Passiv-aggressive Notizen an nervige Mitbewohner

Du willst gratis Yoga machen? Beginne damit, indem du die Scheisse deines Hundes aufliest. Auch bekannt als die Position ‹Nach unten schauender Hund›. Dann schmeiss es in den Kübel!

Entschuldige, dass ich so nah vor dir fahre.

So weit, so normal.

Also: Bitte langsam fahren!

Also: Bitte langsam fahren! Bild: watson

Neulich, irgendwo im Zürcher Unterland, wurde in der Nähe eines Spielplatzes das folgende Schild an den Baum montiert.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vegas zeigt es allen – 5 Dinge, die wir in den Stanley-Cup-Playoffs gelernt haben

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett

Jetzt flattern die Mieterhöhungen rein – so wirst du nicht über den Tisch gezogen

Nationalrat will Eigenmietwert von Wohneigentum komplett abschaffen

FCZ-Sportchef Jurendic in Bundesliga + Rahmen übernimmt Winti + Stillhart verlässt FCSG

Wie die Kinder in Kolumbien durch indigenes Wissen gerettet wurden

Nach ersten Rückschlägen: Ukrainische Offensive gewinnt an Fahrt – ein Überblick

Das System «Row Zero» – was über den Fall bis jetzt bekannt ist

Dein Chef findet kurze Hosen unseriös? Dann zieh doch mal diese 19 stillosen Höslein an

Freunde, habt ihr es gemerkt? Es wird wärmer; WÄRMER! Wurde auch langsam mal Zeit, aber jetzt spüren wir schon die ersten Anfänge des Sommers, und das ist auch gut so. Und was zieht man im Sommer gern mal an? Shorts.