Offizieller Zügeltag der Schweiz: 7 Dilemmata mit den Nachbarn



7 Nachbarschafts-Dilemmata, die dich auf die Probe stellen

Die Wohnung kann man sich aussuchen, die Nachbarn nicht. Das wissen insbesondere jene, die am offiziellen «Zügeltermin» der Schweiz in eine neue Bleibe ziehen ...

Du wohnst in einem Wohnblock. Da spürt man die Nachbarn ja noch eher. Umso wichtiger, dass die Nachbarn stimmen. Wen hättest du lieber als unmittelbaren Nachbarn?

Ryan Reynolds oder Jennifer Lawrence, aber sie mögen dich überhaupt nicht, schikanieren dich, wo's nur geht, stellen dir nach, parkieren dich zu, schwärzen dich ständig bei der Verwaltung an und machen dir deinen Alltag zur Hölle ...

... oder Steve Bannon, der dermassen nett ist, dass ihr viel Zeit miteinander verbringt und er dich, ohne dass du's merkst, ideologisch indoktriniert.

Bild: EPA

Umfrage Wen hättest du lieber als Nachbarn? Ryan Reynolds/Jennifer Lawrence

Steve Bannon

Abstimmen 4 Ryan Reynolds/Jennifer Lawrence 0%

Steve Bannon 50%

Eine ganz schnelle, unkomplizierte Frage zwischendurch (keine Angst, Ausführung folgt unten):

Entweder ... bild: watson / shutterstock

... bild: watson / shutterstock

... Bild: watson / shutterstock

... oder: Bild: watson / shutterstock

Umfrage Wer sollte eher über dir wohnen? Anständige Nachbarn, die jeden Abend zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr steppen müssen (ja, MÜSSEN!).

Ruhige Nachbarn, von denen du aber weisst, dass sie in ihrer Wohnung Meth kochen.

Abstimmen 3 Anständige Nachbarn, die jeden Abend zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr steppen müssen (ja, MÜSSEN!). 33%

Ruhige Nachbarn, von denen du aber weisst, dass sie in ihrer Wohnung Meth kochen. 0%

Kennst du das, wenn du brutal Lust auf etwas Spezifisches zum essen hast und nichts anderes in Frage kommt? Genau das verspürst du jetzt. So richtig dramatisch.

Leider fehlt dir die zentralste aller Zutaten dafür, die aber deine Nachbarn, die du jedoch nicht leiden kannst, sicher haben.

Was du alles essen könntest, wenn du beim Nachbarn klingelst:

Du weisst aber auch, dass dich deine Nachbarn dann förmlich dazu zwingen werden, zu einem ausgedehnten Nachtessen morgen Abend zu kommen, was du nicht ablehnen können wirst.

Wie dein Nachbar ungefähr aussieht, wenn er aufmacht: gif: tenor

Umfrage Was tust du? Bei den Nachbarn klingeln, das beste Essen ever zubereiten und dafür einen Abend später zu einem höchst unangenehmen Abendessen vorbeigehen.

Zwieback und Wasser zum Znacht, dafür kein Abendessen bei den Nachbarn am Abend darauf.

Abstimmen 4 Bei den Nachbarn klingeln, das beste Essen ever zubereiten und dafür einen Abend später zu einem höchst unangenehmen Abendessen vorbeigehen. 0%

Zwieback und Wasser zum Znacht, dafür kein Abendessen bei den Nachbarn am Abend darauf. 50%

Eine weitere Schnellrunde:

Umfrage Wähle weise ... Top Wohnung mit allem, was dein Herz begehrt, dafür eine rücksichtslose, unmögliche Nachbarschaft.

Top Nachbarschaft, mit allem, was dein Herz begehrt, dafür eine eher bescheidene Wohnung.

Abstimmen 3 Top Wohnung mit allem, was dein Herz begehrt, dafür eine rücksichtslose, unmögliche Nachbarschaft. 0%

Top Nachbarschaft, mit allem, was dein Herz begehrt, dafür eine eher bescheidene Wohnung. 33%

Nehmen wir an, du hast einen Erzfeind im Wohnblock, Herr Rüdisüli. Seit Beginn giftelt er dich an, die Treffen im Treppenhaus stets hitzig, das Gesagte immer verletzend, deine Fehlermarge praktisch auf null. Ansonsten ist der Wohnblock und die Wohngegend optimal. Man schätzt sich, wie es so schön heisst.

