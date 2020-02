Spass

Kultur

Fasnacht: Wir suchen den kreativsten Guggenmusik-Namen



Bild: KEYSTONE

Du brauchst einen Namen für deine Guggenmusik? Hier wird dir geholfen

Tönlifurzer, Ohrequäler und Gorkeschniider: Für Freunde abseitigen Sprachgebrauchs sind Guggenmusik-Namen eine Quelle stetiger Inspiration. Doch welcher gefällt dir am besten?

Es ist eine intensive Woche für die Vollblut-Fasnächtler in den Guggenmusiken: An vielen Orten spielten sie gestern am «Schmutzigen Donnerstag» von früh bis spät. Am kommenden Wochenende finden weitere Auftritte statt, nicht selten wird die ganze Gruppe kurz nach dem Auftritt in einen Car verladen und auf direktem Weg zur nächsten Fasnachtsparty transportiert – samt ihren Instrumenten und Kostümen.

Kreativität zeigen die Hobbymusiker nicht nur bei ihren Kostüme und Masken, sondern auch beim Benennen ihrer Gruppe. Doch welcher ist der originellste Gugge-Name? Schreib ihn in die Kommentarspalte – egal ob echt oder erfunden.

Brauchst du noch ein bisschen Inspiration? Dann hilft dir unser Guggenmusik-Namensgenerator weiter:

Chalofeschränzer Neuer Name

Welches ist der originellste Guggenmusik-Name?

Abonniere unseren Newsletter