Bild: disney plus

«Boba Fett» kriegt seine eigene Serie – hier die Details zum «Star Wars»-Spin-off

Noch dieses Jahr kommt «Das Buch von Boba Fett» auf Disney Plus. Das Spin-off von «The Mandalorian» führt den Kopfgeldjäger in die Wüste von Tatooine.

In der Abspannszene der zweiten Staffel von «The Mandalorian» kündigte Disney Plus ein Spin-off über den berüchtigten Kopfgeldjäger Boba Fett an.

Es ist bereits bekannt, dass Temuera Morrison Boba Fett und Ming-Na Wen die Söldnerin Fennec Shand verkörpern wird. Diese kämpfte bereits an der Seite vom Kopfgeldjäger, welcher lediglich als Mandalorianer (gespielt von Pedro Pascal) bekannt ist.

Ming-Na Wen spielt die Söldnerin Fennec Shand. Bild: Disney Plus

Die Serie führt Boba Fett und Fennec Shand in die Unterwelt der Galaxis. Sie kehren in die Wüste von Tatooine zurück, um auf das Gebiet, das ehemals von Jabba dem Hutten regiert wurde, Anspruch zu erheben.

Zur Auffrischung der Erinnerungen kommt hier die Abspannszene in «The Mandalorian»: Video: YouTube/Star Wars Clips

Disney Plus hat angekündigt, dass «Das Buch von Boba Fett» am 29. Dezember veröffentlicht wird.

(cmu)