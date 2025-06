Die Welt in Karten

Einige Menschen brauchen mehr Ruhe als andere und auch mal einen Moment für sich. Besonders, wenn der Event mehrere Tage dauert. Andere möchten auch auf dem Campingplatz mit ihren Freunden unterhalten werden. Für all dies gibt es Lösungen:

Nice to have

Festival-Packliste: Diese Dinge gehören in deinen Rucksack

Organisation ist alles. Im Vorfeld solltest du dich gut über dein Festival oder Openair informieren und schauen, was es gibt und was eben nicht. Nicht schlecht ist, wenn du das dabeihast:

Bei mehreren Tagen Partymachen werden es deine Mitmenschen dir sicher danken, wenn du ab und zu eine Dusche nimmst. Wer keine Lust auf die Duschen beim Festivalgelände hat, kann auch in der Umgebung nach Badis Ausschau halten.

Wer Boots und Gummistiefel uncool findet oder wem dies nicht zum jeweiligen Festival passt, der kann auch auf Schuhüberzieher ausweichen. Zur Not tut es auch ein Plastiksack, der um die Schuhe gebunden wird.

An Festivals kann es zeitweise schlammig werden.

Nach dem Openair solltest du all deine Sachen inklusive Abfall wieder mitnehmen oder entsorgen.

Beim Essen sollte sich vor dem Festival informiert werden, was erlaubt ist und was nicht. Ansonsten gibt es auch bei einigen Openairs Einkaufsmöglichkeiten sowie Foodstände (die aber meistens nicht günstig sind).

Um Platz zu sparen, gibt es faltbare Plastikflaschen beziehungsweise -beutel, die auch an die Kleidung oder die Tasche angehängt werden können. Denn beim hohen Alkoholkonsum sollte eines nicht vergessen werden: viel Wasser trinken.

Da jedes Festival beziehungsweise Openair andere Regeln hat, solltest du dich vorgängig informieren, was du mitnehmen darfst und was nicht.

Das vielleicht kleinste Zelt der Welt: gesichtet am St.Galler Openair.

Schlammgallen oder Sankt Güllen – die Tage um das Openair im Sittertobel scheinen den Regen magisch anzuziehen. Ein Blick zurück in die letzten 13 Jahre.

Tagelang über 30 Grad, kaum Abkühlung in Sicht. Die Schweiz schwitzt weiter. Der Tierwelt ergeht es ähnlich. Mit wenig Aufwand kannst du ihnen Linderung verschaffen.

Während die Menschen in klimatisierten Räumen, kühlen Gewässern und in der Höhe nach Erfrischung suchen, haben es Tiere nicht ganz so einfach. Auch ihnen setzt die Hitzewelle teilweise zu. Mit ein paar einfachen Mitteln kannst du ihnen helfen.