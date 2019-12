Spass

Leben

Der Weihnachtsfilm-Generator für alle, die genug vom Einheitsbrei haben



Weihnachtsfilme sind alle gleich! Bastel dir einen eigenen mit unserem Zufallsgenerator

Jedes Jahr kommen neue, halbherzig produzierte Weihnachtsfilme in die Kinos (oder auf den Streamingdienst deines Vertrauens), die uns auf die festliche Zeit vorbereiten sollen. Das können wir auch. Nur besser.

Es gibt Weihnachtsfilme, die können was. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Weihnachtsfilme, die genau nichts können. Letztere erfahren in Zeiten von Netflix und Co. wieder einen Aufschwung. Mässig talentierte Schauspieler mit Hang zur Attraktivität, die die eigentlich immer gleiche Geschichte neu erzählen – am Laufmeter.

Das kann ja jeder. Haben wir uns gedacht. Und beweisen es dir mit unserem Filmplakat-Zufallsgenerator. Titel, Story, Cast und Filmplakat inklusive. Wir sind uns sicher: Egal, wie es der Zufall will, es kommt eine Story dabei raus, die garantiert verfilmbar wäre. Probier es aus!

Neues Filmplakat

Poste deinen neuen Lieblings-Weihnachtsfilm in die Kommentare!

Abonniere unseren Newsletter