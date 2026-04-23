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NYT kürt umstrittenste Bauten der Geschichte – mit Schweizer Architekt

JAN BRUEGHEL THE ELDER. The Tower of Babel. Credit: Album / Fine Art Images
Jan Brueghel's Version des Turm von Babilons.Bild: www.album-online.com

«NYT» kürt umstrittenste Bauten der Geschichte – auch Schweizer Architekten dabei

23.04.2026, 19:3223.04.2026, 19:32

In ihrem Stil- und Luxusmagazin «T Magazine» kürt die New York Times die kontroversesten Gebäude aller Zeiten. Auf dem dritten und achten Platz befinden sich die Erzeugnisse Schweizer Architekten.

Der Turm von Babylon

JAN BRUEGHEL THE ELDER. The Tower of Babel. Credit: Album / Fine Art Images
Wie auf dem Bild zu sehen, ging der Turm von Babylon bis fast zum Himmel/Bildrand.Bild: www.album-online.com

Mit Gott als Kritiker kommt am biblischen Babelturm kein anderes Konstrukt vorbei. Gemäss der Bibel soll er gar so unzufrieden mit dem Gebäude gewesen sein, dass er allen Babyloniern und Babylonierinnen eine andere Sprache verlieh, wodurch das Infrastrukturprojekt nie den Himmel erreichen konnte und somit unvollendet blieb. Da kann keine Anzahl Unterschriften mithalten.

Casa del Fascio

COMO, ITALY - CIRCA APRIL 2017: Casa del Fascio (former National Fascist party seat) aka Palazzo Terragni designed by rationalist architect Giuseppe Terragni (HDR)
Das Casa del Fascio wurde 1936 von Giuseppe Terragni in Como erbaut.Bild: www.imago-images.de

Das ehemalige Büro der Nationalen faschistischen Partei Italiens sei vom Stil her so was von gar nicht faschistisch. Die faschistische Architektur wollte menschliche Massstäbe übertreffen, das leichte, lichtdurchflutete Gebäude komme jedoch sehr menschlich daher, sagen Experten.

Chandigarh

India, Chandigarh, High Court INDIA, Union Territory, Chandigarh City, the master plan of the city divided in sectors was prepared by swiss-french architect Le Corbusier in the 1950 , Sector 1 Capitol ...
Das Gerichtsgebäude von Chandigarh. Architekt: Le Corbusier.Bild: www.imago-images.de

Nach der Unabhängigkeit Indiens half der Schweiz-Franzose Le Corbusier die Hauptstadt von Punjab zu gestalten und entwarf einige öffentliche Gebäude. Die Ergebnisse hätten jedoch sehr wenig mit dem Leben der Menschen in Chandigarh in Indien gemein gehabt.

Watts Towers

WATTS TOWERS Historical site The WATTS TOWERS Historical site also known as Towers of Simon Rodia, or Nuestro Pueblo in the South Central area of Los Angeles, California, Friday, February 21, 2025., C ...
Die Watts Towers. Architekt: Simon Rodia.Bild: www.imago-images.de

Diese 17 Türme aus Drahtgeflecht, Beton, Stahl, Fliesen und farbigem Glas stehen in Los Angeles. 1959 wurden sie fast abgerissen, seit 1990 gelten sie als nationales historisches Denkmal. Ähm, ja …

Präfekturale Sporthalle Kagawa (Kagawa Prefectural Gymnasium)

On a sunny morning in June 2024, the Kagawa Prefectural Gymnasium, also known as the &quot;Ship Gymnasium,&quot; designed by Kenzo Tange, is in Takamatsu, Kagawa Prefecture.
Erinnert viele an ein Schiff. Architekt: Kenzo Tange.Bild: iStock Editorial

Das Gebäude gilt als Meisterstück der japanischen Nachkriegsarchitektur. Trotzdem wollte es die Regierung abreissen, nachdem es als unsicher eingestuft worden war. Dagegen regte sich Widerstand aus der Bevölkerung, weshalb noch unklar ist, was mit der Sporthalle geschehen wird.

Boston City Hall

Boston, MA USA Aug 2, 2024: Boston City Hall is a prime example of Brutalist architecture, a style characterized by its use of raw concrete, blocky geometric forms, and an emphasis on structural eleme ...
Architekten: Michael McKinnell, Gerhard Kallmann und Edward KnowlesBild: iStock Editorial

BRUTALISMUS in den USA.

Gehry-House

Außenansicht des Frank Gehry House mit seiner einzigartigen dekonstruktivistischen Architektur in Santa Monica, Kalifornien Exterior view of the Frank Gehry House with its unique deconstructivist arch ...
Architekt: Frank GehryBild: www.imago-images.de

Dekonstruktivismus – der Hippie unter den Architekturstilen – will konventionelle Formen brechen. Das hat Frank Gehry mit seinem Haus geschafft.

Elbphilharmonie

26.02.2022, Hamburg: Ein Lastschiff f�hrt auf der Elbe im Hafen an der Elbphilharmonie flussaufw�rts vorbei. Foto: Georg Wendt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Die Schweizer Architekten: Jacques Herzog und Pierre de Meuron.Bild: keystone

Mit einem Budget von 300 Millionen Euro sollte der Bau 2010 vollendet sein. Die Oper wurde jedoch erst 2017 geöffnet und kostete eine Milliarde. Seitdem wird sie angehimmelt.

Ballsaal des Weissen Hauses

KEYPIX - Construction on the new White House ballroom is seen from the Washington Monument, Monday, April 20, 2026, in Washington. (KEYSTONE/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Architekt: Shalom Baranes. Hier sieht man noch die Baustelle (rechts im Bild, nicht links).Bild: keystone

Ja, der hat's auch in die Liste geschafft, obwohl es ihn noch nicht gibt. (nil)

Genehmigung für Trumps Ballsaal-Projekt – Bau bleibt vorerst gebremst

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