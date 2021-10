Fail-Dienstag

Müde oder miesepetrig? Schnell, schau dir diese 26 lustigen Fails an!

Guten Tag, werte Fail-Faninnen und -Fans! Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Fail-Dienstags! Wir haben auch diese Woche wieder einen bunten Mix an Lustigkeiten aus dem Netz für euch bereit.

Verlieren wir keine Zeit mit langen Einleitungssätzen – legen wir los!

Beginnen wir mit: einem Tänzchen

Wer wäre für eine Runde im Pool zu haben?

Der Pool nicht.

Schönes Drohnenvideo für zwischendurch?

Katze hat vergessen, wie man katzt.

Zeit für einen Drink!

Wie Profis Pfannkuchen machen:

Noch ein schönes Drohnenvideo für zwischendurch:

Teamwork, wie es in den meisten Firmen funktioniert:

Armes Ameisi. :(

Mist.

Die Schwaben würden sagen: Schaffe, schaffe, Häusle baue.

Aber diese Krabbe ist nun mal kein Schwabe. :-(

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

...

Was für eine kranke Welt, in der wir leben, wenn sich Männer so anziehen ...

Das ist Christina Aguilera.



Kinder sind ja sooo süss.

(Und so gemein.)

Uh.

Wer fliegt nicht gerne in die Ferien?

Passend dazu eine Slideshow mit schrecklichen Passagieren.

1 / 23 Leute, die du im Flieger nicht in deiner Nähe haben willst

Aus der Sparte «ungünstig parkiert»:

Bin das nur ich, oder sehen die Kirschen auf den ersten Blick gar nicht mal so nach Kirschen aus?

Passend dazu: Mini-Golf.

Hab die Pflaster gegen Rückenschmerzen zuunterst im Regal eingeräumt, Boss!

Probleme, die nur grosse Menschen kennen:

Sind .... sind es Zwillinge?

Nicht die allerbeste Idee, um seine Kleider zu präsentieren.

Hühü. Hühühü.

Was ist hier eigentlich los?

Alt, aber grossartig:

Ein sexy Tänzchen zum Schluss.

Und tschüss!

Bonus-Win

Team Elefant!

Video der Woche

Alles stehen und liegen lassen! Du brauchst dieses Gadget: Freund4000©!!!!!

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Du weisst, wie der Hase läuft. Wir hätten jetzt gerne ganz viele Fails und Wins von dir in den Kommentaren.

