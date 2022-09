Fail-Dienstag

Wer nicht lacht, ist doof: 28 lustige Fails für das pure Wonnegefühl am Dienstag 😁

Freundinnen und Freunde der Sonne, da sind wir ja schon wieder! Der Herbst ist da, und draussen wird es immer grauer. Damit wir aber in unseren Herzen strahlen, gibt es hier – pünktlich zum frühen Dienstagmorgen – eine Schwette lustiger Fails. 28 an der Zahl, und vielleicht noch einige mehr von euch in den Kommentaren.

Das wird ein Spass!

Beginnen wir mit: Ballspielen mit dem kinderfreundlichen Pöstler.

Du weisst es: Wir lachen nicht über Kinder.

Das perfekte Ei zum Frühstück 😍

Zeit für ein Beauty-Tutorial.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Rasantes Gif für zwischendurch.

Er ist eine Bitch, das Karma aber auch.

Woohooo!

Den Intelligenzvergleich zwischen Affen und Vorfahren sparen wir uns an dieser Stelle.

Warum du deinen Hund beim Strandausflug besser zuhause lässt:

Eine Töfffahrt, die ist lustig, eine Töfffahrt, die ist schön.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Herbst ist da!

Gnihihihhi.

Diese Werbung für eine Pfeffermühle.

*Gesichtspalme*

Die AfD und ihre Gummi-«Pfeile».

Hol dir einen kleinen Menschen ins Haus, haben sie gesagt. Das wird lustig, haben sie gesagt.

Ja.

Neues aus der Herbstkollektion:

Der Fail ...

... bist du, wenn du schmutzige Dinge siehst.

Tattoo der Woche:

Nur so lernen sie's, nicht wahr ...

Passend dazu eine Slidehow von Fotos, die im richtigen Augenblick gemacht wurden.

Unten geht's weiter ...

1 / 50 Oh shit! 48 Bilder vom Moment, bevor das Desaster eintritt

Guter Schlag!

Tu's nicht, tu's nicht, tu's nicht ...

Aus der Sparte «dummes Design»:

Schliesslich ist bald wieder Halloween.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Ein wahrhaft guter Schauspieler.

Alt, aber gut:

Bald ist wieder Winter, jippie!

So, das war's mit den Fail-Nachrichten für heute.

Sooo kindisch. 🙄

Aber lustig.

Und tschüss!

Bonus-Win

Guter Doggo. Kriegst tausend Knochen dafür!

Bonus-Win-Fail-Fail-Win

Oder so ähnlich.

Und jetzt du!

Wie wäre es mit ein paar Wins neben den Fails? Können wir alle gebrauchen. Wir sehen uns in der Kommentarspalte ...

ps. Nächste Woche bin ich in den Ferien, seid lieb zu Sergio!

Bis dahin gibts ein paar fröhliche Faildis aus dem Archiv: