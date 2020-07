Spass

Kennen wir nicht alle einen «Head of Irgendwas», einen «Chief Obergeil Officer» oder einen «Junior Megawichtig Wizard»? Ja, Jobbezeichnungen sind ausser Rand und Band. Springen wir auf den Hype Train, bevor es zu spät ist.

Egal, wie tief man heutzutage in der Unternehmenshierarchie ist, klingen tut's in der Regel trotzdem gut. Das ist eigentlich ja gut. Gut gemeint vor allem. Aber unter dem Strich ist es vor allem auch ein wenig lächerlich. Da können Juniors, Seniors, Head Ofs, Engineers und Trainees in ihren Briefings sagen, was sie wollen. Ämelix.

Regen wir uns nicht darĂĽber auf, sondern machen das Beste daraus. In diesem Sinne: Viel Spass mit dem Jobnamen-Generieren, der dir ein GefĂĽhl der Wichtigkeit verleiht, ohne eigentlich etwas auszusagen. Ganz wie im BĂĽroalltag also.

Dein Name: Job generieren

Und wer jetzt Feuer fĂĽr Fancy-Jobbezeichnungen gefangen hat, der kann sein Wissen gleich hier testen:

Quiz 1. Was ist gemäss englischen fantsy-pantsy Jobbezeichnungen ein Domestic Engineer? Ein Gebäudetechniker/eine Gebäudetechnikerin Ein Hochbauzeichner/eine Hochbauzeichnerin für landwirtschaftliche Gebäude Eine Hausfrau/ein Hausmann Ein Postbote/eine Postbotin 2. Und was macht ein Head of Verbal Communications? Er/sie ist ein/e Sekretär/in. Er/sie ist ein/e Pressesprecher/in. Er/sie ist ein/e Radiomoderator/in. Er/sie ist ein/e Angestellte/r im Bereich Kundendienst. 3. Was wäre eine normale andere Berufsbezeichnung für einen Environment Improvement Technician? Putzfrau/-mann Künstler/in Landschaftsgärtner/in Arbeiter/in in Recycling-Anlage 4. Was ist das Aufgabengebiet eines Revenue Protection Officers? Kontrolle der Grenzübergänge Kontrolle der Firmeneinnahmen Kontrolle von Menschen, die in Stadien wollen Kontrolle von Fahrkarten 5. Stock Replenishment Advisor ist jemand, der hauptberuflich ... ... Regale auffüllt. ... das Inventar in einer Fabrik überwacht. ... in einer Kantine Essen zubereitet und schöpft. ... Geschäftsfusionen begleitet. 6. Was ist die etwas konkretere Bezeichnung für einen Space Consultant? Philips Stadtplaner/in Bauarbeiter/in Immobilienmakler/in Mitarbeiter/in eines Planetariums 7. Ein Dispatch Services Faciliator ist in anderen Worten ... ... Kommunikationsverantwortliche/r einer Organisation. ... Mitarbeiter eines Call-Centres. ... Pöstler. ... Werbetexter. 8. Aber jetzt mal so richtig richtig exklusiv. Wenn du eine Stelle als Chief Executive Fulfillment Assistant antrittst, dann bist du letztendlich ... ... Beauftragte/r für Entlassungen und Einstellungen. ... Mädchen/Junge für alles. ... Tankwart/Tankwärtin. ... Rezeptionist/in. 9. Drehen wir den Spiess mal um. Lehrer ist ein zurecht angesehener Beruf. Doch was ist die englische In-Bezeichnung dafür? Chief Executive Officer in Educational Matters Head of Learning Faciliation Knowledge Navigator Educational Advisor of Knowledge and Learning Techniques 10. Menschen, die ihren grünen Daumen auf dem Arbeitsmarkt kapitalisieren, nennt man gemeinhin Gärtner. Das ist natürlich zu einfach. Was ist die coole, hippe, englische Jobbezeichnung dafür? Natural Environment Concepter Floral Ressources Operator Executive Soil and Plantation Consultant Technical Horticultural Maintenance Officer 11. Und wie könnte man die Berufsbezeichnung des Fensterputzers wohl etwas knackiger gestaltet haben? Vision Clearance Engineer Visibility Manager Building Appearance Technician Outlook Security Supervisor 12. Wie steht es denn um die extravagante Bezeichnung für Rezeptionisten und Rezeptionistinnen? Master of Welcome Head of Representation Chief Client Relationship Assistant Executive Costumer Relation Officer 13. Zum Schluss nochmals erstere Variante. Was ist ein Media Distribution Officer? Ein/e Online-Redakteur/in (wie es alle watsonians sind) Logistiker/in Flyer-Verteiler Zeitungsausträger/in

