27 Streiche für mehr Spass im Büro – zumindest für Unbeteiligte …

Uns ist in der Redaktion zu Ohren gekommen, dass es in manchen Büros angeblich langweilig werden kann. Erstaunt von diesem Fakt, haben wir uns direkt die Frage gestellt, was können Menschen, die unter solchen Umständen arbeiten müssen, bloss dagegen tun?

Relativ schnell viel das Wort «Streiche» und schon war die Idee zu dieser Story geboren. Hier kommen ein paar Streich-Ideen für dein Büro – natürlich nur harmlose, bei denen niemand ernsthaft zu Schaden kommt. Versprochen!

Nicht aufregen, es wird schon Gras über die Sache wachsen.

In diesem Büro wird wohl einander schon länger nicht mehr vertraut.

«Der Techniker kam heute vorbei und hat die Sprachaktivierung installiert.



Um Kopien zu erstellen, legen Sie einfach das Original in das Gerät und sagen Sie ‹DREI KOPIEN›.



Es gibt so viele Stimmen, die das Gerät erkennen muss. Daher muss es Ihre Stimme zuerst kennenlernen. Sie müssen Ihren Befehl möglicherweise mehrmals wiederholen.



STELLEN SIE SICHER, DASS SIE LANGSAM UND LAUT SPRECHEN, BIS ES EINE KOPIE MACHT!!!!!»



Wenn deine Mitarbeitenden dir einen Streich gespielt haben, du aber keine Zeit hast, dich darum zu kümmern.

Hoffentlich ist das Zeug wenigstens essbar.

Schock in 3 … 2 … 1 …

«Zero f*cks were given.»

Vielleicht ist es aber auch nur der Schreibtisch der Führung, die ihre Position klarstellen will.

Immerhin gab es auch neue Büroklammern und Post-its.

Da könnte man sich bei 100 Kopien auch schon mal aufregen.

Natürlich nur, wenn man es nicht rechtzeitig bemerkt.

Hmmm... also wir würden uns darüber ja freuen. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Ob das Büroinventar nur eingepackt wurde oder komplett ersetzt? 😅

Villeicht ist es ja auch meeega bequem.

Zumindest, wenn du dich damit abfinden könntest, dass sich der Stuhl nie wieder dreht.

Gezwungenermassen zurück zur alten Schule.

Relativ wenig Aufwand für ziemlich viel Ärger.

Ausser natürlich, das Opfer hat zwei Scheren.

Da ist jemand wohl ziemlich unbeliebt.

Dieser Streich ist nichts für Personen mit Herzproblemen.

Da hatte jemand aber einen verdammt langen Atem.

Angst gegen Neugier. Und so schnell bringst du deine Mitarbeitenden in ein Dilemma.

«Nicht bewegen, es sei denn, du hast vor, es zu töten!»

Wir sind uns nicht sicher, ob darunter wirklich noch ein eingerichtetes Büro zu finden ist.

Wie diabolisch kann ein Mensch sein?

Okay, das ist dann doch irgendwie geil!

Wann geht ein Scherz zu weit? 😅

Wir hoffen jetzt einfach, dass der Bär nicht echt ist. 🙈

Wirkt auf den ersten Blick noch fancy, aber könntest du darin wirklich 8 Stunden verbringen?

Ein Streich oder die Führung, die nicht will, dass die Mitarbeitenden das WC für eine Pause nutzen?

Das grenzt ja fast schon an Hass.

Natürlich kann ist Gemüse auch mega fein sein .

Hoffentlich hat das WC-Papier keine subtile Botschaft.

Dieser Streich ist wirklich für Opfer, wie für Täter, sehr aufwendig. 😅

(smi)