Nach der Banane an der Art Basel Miami: Kunst oder watson-Produktion?



Nachdem diese Banane für 120'000$ verkauft wurde, spielen wir «Kunst oder Eigenkreation?»

Die Art Basel Miami ist in vollem Gange und ein weiteres Mal sorgen Preise für Kunstwerke (oder «kUnStWeRkE», je nach Ansicht) für gerunzelte Stirnen – zumindest bei uns. Wir sagen: Das können wir auch. Nun. Können wir?

Rund 268 amerikanische Galerien und Museen erhalten an der Art Basel in Miami Beach die Gelegenheit, ihre feinsten Stücke und neuesten Geniestreiche zu präsentieren. Die Kunstmesse zieht jährlich Kunstbegeisterte und -interessierte aus allen Winkeln des Landes an. Wenig überraschend sorgen da ab und an die bezahlten Preise für Kunst für Aufsehen.

Das neueste Beispiel ist eine Banane, die vom begnadeten (behaupten wir jetzt mal) italienischen Geschäftsmann Künstler Maurizio Cattelan mit Duct Tape an die Wand geklebt wurde. Zwei der drei verfügbaren Exemplare gingen bereits über den Ladentisch – für 120'000 US-Dollar das Stück.

«Das Stück» sieht übrigens so aus: Bild: EPA

Hier noch neben 1 Mensch als Vergleich: Bild: EPA

Wenn du vergessen hast, dass die Art Basel Miami losgeht und du improvisieren musst: Bild: EPA

Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht auch hinkriegen würden. Wecke den Kunst-Mäzen in dir und unterscheide das watson-Original von der Kunst-Imitation (oder umgekehrt).

(Die Bildquellen findest du am Ende des Artikels. Aber nicht bescheissen, gell!)

Umfrage Um was handelt es sich hier? Ein Geniestreich aus der Feder eines anerkannten Künstlers.

Das kann gar nix, Jodok!

Abstimmen 182 Ein Geniestreich aus der Feder eines anerkannten Künstlers. 70%

Das kann gar nix, Jodok! 29%

Umfrage Wäre das hier an einer Art Basel vorstellbar? Ja

Nein

Abstimmen 2 Ja 0%

Nein 0%

Umfrage Was denkst du? Teure Kunst

Brotloses Gephotoshoppe

Abstimmen 2 Teure Kunst 0%

Brotloses Gephotoshoppe 0%

Umfrage «Momoll!» oder «Nä-ä» «Momoll!»

«Nä-ä»

Abstimmen 2 «Momoll!» 0%

«Nä-ä» 0%

Umfrage Wohltat für die Augen oder Augenkrebs? Wohltat für die Augen

Augenkrebs

Abstimmen 2 Wohltat für die Augen 0%

Augenkrebs 0%

Umfrage Kunstgalerie oder Bastelei für an den Kühlschrank? Kunstgalerie

Oh, so schön! Ab an den Kühlschrank damit!

Abstimmen 2 Kunstgalerie 0%

Oh, so schön! Ab an den Kühlschrank damit! 0%

Umfrage Ästhetisch top oder generell einfach nope? Ästhetisch top

Generell einfach nope

Abstimmen 2 Ästhetisch top 0%

Generell einfach nope 0%

Umfrage Künstlerische Kostbarkeit oder eine dilettantische Pfuscherei? Künstlerische Kostbarkeit

Dilettantische Pfuscherei

Abstimmen 2 Künstlerische Kostbarkeit 0%

Dilettantische Pfuscherei 0%

Umfrage Würde jemand viel Geld für so etwas bezahlen? Offenbar

Ganz sicher nicht

Abstimmen 2 Offenbar 0%

Ganz sicher nicht 0%

Umfrage Was siehst du hier? Künstlerische Finesse

Ahnungsloser watson-Scam

Abstimmen 2 Künstlerische Finesse 0%

Ahnungsloser watson-Scam 0%

Umfrage Kunst oder Stuss? Kunst

Stuss

Abstimmen 2 Kunst 0%

Stuss 0%

So. Jetzt dürfen natürlich alle nach Lust und Laune ihr Kunstverständnis in der Kommentarspalte kundtun. Für die, die tatsächlich etwas von Kunst verstehen: Sorry, falls ich in irgendeiner Form Kunst-Blasphemie betrieben habe. War nicht so gemeint.

Bildquellen (Kunstwerke – also die teuren – in fett) 1. «Umbrella White Element» – Jos de Gruyter und Harald Thys. Bild: keystone

2. «Scéances de la guerre» – Jodok Meier. Bild: watson/epa

3. unbenannt – Matti Braun. Bild: keystone

4. «Das Vogelfeuer der Élisa S.» – Jodok Meier. Bild: watson/shutterstock

5. «Altruism and the Virtue of Dying» – Jodok Meier. Bild: watson/shutterstock

6. «Kitchenpiece» – Karin Sander. Bild: keystone

7. «Light Shade 7» – Bridget Riley. Bild: epa

8. «Bad Day at the Office» – Jodok Meier. Bild: watson/shutterstock

9. «Zigaretten holen» – Jodok Meier. Bild: watson/shutterstock

10. «Title to be determined (Austrian mountain cap)» – Erwin Wurm. Bild: epa

11. «La letanía de la fidelidad» – Jodok Meier. Bild: watson/keystone





