Spass

Fail-Dienstag

22 lustige Bilder und Gifs, die dich sofort glücklich stellen



Mies gelaunt? 22 lustige Fails, die dich sofort zufrieden stellen

Einen lieben Gruss ins Homeoffice, falls du im Homeoffice sitzt. Sitzt du im Homeoffice?

Wie auch immer: Wenn der böse Montag geschafft ist, gibt es zur Belohnung einen failigen Dienstag. Also, worauf warten wir noch?!

Ab und los!

Ein Pechvogel und ein Arschloch-Vogel.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja ... Nein.

Mein Lieblings-Fail der Woche. Aus Gründen.

Leute auf Social Media vs. wenn sie sich im wahren Leben begegnen:

Und du? Dabei?

Hier will keiner heiraten, kannst deinen Strauss behalten ...

(Sorry für Gaggi-Qualität. :))

Wir lachen nicht über unfähige Kinder.

Momoll, du darfst lachen. Es ist sogar sehr süss.

Wahrscheinlich nicht die beste aller Ideen, auf dem Eis herumzudriften.

Mein Ziel im Leben: Einmal im Leben derart gelassen sein ... (Das ist fast schon ein Win)

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Diese öffentliche Toilette.

Oki. 😏

Eine hübsche Wohnung für alle, die keinen Bock mehr auf laute Familien im oberen Stock haben. :)

Wenn du die Maske zuhause vergessen hast, aber Umkehren keine Option ist:

Die Schlagzeile des Tages ...

Was für ein Schwein!

Und so hat Kevin-Fabian eine neue Familie gefunden ...

Das hätte vermutlich sogar ich besser repariert.

Hab das Fenster eingebaut, Chef!

Passend dazu eine Slideshow ...

Unten geht's weiter ...

Ihr hattet einen Job und habt es dennoch vermasselt:

Weiss jemand, was für ein (Haus-) Tier das gewesen sein könnte?

Sie lacht noch. Alles gut, alles gut!

Ich bin mir weder sicher, was hier gerade passiert ist, noch, was ich dazu schreiben sollte.

Alt, aber gut: Es geht ihm gut, es geht ihm gut ...

Auch alt, aber leider immer noch sehr witzig:

Und tschüss!

Möglicherweise geht es ihr gut, geht es ihr gut.

Bonus-Win

Huiiiiiiiiiiiiiii ...

gif: Reddit

Und jetzt du! :)

Jede Woche freuen wir uns wie ein Schnitzel, dass du den Faildienstag mit deinen Gifs und Bildern noch viel länger machst. Also behalten wir uns diese Freude bei! Poste das Beste, was du auf Lager hast, in die Kommentare! Ob, Fails oder Wins, oder etwas zwischendurch: Wir freuen uns.

Du bist die/der Beste! x

Weil du es noch schauen musst, wenn du noch nicht hast (Weil Win!):

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

