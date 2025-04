Willst du dich so richtig, RICHTIG alt fühlen? Diese Songs werden dieses Jahr 30(!)

Nur so zur Veranschaulichung: «Coolio» ist zeitlich näher bei den Beatles als bei uns.

Süss, nicht? Jene Meldungen, die Songs, Filme oder Trends auflisten, die bereits zehn Jahre alt sind? Oder gar – ui! – zwanzig Jahre. Wow, wie die Zeit vergeht!

Pah. Anfänger.

Willst du dich mal so richtig, RICHTIG steinalt fühlen?

Nun, let me tell you, dass diese folgenden, total freshen Songs hier allesamt anno 1995 veröffentlicht wurden. Also vor geschlagenen DREISSIG JAHREN.

Etwa:

«Gangsta's Paradise» – Coolio

Dass dieser Track der Titelsong zum Michelle-Pfeiffer-Film «Dangerous Minds» war und vermutlich nur deshalb zum Hit wurde, haben die meisten von uns wohl vergessen. Der Song aber ... könnte vorgestern gewesen sein, oder? Seufz.

«Just a Girl» – No Doubt

Wenn das 1995 war, wie alt waren die eigentlich? 13 oder so? Spoiler: Nein. Sie sind nur besser gealtert als wir ...

... anyway, here's «Wonderwall»:

«Wonderwall» – Oasis

Und wer «1995» und «Oasis» sagt, muss zwangsläufig auch das hier erwähnen:

«Country House» – Blur

Zur Erinnerung: In einer seltenen Absprache zwischen Plattenfirmen und Musikpresse kündigten beide Bands den Release ihrer neuen Singles auf den haargenau selben Tag an. Die Wettbüros liebten es, die Klatschpresse noch mehr. Blur gewannen die Schlacht um Platz 1 und verkauften in der Veröffentlichungswoche 50'000 Singles mehr als ihre Konkurrenz aus Manchester. Aber Oasis gewannen den Krieg – mit ihrem Album «(What's the Story) Morning Glory?», das sich besser verkaufte als alles, was Blur je veröffentlicht hatte.

«Captain Jack» – Captain Jack

Okay, gewisse Songs altern besser oder schlechter als andere. Jenes Eurotrance- oder Eurodance-Ding ... Das war halt schon sehr Neunzigerjahre.

Das, etwa:

«It’s Cool Man» – XXL feat. Peter «Cool Man» Steiner

«Boombastic» – Shaggy

Genau. «Mr. Lover-Lover» und so.

«I Got 5 On It» – Luniz

Spätestens beim Refrain kennt es jeder.

«Common People» – Pulp

«She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College – that's where I caught her eye» – unvergessen. Sehr wohl vergessen hingegen: wie alt dieser Track ist.

«Back for Good» – Take That

«Endgültig zurück» ... bis sie's nicht mehr waren.

«Ouhhhh nein! Das ist schon so alt?» – nun im Schnelldurchlauf. Hopp!

«This Is How We Do It» – Montell Jordan

«Alright» – Supergrass

«Kiss from a Rose» – Seal

«You Oughta Know» – Alanis Morissette

«Waterfalls» – TLC

«You Are Not Alone» – Michael Jackson

Und, ja, es gäbe noch etliche weitere Songs, die wir nennen könnten ... aber belassen wir es doch bei diesem Track – ebenfalls 1995 veröffentlicht –, mit dem die Punk-Urgesteine The Ramones das Älterwerden anprangerten. Passt doch, oder?

BONUS: «I Don't Want To Grow Up» – Ramones





Schönes Jahr noch, Grosi oder Grosspapi!