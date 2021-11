Bild: disney plus

Disney veröffentlicht Trailer für «Star Wars»-Serie «Das Buch von Boba Fett»

Kopfgeldjäger Boba Fett kriegt seine eigene Spin-off-Serie. Disney veröffentlichte einen ersten Trailer für die «Star Wars»-Serie.

Im Staffelfinale von «The Mandalorian» kündigte Disney ein weiteres «Star Wars»-Spin-off an: «Das Buch von Boba Fett». In der Szene erobern Boba Fett und Fennec Shand den Palast von Jabba the Hutt. Boba Fett besteigt den Thron und wird der neue Gangsterboss von Tattooine.

Nun veröffentlicht Disney den ersten Trailer für die Serie.



Zur Handlung: Boba Fett hat nun etliche Kriminelle, die für ihn arbeiten. Er möchte aber nicht mit Angst regieren, sondern mit Respekt. Sein Plan: Anstatt gegeneinander zu arbeiten, miteinander und voneinander profitieren.

Seine Untertanen scheinen Boba Fett allerdings (noch) nicht als Boss zu respektieren.

Hier kommt der Trailer:

«Das Buch von Boba Fett» kommt am 29. Dezember auf Disney Plus.

(cmu)