Amerika ist verloren: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche
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Eine Warnung vorab: Die heutige Ausgabe kann religiöse Weltanschauungen verletzen.
Wir starten positiv
Rolling back to the Kremlin. Today’s cartoon by @pietdessinateur.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Orban #Hungary #Russia #defeat— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 13. April 2026 um 06:44
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Soll noch jemand behaupten, die Trump-Regierung bringe keinen Machtwechsel hin
Da haben wir sie, die, ähm, Ärsche des Bösen
Killing gives them a thrill Psychopaths— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 14. April 2026 um 16:40
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Gute Kriegsnachricht für zwischendurch: Die Ukraine bleibt stabil
Derweil im Nahen Osten
Cartoon by @andertoon.bsky.social— Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 22:08
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Wen er wohl als Nächstes blockieren will?
Mike Ramirez @Ramireztoons on #Trump and the #Pope @washingtonpost – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 20:04
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Das stabile Genie in Höchstform
Satire ist so was von tot
Nach Vorwürfen der Gotteslästerung hat Donald Trump ein KI-Bild gelöscht, das den Präsidenten als eine Jesus-ähnliche Figur dargestellt hatte. Trump dazu: „Das soll mich als Arzt zeigen, der Menschen heilt, und ich heile Menschen.“ #heuteshow #trump #greysanatomy #usa #jesus— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 14. April 2026 um 13:30
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Es wäre ein grosser Schritt für die Menschheit 😬
OMG. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 14. April 2026 um 00:07
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Dann legte er sich auch noch mit dem Papst an
Religious Posturing Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. April 2026 um 23:24
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😅
@gtconway.bsky.social) 17. April 2026 um 05:23
Wer seine Frau noch nie mit einer Pornodarstellerin betrogen und Schweigegeld bezahlt hat, möge den ersten Stein werfen
Cartoon by Nick Anderson @andertoon.bsky.social— Econ Analytica (@econanalytica.bsky.social) 15. April 2026 um 02:39
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Für Friedenstauben ist (unter Trump) immer Jagdsaison
The Pope For @rawstory.com Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 18:14
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Finde die Unterschiede
Cartoonist: Jeff Koterba— ResJudicata22 (@resjudicata22.bsky.social) 14. April 2026 um 10:49
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Jesses!
Everybody's calling him Jesus....— Matt Wuerker (@mwuerker.bsky.social) 16. April 2026 um 23:08
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Sogar einige seiner abgebrühtesten, dümmsten Anhänger schreckte das Jesus-Meme auf
MAGA Christians Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:13
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Muss das berühmte Abendmahl-Bild neu gemalt werden?
@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:21
Wobei, er sieht sich wohl eher als Gott persönlich
Pat Chappatte @PatChappatte on #Trump #sacrilegious #Jesus #Blasphemy – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. April 2026 um 20:52
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Sicher ist: Die freie Welt braucht dringend einen Exorzisten
Pope Leo VS Trump— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 13. April 2026 um 06:22
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Das wäre natürlich auch eine Lösung
WOZ Die Wochenzeitung, 16.4.26) #mentalhealth #jesus #doctor #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 16. April 2026 um 23:28
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Wenn sich einige der übelsten religiösen Fanatiker weltweit einig sind, dass der mächtigste Mann der Welt völlig irre ist
@mluckovich.bsky.social) 16. April 2026 um 23:26
Wir müssen leider auch erneut über den von Trump eingesetzten
Fox-News-Moderator Verteidigungsminister reden
No suffering on Hegseth's part Sec. of Defense Pete Hegseth's war mongering just inflicts pain on others anntelnaes.substack.com/p/no-sufferi...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 9. April 2026 um 18:22
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Pete Hegseth liebt es, sich als christlichen Gotteskrieger zu inszenieren – und zitiert dazu (falsch) aus der Bibel
Pulp Fiction Prayers. 🙏— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 16. April 2026 um 23:20
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So viel zu den (baulichen) Erweiterungen um das Weisse Haus in Washington D.C.
Demolition Man. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 17. April 2026 um 00:07
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Wenn Ungarn Autokraten loswird, schafft das auch Amerika
If Hungary can get rid of its autocrat, so can America anntelnaes.substack.com/p/viktor-orb...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 13. April 2026 um 21:06
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Bonus
Das hast du dir verdient
This is Binoo. She will tell you when you're permitted to stop scratching. Until then, stop slacking. 13/10 (IG: binoochi)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. April 2026 um 23:12
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Vitamine nicht vergessen! 😉
This is Moose. He has been accused of stealing a carrot. Too bad there's no evidence to back that up. 13/10 (TT: mooooooooooooose13)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 15. April 2026 um 18:05
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(dsc)