei X um Unterstützung

Gesundheitsversorgung im broligarchischen Faschismus bedeutet, dass man auf Parteilinie, maximal unterwürfig, reich und berühmt sein muss, wenn man auf Hilfe hoffen möchte.

[image or embed]

— Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:11

Überall auf der Welt sitzen Menschen, deren einzige Hoffnung ist, dass irgendein verdammter Superrreicher dieselbe Krankheit bekommt wie sie, sodass endlich Geld für die Forschung bereitgestellt wird.

— Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:13

Die US-Medienleute, die Trump «befragen» dürfen, sind nicht zu beneiden

The new format for presidential interviews....

[image or embed]

— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 4. November 2025 um 23:14

Der zum Paramount-Konzern gehörende US-Medium CBS hat sich Trump gefügt



[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 3. November 2025 um 17:36

Der berühmt-berüchtigte US-Politiker Dick Cheney ist gestorben – und weil er zuvor Trump kritisiert hatte, fiel die Reaktion des US-Präsidenten entsprechend aus

This cartoon took a serious turn in progress. Enjoy!

[image or embed]

— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 4. November 2025 um 21:21
Donald Trump: «Einmarsch in Nigeria! Angriff auf Venezuela! Stürmt Portland!» – «Dick Cheney war ein totaler Kriegstreiber.»

Derweil baut die aktuelle US-Regierung das Land zum bis an die Zähne bewaffneten Gottesstaat um

Add a dose of propaganda to your morning coffee.. This smells of Russian-like “special operation”

[image or embed]

— Olga Nesterova (@onestpress.onestnetwork.com) 2. November 2025 um 14:44

Die Ukraine demonstriert, wie man mit Möchtegern-Dikatoren umgeht

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

"Vogelgrippe in Entenhausen": Disney veröffentlicht erstmals "Trauriges Taschenbuch" www.der-postillon.com/2025/11/trau...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 3. November 2025 um 17:30

Die Befürchtungen aus Trumps erster Amtszeit haben sich bewahrheitet

From Jan 2017

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 4. November 2025 um 17:03

Deutschland diskutiert ein Mindestalter für die Social-Media-Plattformen der grossen Techkonzerne

• „„Das ist eine Drangsalierung“: Was gegen ein Social Media-Verbot für Jugendliche spricht“ • „Social Media-Studie zu Bundestagswahlkampf: AfD-Beiträge am häufigsten und schnellsten ausgespielt“ #socialmediaverbot #medienkompetenz #fakenews #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. November 2025 um 11:35

Das Epstein-Missbrauchsopfer Virginia Giuffre erlebt es leider nicht mehr, dass ein weiterer ihrer Peiniger fällt

Monday's @theguardian.com cartoon #PrinceAndrew #AndrewMountbattenWindsor #VirginiaGiuffre www.theguardian.com/tone/cartoons

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 2. November 2025 um 20:01

Tages-Anzeiger, 1.11.25) #princeandrew #epstein #tagesanzeiger #trump #ruediwidmercartoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 1. November 2025 um 14:07

Sleepy Donnie 😅 – man stelle sich vor, dies wäre Joe Biden passiert

Trump falls asleep shortly during a health announcement in the Oval Office.

[image or embed]

— Lucia Romano, MBA (@luciaromano.bsky.social) 7. November 2025 um 01:29

Bange Frage: Was muss noch passieren, damit Trump-Wähler die harte Wahrheit akzeptieren ...



[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 3. November 2025 um 19:00

Bonus

This is Lukas. It's his first time swimming. He's kinda nervous, but we think he's doing a great job. 13/10 (TT: lukassss707)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 6. November 2025 um 19:02
«Das ist Lukas. Er schwimmt zum ersten Mal. Er ist etwas nervös, aber wir finden, er macht das super.»

Schöne Kampagne in Britannien gegen Fremdenhass:

Which one is more English?

[image or embed]

— Trades Union Congress (@tuc.org.uk) 6. November 2025 um 12:58

😅 Und immer vorsichtig bleiben!



[image or embed]

— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 6. November 2025 um 16:41

(dsc)

