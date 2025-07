Drehstart für dritten «Dune»-Film

Der aus Schwäbisch Hall stammende Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer (60) wirkt erneut an der Produktion mit. Für seine Arbeit im Film «Dune: Part Two» hatte er im März seinen dritten Oscar gewonnen. Nefzer holte erstmals 2018 mit drei Kollegen für die visuellen Effekte in «Blade Runner 2049» die Trophäe. 2022 folgte der zweite Oscar für den ersten Teil von «Dune».

Der neue «Jurassic World» spaltet die Dino-Fans 🦖

Seit vergangener Woche läuft «Jurassic World: Rebirth» in den Kinos. Die Fans sind mehrheitlich begeistert, andere haben keine guten Worte für das Sequel übrig. Das sind die Reaktionen.

«Jurassic World: Rebirth» startete am 2. Juli in Nordamerika und Europa in den Kinos. In 5 Tagen (Mittwoch bis Sonntag) spielte der Film in den USA und Kanada mehr als 147 Millionen US-Dollar (117 Millionen Schweizer Franken) ein. Auf der restlichen Welt belaufen sich die Einnahmen auf 171 Millionen Dollar (136 Millionen Franken) im selben Zeitraum.