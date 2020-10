Spass

Die lustige Seite der Gender Reveal Partys in 22 unterhaltsamen Bildern



Egal, was du von Gender Reveal Partys hältst: Diese 15 Gifs bringen dich zum Schmunzeln

Gender Reveal Partys (oder wenn wir versuchen würden, es einzudeutschen: «Geschlechtsenthüllungfeier») sind besonders in den USA voll in. Zu uns ist der Trend bis jetzt zum Glück noch nicht übergeschwappt.

Schnell erklärt: Eltern, die in Erwartung sind, lassen sich an einer Party überraschen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. In allen möglichen Dingen erscheint entweder die Farbe Pink (Mädchen) oder Blau (Junge).

Die Partys sind aber in Verruf geraten, nicht zuletzt weil ein Feuerwerk auf einer dieser Partys mitverantwortlich war für die Brände in Kalifornien (watson berichtete).

Es gibt aber ein paar Fails, die weniger dramatisch und umso unterhaltsamer sind:

Ihnen bleibt nun nichts anderes übrig, als bis zu der Geburt des Kindes zu warten.

Und der Fail im Fail:

Das ist dann wohl doch etwas zu dramatisch ...

Wie die Nachricht auf dich einschlägt, wenn du plötzlich nicht mehr das jüngste Kind bist.

Regt er sich über den schlechten Wurf oder über das Geschlecht auf?

Er steht auch sehr geschickt ... Aber jetzt steht er nicht mehr.

Sie hat wohl auf einen Jungen gehofft.

Verwunderlich, wie das passieren kann, wenn wir uns die professionelle Abschussfläche ansehen. 🙄

'merica!

Redneck-Style.

Die Überraschung ist mehr als geglückt.

Das hätte auch anders ausgehen können ...

... zum Beispiel so:

Na, was denn nun, Mädchen oder Junge?

So hätte es übrigens aussehen sollen.

Auf dem Weg zur Party.

Das wird wohl seine letzte Gender Reveal Party sein. 🍳

