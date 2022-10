Fail-Dienstag

Dein Dienstag wird nicht lustig, wenn du dir nicht diese 29 Fails reinziehst

Auch wenn wir nicht viel haben, so haben wir doch uns und unseren Faildienstag. Am heutigen Dienstag bedeutet das eine Ladung der lustigsten Fails, die das Internet diese Woche ausgespuckt hat – und bestimmt einiges an tollem Material, das ihr die letzten Tage über gesammelt habt.

Ist das nicht schön? Doch, das ist es in der Tat.

Lasset uns keine Zeit verlieren!

Beginnen wir mit: ein bisschen Musik.

Warte für es.

Entschuldigung ???

😂

Was ist hier gerade passiert? 😂

Wir lachen nicht ...

... über Kinder.

Bleiben wir bei der Sportart. Da will man einmal angeben, und dann ...

Wie ihr lest: Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Der traurigste Fail der Woche.

Flip-Flops gehören eh verboten.

Huiiiii ...

Wie er noch süss guckt!

Wir hatten lange keinen Golf-Fail mehr. Zu lang.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Hier sehen wir das Logo eines Schwimmteams.

Es ist eine Tatze, wie sich unschwer erkennen lässt ...

Immer schön anschnallen, ja?

«Gute Laune» hab ich auch öfters.

Oh nein. Alles, nur das nicht.

Du bist Zukunft ist rosig.

Hab den Türgriff montiert, Boss!

Hab doch noch eine Waschküche für die Maschinen gefunden, Boss!

...

Passend dazu eine Slideshow

Unten geht's weiter ...

1 VON 5 STERNEN!!!!!!

Fehlender Buchstabe!!!

Ich bin genervt. Ich habe mich gerade hingesetzt und alle Buchstaben aufgeblasen, nur um festzustellen, dass das D fehlt und durch ein zusätzliches A ersetzt wurde. Meine Tochter hat morgen Geburtstag, und jetzt kann ich nicht wie geplant dekorieren. Ich bin überhaupt nicht glücklich. 😡

Ob ihre Tochter Jana heisst?

Inserat der Woche.

Diese Motivationssprüche sind einfach Gold wert.

Wenn du glaubst, einen schlechten Tag zu haben, denk an die Frau, die hinter 3 Schaufensterpuppen ansteht.

Apropos ... Kinder sind so süss.

Hier wird das In-die-Ecke-Stehen tatsächlich einmal zur Bestrafung.

Alt, aber wichtig:

Die Waffen einer Hündin.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Alt, aber köstlich:

- Wie unsportlich bist du?

- Ja.



Uuuuund – Beenden wir den heutigen Faildi mit einem waghalsigen Sprung. –

... tschüss!

Bonus-Win

Hexerei!

Und jetzt deine Fails und Wins in die Kommentare? Sehr schön, das wird ein Fest!