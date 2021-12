Fail-Dienstag

Als wäre 2021 nicht fail genug gewesen, kommen hier: die 21 lustigsten Fails der Woche

Werte Freunde der gefeierten Failigkeit! Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Oder wie diese Deko sagen würde:

AS STM CHRI. bild: reddit

Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Sollen wir froh darüber sein, dass dieses Pandemie-geplagte Jahr vorbei ist?

Wir wissen es nicht. Doch eines ist gewiss: Wir geben in Sachen Fails noch einmal Gas. Hier kommt das Beste, was das Internet diese Woche an Failigkeiten ausgespuckt hat.

Beginnen wir mit: einem Vertrauensspiel.

Oh, eine Disney-Prinzessin! 😍

Das «Miep» zum Schluss. ^^

Stell dich nicht so an, Geraldine! Das ist die Natur!

Und du? Dabei?

We love Karma. <3

Upsidupsi.

Sorry für Failqualität.

Dog.exe has stopped working.

Wir wissen, wie du dich fühlst, Junge. :(

(Der traurigste Fail der Woche.)

Karma gibt's übrigens auch bei gierigen Tieren:

Huuiiiiii ....

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

¯\_(ツ)_/¯

Jesus, Le Tits Now?

Ist das ein Gebet?

(Passend dazu:)

Kleine Cousins sind das Letzte:

Zumindest dann, wenn sie sich dazu entscheiden, dein Kunstwerk zu vollenden.

Nun, immerhin das Gesicht ist verdeckt.

Aus der Kategorie «Dinge, die dich heute Nacht töten werden»: Bart.

Die, Bart, Die.

Ersatzrad.

Stell's dir vor! 😅

...

Letzten Monat ist mein Kater verschwunden. Vergangene Woche hab' ich ihn gefunden und nachhause gebracht. Heute ist mein Kater nachhause gekommen. Jetzt habe ich zwei identische Katzen.

Lieblings-Failbild 2021:

Lieblingsfail-Gif 2021:

Okay, vielleicht ist aber auch das unser Lieblings-Fail 2021:

Wäre es rückwärts eigentlich ein Win?

gif. watson

Na ja.

Und nochmals: Huiiiii ...

Es geht ihm gut, es geht ihm gut, er ist klein und kommt wieder raus.

Und jetzt wünschen wir einen guten Rutsch ins Jahr 2022!

(Hab' das neue Jahr aufgestellt, Boss!)

Auf dass uns auch das nächste Jahr noch viele Fails bringen möge!

Bonus-Win

Weil wir auch dieses Jahr wieder nicht über Kinder gelacht haben, haben sie dafür gleich zwei Wins verdient.

Awww. 😍

Brokkoli. <3

Und jetzt du!

Da wir über Weihnachten alle gefressen haben, und ich nicht gearbeitet habe, ihr aber bestimmt ins Internet geschaut habt, gibt es jetzt sicher ein paar Fails und Wins, die im Faildi vergessen gegangen sind. Zeig uns deine Sammlung in den Kommentaren!

Und hier noch das Video der Woche: