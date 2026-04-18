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Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
18.04.2026, 06:0418.04.2026, 06:39

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die eingebetteten Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Eine Warnung vorab: Die heutige Ausgabe kann religiöse Weltanschauungen verletzen.

Wir starten positiv

Rolling back to the Kremlin. Today’s cartoon by @pietdessinateur.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Orban #Hungary #Russia #defeat

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. April 2026 um 06:44

Soll noch jemand behaupten, die Trump-Regierung bringe keinen Machtwechsel hin

JD Vance Meme (April 2026)
Titelblatt der britischen Satire-Zeitschrift «Private Eye».Screenshot: bsky.app

Da haben wir sie, die, ähm, Ärsche des Bösen

Killing gives them a thrill Psychopaths

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 14. April 2026 um 16:40

Gute Kriegsnachricht für zwischendurch: Die Ukraine bleibt stabil

Video: YouTube/Фріоніс

Derweil im Nahen Osten

Cartoon by @andertoon.bsky.social

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— Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 22:08

Wen er wohl als Nächstes blockieren will?

Mike Ramirez @Ramireztoons on #Trump and the #Pope @washingtonpost – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 20:04

Das stabile Genie in Höchstform

Trump Meme
meme: bsky.app
Und damit zum Grund für die (unfreiwilligen) Lacher der Woche

Satire ist so was von tot

Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Donald Trump ein KI-Bild gelöscht, das den Präsidenten als eine Jesus-ähnliche Figur dargestellt hatte. Trump dazu: „Das soll mich als Arzt zeigen, der Menschen heilt, und ich heile Menschen.“ #heuteshow #trump #greysanatomy #usa #jesus

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 14. April 2026 um 13:30

Jesus

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 15. April 2026 um 20:56

Es wäre ein grosser Schritt für die Menschheit 😬

OMG. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 00:07

Dann legte er sich auch noch mit dem Papst an

Religious Posturing Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. April 2026 um 23:24

😅



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— George Conway ⚖️🇺🇸 (@gtconway.bsky.social) 17. April 2026 um 05:23

Wer seine Frau noch nie mit einer Pornodarstellerin betrogen und Schweigegeld bezahlt hat, möge den ersten Stein werfen

Cartoon by Nick Anderson @andertoon.bsky.social

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— Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 02:39

Für Friedenstauben ist (unter Trump) immer Jagdsaison

The Pope For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 18:14

Finde die Unterschiede

Cartoonist: Jeff Koterba

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— ResJudicata22 (@resjudicata22.bsky.social) 14. April 2026 um 10:49

Jesses!

Everybody's calling him Jesus....

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— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 16. April 2026 um 23:08

Sogar einige seiner abgebrühtesten, dümmsten Anhänger schreckte das Jesus-Meme auf

MAGA Christians Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:13

Muss das berühmte Abendmahl-Bild neu gemalt werden?



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:21
«... und seine zwölf Komplizen.»

Wobei, er sieht sich wohl eher als Gott persönlich

Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #sacrilegious #Jesus #Blasphemy – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:52
«Ich würde mich nie mit Jesus vergleichen ... ein Verlierer an seinem Kreuz.»
Trumps Ausrede zum Jesus-KI-Bild: Das Internet reagiert sofort 😈

Sicher ist: Die freie Welt braucht dringend einen Exorzisten

Pope Leo VS Trump

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— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 13. April 2026 um 06:22

Das wäre natürlich auch eine Lösung

WOZ Die Wochenzeitung, 16.4.26) #mentalhealth #jesus #doctor #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons

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— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 16. April 2026 um 23:28

Wenn sich einige der übelsten religiösen Fanatiker weltweit einig sind, dass der mächtigste Mann der Welt völlig irre ist



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:26

Wir müssen leider auch erneut über den von Trump eingesetzten Fox-News-Moderator Verteidigungsminister reden

No suffering on Hegseth's part Sec. of Defense Pete Hegseth's war mongering just inflicts pain on others anntelnaes.substack.com/p/no-sufferi...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 9. April 2026 um 18:22

Pete Hegseth liebt es, sich als christlichen Gotteskrieger zu inszenieren – und zitiert dazu (falsch) aus der Bibel

Pulp Fiction Prayers. 🙏

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 16. April 2026 um 23:20

So viel zu den (baulichen) Erweiterungen um das Weisse Haus in Washington D.C.

Demolition Man. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 17. April 2026 um 00:07

Wir schliessen auch heute mit etwas Hoffnung

Wenn Ungarn Autokraten loswird, schafft das auch Amerika

If Hungary can get rid of its autocrat, so can America anntelnaes.substack.com/p/viktor-orb...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. April 2026 um 21:06

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Binoo. She will tell you when you're permitted to stop scratching. Until then, stop slacking. 13/10 (IG: binoochi)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. April 2026 um 23:12

Vitamine nicht vergessen! 😉

This is Moose. He has been accused of stealing a carrot. Too bad there's no evidence to back that up. 13/10 (TT: mooooooooooooose13)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 15. April 2026 um 18:05

(dsc)

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Amerika ist voll auf Steinzeit-Kurs – eine schräge Woche im Karikaturen-Rückblick
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