USA und Trump: Die besten Karikaturen und Memes der Woche

Apfel schlägt Orange – die (ziemlich erfreuliche) Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so? meme: ibb.co

Die Wahl des Aussenseiters Mamdani zeigt exemplarisch, dass das politische Establishment kaum mehr Rückhalt hat King Cuomo…



[image or embed] — Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 6. November 2025 um 16:38 Der Fall des demokratischen Politikers Andrew Cuomo steht exemplarisch für jene Politiker, die lieber eigene Interessen verfolgen, statt sich um die Belange der Bevölkerung zu kümmern.

Trums Republikaner mussten gleich mehrere Niederlagen an der Wahlurne einstecken Ass Kicking Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 5. November 2025 um 21:18

Ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten Ella Baron @EBaronCartoons on Zohran Mamdani’s New York City mayoral victory #ZohranMamdani #Mamdani #Trump #NewYorkMayor #NYC #MayoralElection #Liberty @guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. November 2025 um 20:08

Als bösartiger Narzisst verfolgt Donnie vor allem ein Ziel: Rache What's for Dinner? Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. November 2025 um 23:20

Zumindest in dieser Hinsicht hat Trump den Längsten ... grafik: Reddit

Für immer mehr Amerikaner heisst es, sich zu entscheiden: Nahrungsmittel oder Medikamente kaufen People can’t afford healthcare. The orange thing behind the Resolute Desk is defying court orders and letting people starve. Just another day in The Greatest Country on Earth ™.



[image or embed] — Kevin Necessary (@knecessary.bsky.social) 4. November 2025 um 23:14

Die USA heute: Wer schwer erkrankt, ersucht den Möchtegern-Diktator bei X um Unterstützung Gesundheitsversorgung im broligarchischen Faschismus bedeutet, dass man auf Parteilinie, maximal unterwürfig, reich und berühmt sein muss, wenn man auf Hilfe hoffen möchte.



[image or embed] — Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:11

Überall auf der Welt sitzen Menschen, deren einzige Hoffnung ist, dass irgendein verdammter Superrreicher dieselbe Krankheit bekommt wie sie, sodass endlich Geld für die Forschung bereitgestellt wird. — Berit Glanz (@beritmiriam.bsky.social) 7. November 2025 um 11:13

Der berühmt-berüchtigte US-Politiker Dick Cheney ist gestorben – und weil er zuvor Trump kritisiert hatte, fiel die Reaktion des US-Präsidenten entsprechend aus This cartoon took a serious turn in progress. Enjoy!



[image or embed] — John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 4. November 2025 um 21:21 Donald Trump: «Einmarsch in Nigeria! Angriff auf Venezuela! Stürmt Portland!» – «Dick Cheney war ein totaler Kriegstreiber.»

Derweil baut die aktuelle US-Regierung das Land zum bis an die Zähne bewaffneten Gottesstaat um Add a dose of propaganda to your morning coffee.. This smells of Russian-like “special operation”



[image or embed] — Olga Nesterova (@onestpress.onestnetwork.com) 2. November 2025 um 14:44

Deutschland diskutiert ein Mindestalter für die Social-Media-Plattformen der grossen Techkonzerne • „„Das ist eine Drangsalierung“: Was gegen ein Social Media-Verbot für Jugendliche spricht“ • „Social Media-Studie zu Bundestagswahlkampf: AfD-Beiträge am häufigsten und schnellsten ausgespielt“ #socialmediaverbot #medienkompetenz #fakenews #schwarwel



[image or embed] — schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. November 2025 um 11:35

Sleepy Donnie 😅 – man stelle sich vor, dies wäre Joe Biden passiert Trump falls asleep shortly during a health announcement in the Oval Office.



[image or embed] — Lucia Romano, MBA (@luciaromano.bsky.social) 7. November 2025 um 01:29

Bonus

This is Lukas. It's his first time swimming. He's kinda nervous, but we think he's doing a great job. 13/10 (TT: lukassss707)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 6. November 2025 um 19:02 «Das ist Lukas. Er schwimmt zum ersten Mal. Er ist etwas nervös, aber wir finden, er macht das super.»

(dsc)