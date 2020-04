Spass

Leben

Bachelorette Schweiz 2020: Das sind die Kandidaten



bild: 3plus

Quiz dich durchs heisse Sortiment der neuen «Bachelorette»-Kandidaten!



Wir wissen nicht, warum es passiert, aber es passiert. Und es ist gut. Sogar so gut, dass wir es nach fünf Staffeln «Bachelorette» mit Fug und Recht als Wunder bezeichnen dürfen:

Unter den diesjährigen 22 Kandidaten gibt es nur einen einzigen (1!) Fitnesstrainer!

Und er nennt sich tatsächlich Fitnesstrainer und nicht Personal Trainer!

Und er macht es auch bloss nebenberuflich!

Ist das zu glauben!

Ist es in Anbetracht dieser erstaunlichen Wende gar angezeigt, auf eine Datingshow frei von jenen gewohnt glitschigen Szenen hantelhebender Männer zu hoffen? Müssen wir keine eingeölten Bizepse in Nahaufnahme mehr befürchten? Keine Schweisstropfen, die langsam durch eine muskelbespannte Bauchlandschaft perlen, im Nabel kurz innehalten, um dann sogleich auf einem glattrasierten Lustpfad weiterzurutschen und am Ende in eine bedenklich gemusterte Badehose hineinrinnen?

Nein, das wäre sicherlich zu viel verlangt. Hobbymässig stählen sich natürlich auch die diesjährigen Kandidaten ausgiebig in den Körperformfabriken ihres Vertrauens. Sie werden es zu unserem Grauen wohl auch am Strand von Thailand nicht unterlassen können. Aber vielleicht erwarten uns nicht ganz so viele Sport-Challenges, sondern auch mal ein paar Denk-, Tanz- oder Gesangsaufgaben, denn diese Kandidaten strahlen wie Prismen ...

Nun aber auf zum Quiz!

Welcher der Jungs ist der Fitnesstrainer auf einsamer Flur?

Ist es Manuel? bild: 3plus/bearbeitung watson

Oder eher Mike? bild: 3plus/bearbeitung watson

Oder gar Marko? bild: 3plus/bearbeitung watson

Umfrage Wer ist der gesuchte Fitnesstrainer? Manuel!

Mike!

Marko!

Abstimmen 1 Manuel! 33%

Mike! 33%

Marko! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus

Mike gibt es übrigens in dieser Staffel doppelt: bild: 3plus, bearbeitung watson

Man muss aber wirklich sagen, dass die Jungs dieses Jahr enorm vielseitige Hobbys haben. Und endlich mischen sich unter die üblichen Italos und Deutschen auch zwei Osteuropäer. Und es gibt sogar solche, die Phobien haben.

Wer hat Angst vor Wespen und Bakterien?

Ist es Paulo aus Glattfelden? bild: 3plus/bearbeitung watson

Oder doch eher Paulito mit den portugiesischen Wurzeln? bild: 3plus/bearbeitung watson

Umfrage Wer ist der Apio- und Mysophobiker? Paulo!

Paulito!

Abstimmen 1 Paulo! 33%

Paulito! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus

Wer von denen ist der meditierende Jungarchitekt? (Tipp: Der andere ist auch ein Jungarchitekt, aber ein fotografierender)

Ist es Robert, der Harry-Potter-Fan mit ukrainischen Wurzeln? bild: 3plus

Oder vielmehr der Zuger Mirco mit der «crazy Art»? bild: 3plus

Umfrage Wer sieht mehr nach Meditation und Yoga aus? Robert!

Mirco!

Abstimmen 1 Robert! 33%

Mirco! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus, bearbeitung watson

Wer von denen ist der modelnde Finanzberater? (Tipp: Der andere ist auch ein Finanzberater, aber einer mit Putzfimmel)

Ist es Jason mit den dominikanischen Wurzeln aus Bern? bild: 3plus, bearbeitung watson

Oder Jeffrey mit den nigerianischen Wurzeln aus dem Aargau? bild: 3plus, bearbeitung watson

Umfrage Wer ist hier Model und Finanzberater in einem? Jason!

Jeffrey!

Abstimmen 1 Jason! 33%

Jeffrey! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus

In die Gruppe «Wir tragen interessante englische Namen, die mit ‹J› beginnen» gehört übrigens auch Jamy.

Das ist Jamy. bild: 3plus, bearbeitung watson

Bitte Fabio ...

bild: 3plus, bearbeitung watson

Umfrage ... mach mir meine ... Homepage!

Fugen!

Steuererklärung!

Abstimmen 1 Homepage! 33%

Fugen! 33%

Steuererklärung! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus

Um dein Webdesign kümmert sich übrigens der reife Christian. bild: 3plus, bearbeitung watson

Wer von den zwei Jungs macht Zumba?

Für diejenigen, die nur eine vage Vorstellung davon haben: Das ist Zumba. bild: shutterstock

Ist es Chris? bild: 3plus, bearbeitung watson

Oder doch eher Martin? bild: 3plus, bearbeitung watson

Umfrage Wer hält sich mit diesem Aerobic-Latinotanz-Verschnitt fit? Chris!

Martin!

Abstimmen 1 Chris! 33%

Martin! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus

Was will dir Giovanni verkaufen?

bild: 3plus

Umfrage Was verhökert der Gute? Immobilien!

Versicherungen!

Seelen!

Gerichte!

Abstimmen 1 Immobilien! 33%

Versicherungen! 33%

Seelen! 33%

Gerichte! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus, bearbeitung

Versicherungen vermittelt dir der modeversessene Mattia. bild: 3plus, berabeitung watson

Und ein Zmittag kannst du dir vom Chef de Service Daniele bringen lassen. bild: 3plus, bearbeitung watson

Kommen wir nun zum Who is Who der Intellektuellen: Wer dieser drei Jungs ist der Filmemacher?

Ist es der Franzose Valentin? bild: 3plus

Oder der russisch-bulgarische Ivan? bild: 3plus

Oder am Ende doch eher der österreichische Marco? bild: 3plus

Umfrage Wer dreht seine eigenen abgedrehten Streifen? Valentin!

Ivan!

Marco!

Abstimmen 1 Valentin! 33%

Ivan! 33%

Marco! 33%

Achtung, Lösung! bild: 3plus, bearbeitung watson

Und das ist Alessio. bild: 3plus, bearbeitung watson

