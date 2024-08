Internet-Sensation «Duck Dad»: Wenn man unerwartet zum Entenvater wird

Riyadh Khalaf entdeckte per Zufall ein verstossenes Entenei. Was danach geschah, ist eine dieser hübschen Storys, die einem den Glauben an die Menschheit zurückgeben.

Gestatten, Riyadh Khalaf:

Bild: instagram/riyadhk/

Riyadh, Sohn eines irakischen Vaters und einer irischen Mutter, ist Radiomoderator, politischer Aktivist, YouTuber und Influencer.

Und seit neustem auch – und dies machte ihn erst richtig zur viralen Sensation – Entenvater.

Bild: instagram/riyadhk

Anfang Juli 2024 entdeckte Riyadh während eines Ausflugs in der Grafschaft Devon im Westen Englands ein verlassenes Entenei.

Da er bereits über ein wenig Wissen über Vogelaufzucht verfügte, wusste er sofort, dass dieses Ei – gefunden «in unmittelbarer Nähe eines stark frequentierten Fusswegs und eines Parkplatzes» – keine Überlebenschancen haben würde. «Wohl gehörte es einer jungen, noch unerfahrenen Entenmutter», so Riyadh.

Spontan beschloss er, das Ei selbst auszubrüten.

Dazu besorgte er sich einen Inkubator auf Amazon und darauf folgte: Warten.

Und dann, Ende Juli begann das Schlüpfen ...

gif: instagram/riyadhk

... und 29 Stunden später war er da. Geboren am 1. August 2024: ein Stockenterich namens Spike.

Bild: instagram/riyadhk

Seither ist Riyahds (und Spikes) Following auf Instagram und Co. explodiert, alles aufgrund der akribischen Dokumentation – beziehungsweise DUCKUMENTATION 🤦😆 – der Aufzucht des Enterich-Kükens.

Weil das Küken ohne Mutter aufwächst, muss Riyahd deren Aufgaben vollends übernehmen – dem jungen Spike beibringen, wie das mit dem Essen und Trinken funktioniert, etwa. Dies geschieht durch Beobachtung und Nachahmung, weshalb Riyahd mit einer Stoffente wichtige Enten-Life-Skills vorzeigt – mit Erfolg, wie sich alsbald herausstellt. Spike wächst und gedeiht.

Inzwischen lebt Spike in DUCKINGHAM PALACE (aka Riyahds Badewanne), wo er mit allerlei Aufzucht-Hilfen ausgestattet ist: Spiegel, eine sich inzwischen mechanisch bewegende Stoffente sowie Enten-Quak-Sounds ab Laptop.

Sobald Spike ausgewachsen ist, will Riyahd ihn einem Duck Shelter übergeben. Doch das dauert noch ein Weilchen, weshalb das Internet weiterhin an dieser Feel-good-Story teilhaben kann.