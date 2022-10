Fail-Dienstag

Hier! Die lustigsten und fiesesten Fails der Woche! Aufregung!

Guten Tag, verehrte Userschaft. Frohe Kunde: Heute ist nicht nur Neumond und Welt-Nudeltag, sondern auch dein liebster aller liebsten Wochentage.

Zum Faildienstag präsentieren wir euch unter anderem eine hässige Katze, ein unbeholfener Doggo und mehrere schusselige Kinder, über die wir selbstverständlich nicht lachen werden.

Beginnen wir mit: einem lustigen Start in den Tag.

Warte auf es. Es sind zwei. :)

Ein weiser Mann hat mal gesagt: Chantal, heul' leise!

Vielleicht war das auch eine Katze, wir wissen es nicht mehr so genau.

Wir sind ja nicht schadenfreudig, aber ...

Hü. Hühü.

Süssester Fail der Woche:

Das, meine lieben Kinder, passiert, wenn man Gas und Bremse verwechselt.

Es geht ihm gut. Sagt er zumindest im Video.

Upsidupsi.

«Erster kinderfreier Abend nach neun Monaten ohne Alkohol.»

Was könnte passieren, wenn ...

Wir lachen nicht. Würden wir nie.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Fahrt vorsichtig, Leute!

Ach, Kinder. Das solltet ihr doch langsam wissen.

Lustig ist es trotzdem immer wieder.

Lifehack des Tages!

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Die Bullen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren.

Polizeiroboter schickt Frau weg, nachdem sie versucht hat, ein Verbrechen zu melden - dann singt er ein Lied.

¯\_(ツ)_/¯

Huiiiiii ...

Loe.

Die Black Eyed Peas hatten Recht: Where is the Love?

Ein High-Five für zwischendurch.

*Watsch*

Lecker Paella, anyone?

Okay, noch ein Versuch!

Dass aber auch jeder mit seiner Paella angeben muss.

Der Geilste im Bild ist ja eh er:

FML.

Passend dazu eine Slideshow:

Die Fussmatte war mit ihrer Anweisung vielleicht etwas ungenau.

Hat da jemand ein Design geklaut? Niemals!

Ich habe eine tätowierte Tochter. Wie eine normale Tochter, aber etwas cooler. Ja, sie hat mir dieses T-Shirt gekauft.

Hab das Plakat hingeklebt, Boss!



Gruss, Dave.

Ach, wir vermissen den «Summor».

Hab die Badehosen montiert, Boss!

Das Mannequin sollte sich vielleicht mal vom Urologen untersuchen lassen.

Nur so eine Idee.

Wir hatten ja noch gar keinen Golf-Fail heute!

Kinder sind ja so süss.

Alt, aber gut.

Alter, aber guter Win-Fail.

Und ...

Ein weiterer Beweis dafür, dass Ideen, die in angeheitertem Zustand entstehen, nicht zwingend die besten sind.

... tschüss!

Bonus-Win

Diese Ziege ist schlauer als du.

Und jetzt du!

Poste deine liebsten Fails und Wins in die Kommentare!