Das Einzige, was du über Herrn Rüdisüli wissen musst, um zu verstehen, wer er ist: Bild: watson / shutterstock

Deine Nachbarn bei Szenario 1: Bild: shutterstock

Umfrage Was wäre dir lieber? Du bewegst Herrn Rüdisüli mirakulös dazu, wegzuziehen, was die Verwaltung auf die Idee bringt, den Block gleich ganzheitlich zu sanieren und alle Mietparteien zukünftig 200.- mehr Miete pro Monat zahlen zu lassen (wegen dir, wie sie finden).

Herr Rüdisüli bleibt, alle sind auf deiner Seite, würden aber nie aktiv etwas gegen ihn sagen oder unternehmen, «weil er ihnen persönlich» ja nichts getan hat.

Abstimmen 3 Du bewegst Herrn Rüdisüli mirakulös dazu, wegzuziehen, was die Verwaltung auf die Idee bringt, den Block gleich ganzheitlich zu sanieren und alle Mietparteien zukünftig 200.- mehr Miete pro Monat zahlen zu lassen (wegen dir, wie sie finden). 0%

Herr Rüdisüli bleibt, alle sind auf deiner Seite, würden aber nie aktiv etwas gegen ihn sagen oder unternehmen, «weil er ihnen persönlich» ja nichts getan hat. 33%

Du hast Wäschetag. Natürlich ist die Waschmaschine voll mit gewaschenen Kleidern. Du öffnest die Maschine und dein Expertenauge entdeckt Umstandsmode, was darauf schliessen lässt, dass es die Wäsche von der schwangeren Frau Obergährenshofer aus Stock zwei ist.

Der Trockner ist noch am laufen und du musst los zu deinem Beförderungsapéro. Dein nächster Wäschetag ist in zehn Tagen, dein Schrank leer, Ferien stehen an.

Vielleicht ist das Frau Obergährenshofer: bild: watson / shutterstock

Vielleicht aber auch das. Niemand weiss. Bild: watson / shutterstock

Umfrage Du ... ... nimmst die Wäsche, legst sie auf den Kellerboden, weil alle Wäscheleinen und Oberflächen besetzt sind, und knallst deine Wäsche rein. Wäschetag ist Wäschetag.

... verzichtest auf frische Wäsche, denn auch wenn sich Frau Obergährenshofer letztens höflich wegen angeblichem Lärm über dich beklagt hat, so ist sie immer noch schwanger.

Abstimmen 3 ... nimmst die Wäsche, legst sie auf den Kellerboden, weil alle Wäscheleinen und Oberflächen besetzt sind, und knallst deine Wäsche rein. Wäschetag ist Wäschetag. 33%

... verzichtest auf frische Wäsche, denn auch wenn sich Frau Obergährenshofer letztens höflich wegen angeblichem Lärm über dich beklagt hat, so ist sie immer noch schwanger. 0%

So. Sexgeräusche: Die Nachbarn nebenan lassen es eine ganze Nacht lang lüstern krachen – Bettkopf gegen die Wand, tanzende Bettpfosten und inbrünstiges Gestöhne inklusive.

Visuelle Darstellung der Ausgangslage: Bild: watson / imgflip

Nach zwei Stunden fasst du dir ein Herz und bittest an der Tür um Ruhe, da du am nächsten Tag fit sein musst. Das Verständnis hält sich arg in Grenzen, aber der Lärmpegel sinkt gen null.

Abends darauf hast du Besuch von deinem Schwarm/deinem Partner/deiner Partnerin. Schnell führt das eine ins andere zum anderen und ihr steuert gemeinsam auf einen ausufernden Koitus der schamlosen, komplett hemmungslosen Art zu, auf den weitere Runden folgen dürften.

Umfrage Was nun? Du bremst die brodelnde Euphorie des beidseitigen Verlangens, im Wissen, dass du dich 24 Stunden vorher über genau das beklagt hast.

Völlig egal, der Lattenrost wird für die nächsten paar Stunden zum Xylophon der Lust. Keine Rücksicht auf Verluste.

Abstimmen 3 Du bremst die brodelnde Euphorie des beidseitigen Verlangens, im Wissen, dass du dich 24 Stunden vorher über genau das beklagt hast. 0%

Völlig egal, der Lattenrost wird für die nächsten paar Stunden zum Xylophon der Lust. Keine Rücksicht auf Verluste. 33%

