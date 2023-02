Nur wenn du diese 26 Fails schaust, hast du heute was zu lachen

Fail-Dienstag

Klingeling, die Fails sind da! 26 Bilder und Gifs für das pure Vergnügen

Mehr «Spass»

Es sind die kleinen Dinge im Leben, an denen wir uns erfreuen. Der Duft von frischem Kaffee am Morgen zum Beispiel. Oder Frühlingstemperaturen im Februar etwa.

Heute sind wir aber hier für die grossen Dinge des Lebens. Oder für das eine grosse Ding im Leben. Heute ist Faildienstag und du bekommst gleich so richtig gute Laune.

Auf die Fails mit Gebrüll!

Beginnen wir mit: Schifoan!

Zur Erinnerung, dass heute vor einer Woche Valentinstag war:

Der Wille zählt. (Teil 2)

<3

Der Boden ist Lava! Oder zumindest sehr nass ...

Und du? Dabei? Fail-Dienstag Abonnieren Abonnieren

Legenden besagen, er sei heute noch dort.

Ja ja, das passt schon so.

Der Schneepflugfahrer hat unseren Zaun zerstört und dann versucht, es zu vertuschen.

Du, kurz bevor dir der Faildienstag neuen Antrieb für die Woche gibt.

(Herzigster Fail der Woche.)

Sorry für Schrott-Qualität, aber es ist zu gut, um es nicht gezeigt zu haben.

Kleinkinder sind ja so süss.

Schwupp.

Sie wurde gerettet, es geht ihr gut, es geht ihr gut.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Upsidupsi.

Also ... Wir sehen es auch.

[Der britische Autor] Piers Morgan muss dementieren, dass er damals die Taubendame in «Kevin – Allein in New York» gespielt hat.

Wenn du unter Arrest stehst, aber auch Geld verdienen musst:

Der wollte bestimmt nur Fame im Faildienstag. 🙄

Einmal Burger und Cock für mich, bitte!

Passend dazu eine nette Slideshow:

Unten geht's weiter ...

1 / 52 Von «Erection in Progress» bis zu «Eliminate Horniness Essence»: Die besten Übersetzungs-Fails

Aus der beliebten Reihe «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»:

Sponge-Bob-Glace.

Bar, Cocktails und ...

... tanzende Sandwiches! Los, gehen wir!

¯\_(ツ)_/¯

Bitte, Tattoo-Gott, lass es ein Fake sein!

Oh, 1 Trick!

Alt, aber gut: Kinder sind eine echte Hilfe im Alltag.

Wir lachen nicht über arme Grossväter.

Alt, aber grusig. Klicken auf eigene Gefahr.

Hier dafür eine Katze als Entschädigung.

Ehemann der Woche:

Das wäre in «Traumhochzeit» nicht passiert.

Und tschüss!

Bonus-Win

Woah.

Und jetzt deine Fails und Wins in die Kommentare? Ja? Juhu!

Noch ein paar Faildis zum z'Vieri? Gibt's hier: