Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Mehr «Digital»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die eingebetteten Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Eine Warnung vorab: Die heutige Ausgabe kann religiöse Weltanschauungen verletzen.

Soll noch jemand behaupten, die Trump-Regierung bringe keinen Machtwechsel hin Titelblatt der britischen Satire-Zeitschrift «Private Eye». Screenshot: bsky.app

Gute Kriegsnachricht für zwischendurch: Die Ukraine bleibt stabil Video: YouTube/Фріоніс

Wen er wohl als Nächstes blockieren will? Mike Ramirez @Ramireztoons on #Trump and the #Pope @washingtonpost – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 20:04

Das stabile Genie in Höchstform meme: bsky.app

Und damit zum Grund für die (unfreiwilligen) Lacher der Woche

Satire ist so was von tot Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Donald Trump ein KI-Bild gelöscht, das den Präsidenten als eine Jesus-ähnliche Figur dargestellt hatte. Trump dazu: „Das soll mich als Arzt zeigen, der Menschen heilt, und ich heile Menschen.“ #heuteshow #trump #greysanatomy #usa #jesus



[image or embed] — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 14. April 2026 um 13:30

Dann legte er sich auch noch mit dem Papst an Religious Posturing Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. April 2026 um 23:24

Wer seine Frau noch nie mit einer Pornodarstellerin betrogen und Schweigegeld bezahlt hat, möge den ersten Stein werfen Cartoon by Nick Anderson @andertoon.bsky.social



[image or embed] — Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 02:39

Für Friedenstauben ist (unter Trump) immer Jagdsaison The Pope For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 18:14

Sogar einige seiner abgebrühtesten, dümmsten Anhänger schreckte das Jesus-Meme auf MAGA Christians Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:13

Wobei, er sieht sich wohl eher als Gott persönlich Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #sacrilegious #Jesus #Blasphemy – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:52 «Ich würde mich nie mit Jesus vergleichen ... ein Verlierer an seinem Kreuz.»

Wenn sich einige der übelsten religiösen Fanatiker weltweit einig sind, dass der mächtigste Mann der Welt völlig irre ist



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:26

Wir müssen leider auch erneut über den von Trump eingesetzten Fox-News-Moderator Verteidigungsminister reden No suffering on Hegseth's part Sec. of Defense Pete Hegseth's war mongering just inflicts pain on others anntelnaes.substack.com/p/no-sufferi...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 9. April 2026 um 18:22

Pete Hegseth liebt es, sich als christlichen Gotteskrieger zu inszenieren – und zitiert dazu (falsch) aus der Bibel Pulp Fiction Prayers. 🙏



[image or embed] — Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 16. April 2026 um 23:20

Wir schliessen auch heute mit etwas Hoffnung

Wenn Ungarn Autokraten loswird, schafft das auch Amerika If Hungary can get rid of its autocrat, so can America anntelnaes.substack.com/p/viktor-orb...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. April 2026 um 21:06

Bonus

Das hast du dir verdient This is Binoo. She will tell you when you're permitted to stop scratching. Until then, stop slacking. 13/10 (IG: binoochi)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. April 2026 um 23:12

Vitamine nicht vergessen! 😉 This is Moose. He has been accused of stealing a carrot. Too bad there's no evidence to back that up. 13/10 (TT: mooooooooooooose13)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 15. April 2026 um 18:05

(dsc)