7 Tipps, wie du dir die Fasnacht trotz Corona nachhause holen kannst



Wow, surprise, Corona wird uns neben allem anderen Übel auch noch die Fasnacht nehmen. Doch geben wir uns nicht zu einfach geschlagen. Die Fasnacht kann dieses Jahr durchaus stattfinden – wenn auch in Isolation. Wir zeigen, wie das geht.

Man muss nicht der grosse Fasnächtler oder die grosse Fasnächtlerin sein, um es schade zu finden, dass dieses Jahr alle grossen Fasnachtsveranstaltungen abgesagt respektive in kleinere Online-Versionen transformiert wurden. Denn was würden selbst Nicht-Fasnächtler dafür geben, mal wieder unter Menschen richtig auf den Putz zu hauen ... Mir jedenfalls geht es so – und das definitiv ohne Fasnachtsgen.

Aber was will man denn auch machen? Das Coronavirus hat unseren Alltag immer noch fix im Griff und in absehbarer Zeit wird sich das vermutlich nicht gross ändern. Also. Kopf hängen lassen? Sich verkriechen? Kleinbeigeben? Mitnichten! Wir lehnen uns auf und bieten diesem doofen Viruskram die Stirn. Und das alles, ohne die Schutzmassnahmen zu missachten.

Fragen wir uns also, was denn das Fasnachtsfeeling so ausmacht und schauen, wie wir dies ersetzen können. Klar, eins zu eins wird es nicht dasselbe sein. So zuhause. Ganz allein. Ohne nichts. Aber he, Not macht erfinderisch. Und so haben wir euch 7 (wie immer) hochseriöse Tricks zusammengestellt, die dafür sorgen sollen, dass auch bei dir im kleinstmöglichen Rahmen wenigstens ein bisschen Feststimmung aufkommt. Ein Versucht ist's wert.

Anmerkung: Allfällige Fehldarstellungen des Fasnachts-Spirits sind auf subjektive Wahrnehmungen des Autors zurückzuführen. Die Fasnachts-Community (und meine Basler Verwandtschaft) möge mir vergeben.

Die Manieren

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Das Fasnachtsgefühl

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die Musik

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Das Flirten

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Das Drumherum

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Die Getränke

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

Der nächste Morgen

Bild: watson / Shutterstock

Bild: watson / Shutterstock

