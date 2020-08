Spass

Liegt Absurdistan eigentlich in Russland? – 23 Bilder dazu



bild: shutterstock

Liegt Absurdistan eigentlich in Russland? – 23 Bilder dazu

Egal wo man in den letzten Wochen Zeitungen aufgeschlagen (oder Newsportale durchstreift) hat, gefühlt die ganze Welt dreht sich momentan nur um die USA.

Präsidentschaftswahlen, «Black Lives Matter» und die Unfähigkeit mit dem Coronavirus umzugehen. Allein mit den Storys über Trump könnte man ein neues Portal eröffnen: «The Orange Journal 🍑» (Antrag auf Namensschützung läuft).

Darum lasst uns heute mal wieder nach Russland schauen. Ein Land, welches so riesig ist, dass es uns immer wieder die Möglichkeit gibt, die absurdesten Bilder herauszusuchen. (Natürlich wissen wir, dass es auch viel Schönes und kulturell Vielfältiges in Russland gibt, aber hey, ihr seid in der Rubrik «Spass» gelandet, also was habt ihr erwartet?! 😁)

Starten wir mit einem Klassiker. bild: giphy



Fotoshooting in der Öffentlichkeit. bild: imgur

Ein Zaubertrick zum Thema «Militäressen». Teil 1: bild: imgur

Teil 2: bild: imgur

Wenn man sich den falschen Bus zum Streiten ausgesucht hat. bild: imgur

03:00 Uhr morgens: bild: imgur

Fisch ahoi! bild: imgur

Ich glaube, es ist klar, warum sie in der vollen U-Bahn noch einen Sitzplatz bekommen hat. bild: imgur

Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Vodka draus. bild: imgur

Kinder auf dem Weg zur Schule? bild: imgur

Google Streetview in Russland. bild: imgur

Nehmt euch unbedingt die Minute und schaut es bis zum Schluss. Teil 1: bild: imgur

Teil 2 mit Happy End 🤣 : bild: imgur

Zur Abwechslung eine kleine Slideshow mit hässlich-verstörenden Hochzeitsfotos (natürlich aus Russland)

Wenn den Jungs langweilig ist. bild. imgur

Hier gibt es nichts Aussergewöhnliches zu sehen. bild: imgur

Wenn es mal wieder die ganze Nacht durchgeregnet hat. bild: imgur

Als Räuber in Russland hat man es nicht einfach. Teil 1: bild: imgur

Teil 2 (oder auch «die coolste Kassiererin der Welt»): bild: imgur

Aussergewöhnliche Situationen, benötigen aussergewöhnliche Massnahmen. bild: imgur

Das Wichtigste ist doch, dass niemand verletzt wurde. bild: imgur

Und wenn du denkst, dass du einen Scheisstag hast, sag das mal dem Fahrer des LKWs. Scrennshot imgur

scrennshot imgur

scrennshot imgur

Von wem hat er das bloss? bild: imgur

Ah okay, von ihm hat er es. 😁 bild: imgur

Vielleicht gibt es eine ganz einfache und logische Erklärung für dieses Bild. 🤷‍♂️ bild: imgur

Warum denn eigentlich nicht? bild: imgur

(smi)

