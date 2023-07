Fail-Dienstag

Die 23 lustigsten Fails der Woche: Nur hier und jetzt!

Da sind wir ja wieder!

Vielen Dank an dieser Stelle an Sergio für die grossartige Ferienvertretung und an euch, die beste Userschaft der Welt, für eure grossartigen Inputs in den Kommentaren.

Aber jetzt muss Frischfleisch her! Hier kommen die lustigsten Fails, die ich in meinen Ferien gefunden habe. :D

Ho-hopp!

Beginnen wir mit: Sommer. Endlich Sommer!

Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben!

Wir lachen nicht. Tun wir nicht. Würden wir nie tun.

Zur Erinnerung, dass dieses Gif existiert.

Es ist grossartig. Und es geht ihm bestimmt gut.

Was ist hier gerade passiert?

Fies.

Alles gut, keiner hat's gesehen ...

(Sie lacht. Es ist kein Weinen. Glaub.)

Es war kein guter Tag für Marvin.

Nicht sicher, ob Fail oder Win:

Oh.

Das dramatischste Gif der Woche:

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Fail bist du, ...

... wenn auch du zuerst etwas anderes gesehen hast als Gemüse.

Nicht Gans sicher, ob Fail oder Win.

(Mehr schlechte gute Wortwitze:)

Herzigster Fail der Woche:

Ach, Sommergewitter sind doch was Feines.

Bald beehrt Taylor die Schweiz. Wir freuen uns auf Szenen wie diese:

Taylor-Swift-Fan – Frau versteckt ihre Identität, weil sie sich bei der Arbeit krankgemeldet hat.

Hab den Basketball-Korb montiert, Schatz!

Panikattacke im Auto in 3 ... 2 ... 1 ...

Was ist zu tun? Rettungsversuche bitte in die Kommentare!

Hab die neue Türe zum WC eingehängt, Boss!

Und hier: eine sehr passende Slideshow.

Ich muss das nicht ausmessen, ich sehe das mit blossem Auge:

Alt, aber «endlich mal entspannen»:

Wenn du erst mal verdauen musst, was da gerade passiert ist ...

«Guter Hund»?

Und tschüss!

Bonus-Win

Win, Fail, Fail, Fail ... WIN!!!!

Und jetzt deine ganze Fail-Ausbeute in die Kommentare pappen? Cool!

Mehr Faildienstag? Schauen wir mal im Archiv, was wir euch mal wieder präsentieren könnten ...