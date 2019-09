Spass

Es gibt nur zwei Typen Mensch – zumindest in diesen 23 Hinsichten



Die Welt ist kompliziert, aber in gewissen Dingen gibt es nur 2 Typen Mensch – 23 Beweise

Die Welt ist hochkomplex und kaum verständlich. Ausser man reduziert sie auf bestimmte Kleinigkeiten.

Es gibt nicht nur Schwarz und Weiss; was gut und was böse ist, ist Frage der Perspektive und überhaupt lässt sich kaum etwas sagen, ohne dass es ratzfatz mit einem kritischen «Aber ...» entkräftet werden könnte. Insbesondere in unserer Zeit, dem goldenen Zeitalter des «Whataboutism» und der alternativen Fakten.

Und doch gibt es einige Details in unserer ach so unverständlichen Welt, in denen man dazu verleitet wird, plötzlich alles in einem Kontext der Dualität zu betrachten. Beinahe schon eine entspannende Vorstellung, nicht wahr?

Darum: Lehnt euch zurück und geniesst 23 Bilder lang eine Welt, fernab von Grauzonen und Relativierungen!

Punkto Zahnpasta

Umfrage Wie hast du's mit der Zahnpasta? Sauber von hinten nach vorne organisiert

Anarchie. Mit genug Druck kommt früher oder später alles raus

Beim Toilettenpapier

Umfrage Wie hast du's mit dem Toilettenpapier? Zäddeli kommt vorne raus

Zäddeli kommt hinten raus

Auf der Toilette

Umfrage Wie hast du's auf der Toilette? Akribisch gefaltet

Lustvoll zerknautscht

Auf Partys

Umfrage Wie hast du's auf Partys? Haustier vor Bier

Party lieber hardy

An Halloween oder auf Kostümpartys

Umfrage Wie hast du's mit der Verkleidung? Schon lustig, aber eben doch gerne auch ein bisschen attraktivitätsfördernd

Schon lustig, aber eben doch gerne auch ein bisschen dämlich

In Sachen Romantik

Umfrage Wie hast du's mit der Romantik? Prinzipiell ja nicht so, aber meine Liebe ist wirklich etwas Besonderes

Alles nur heisse Luft, dieses Liebesgedöns

Beim Kochen fürs erste Date

Umfrage Wie hast du's mit dem Kochen beim ersten Date? Ein Wort, zwei G's, vier Silben: AUSGEWOGEN

Tiefkühlprodukte und Bier

Am Valentinstag

Umfrage Wie hast du's mit dem Valentinstag? Das gibt 1 Kärtli

Das gibt 1 Fläschli

Bei Selfies

Umfrage Wie hast du's mit Selfies? Schokoladenseite

Rosenkohlseite

Im Technorama

Umfrage Wie hast du's im Technorama (oder einem anderen Wissenschaftsmuseum)? Lehrreich

Lustig

Bei der Butter

Umfrage Wie hast du's mit der Butter? Horizontal runtergebuttert

Vertikal weggebuttert

Beim Maiskolben

Umfrage Wie hast du's mit dem Maiskolben? Gebiss anstellen und den Kolben um die eigene Achse rotieren lassen

Gebiss anstellen, die Kolbenachse stabilisieren und von links nach rechts (oder von rechts nach links) schieben

Beim Hörnli-Essen

Umfrage Wie hast du's mit dem Hörnli-Essen? Auslöffeln

Weggabeln

Bei Fleisch am Knochen

Umfrage Wie hast du's mit dem Fleisch am Knochen? Radebutz

Radebutz minus der Teil, der Knorpel enthalten könnte

Ich esse kein Fleisch und kann einen Klick auf eine der oben gegebenen Antworten moralisch nicht vertreten

Beim Glacé

Umfrage Wie hast du's mit dem Glacé? Zuerst die Schale, dann der Kern

Schale, Kern – Hans, was Heiri

Bei dreckigem Geschirr

Umfrage Wie hast du's mit dreckigem Geschirr (und gleichzeitig vollem Geschirrspüler)? Einweichen

Aushärten

Bei Insekten in der Wohnung

Umfrage Wie hast du's mit Insekten in der Wohnung? Behutsam in die freie Wildbahn aussetzen

Weniger behutsam im Jenseits aussetzen

Beim Portemonnaie

Umfrage Wie hast du's mit dem Portemonnaie? Weniger ist mehr

Mehr ist mehr

Bezüglich Sinnschöpfung

Umfrage Wie hast du's mit der Sinnschöpfung? Eindeutig

Zweideutig

Beim Shotten

Umfrage Wie hast du's mit Shots? Geht runter wie ein Mödeli Butter

Geht runter wie ein Mödeli abgelaufene Butter

Im Fitness

Umfrage Wie hast du's im Fitness? Go hard or go home

Würde ja schon gerne home gehen, aber dort muss ich noch Wäsche zusammenlegen

Auf der Achterbahn

Umfrage Wie hast du's auf der Achterbahn? Da fühlt man sich lebendig!

Da fühlt man die Lebendigkeit entweichen

Bei Pflanzen

Umfrage Wie hast du's mit Pflanzen? Alles im grünen Bereich

Alles eher so im gräulich-bräunlichen Bereich

(jdk)

