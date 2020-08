Spass

Leben

Wir lachen uns schlapp! 😂 Hier kommen die 23 witzigsten Urlaubsfotos



Ob man so die Ferien geniessen kann? 😁 23 witzige Urlaubsfotos

Aus bekannten GrĂŒnden fallen grosse Reisen aktuell ins Wasser. Dass das aber vermutlich fĂŒr einige halb so schlimm sein könnte, beweisen diese witzigen Urlaubsfotos ...

... wobei man bei manchen sagen muss, dass es einfach nur schade ist, können wir nicht mehr Ferienfotos von ihnen bestaunen. 😁

Ob ihm bewusst ist, was er da gefunden hat? 😠bild: imgur

Das perfekte «PĂ€rchen am Strand»-Foto darf natĂŒrlich auch nicht fehlen. bild: imgur

Hoffentlich haben sie es bemerkt, bevor das Foto auf eine 90x60-Zentimeter-Leinwand gedruckt wurde ... bild: imgur

Die Person, die dieses Foto gemacht hat, schreibt:

«Ich bin um 2.30 Uhr aufgestanden und danach zwei Stunden Auto gefahren, um den Sonnenaufgang auf dem Haleakala zu sehen. Habt ihr jemals so etwas Schönes gesehen?»

Im Freizeitpark will man natĂŒrlich auch mit den Maskottchen ein Erinnerungsfoto haben. bild: imgur

Schnell einen Schnappschuss fĂŒr die MĂ€nner zuhause. bild: imgur

Wenn du dir deinen langersehnten Traum erfĂŒllst und endlich das Geld fĂŒr die Parisreise zusammen hast: bild: reddit

Bleiben wir in Paris: Dann geht es eben auf den Eiffelturm, um die Aussicht ĂŒber die Stadt zu geniessen. bild: reddit

Kommen wir nun von Paris nach Italien, zum schiefen Turm von Pisa: bild: imgur

Ich sagte zum schiefen TURM von Pisa ... bild: imgur

Die mal etwas andere Variante. bild: imgur

Ach so, das erklÀrt nun endlich die Pose. bild: imgur

Wie sehr hast du Urlaub nötig?



Ich: bild: imgur

Dieser eine Freund, der auf jedem Ferienbild sein muss ... bild: imgur

Keine Ferien bedeuten auch kein mĂŒhsames Packen und Entscheiden, was man denn nun alles mitnehmen soll. bild: reddit

Die Natur lÀsst sich nicht zÀhmen. Soll sie auch nicht! bild: reddit

Ein Motorradtrip in den Ferien? Ja, aber ĂŒberschĂ€tzt euch nicht! bild: imgur

Ein Foto fĂŒr die Verwandten, damit diese wissen, dass alles gut ist. bild: awkwardfamilyphotos

Auch London hÀlt nicht immer, was es verspricht. bild: reddit

Wenn man sich die MĂŒhe macht und zum Grand Canyon reist:



Wie er aussieht:

bild: shutterstock

Wie es war: bild: imgur

Das Bild muss man einfach wirken lassen. bild: imgur

Immerhin bietet er direkt GesprÀchsstoff, um eine Konversation anzufangen. bild: imgur

Solange es nicht am Selbstbewusstsein nagt. 👍 bild: imgur

Zum Schluss noch dieses herrliche Ferienvideo:

«So... Gave my Dad my GoPro while he was in Las Vegas, I did not, however, instruct him on how to use it, so my dad being my dad, and a culchie, didn't know which way to point the fucking thing...»

Die Übersetzung: «Also, ich gab meinem Vater meine GoPro mit, wĂ€hrend er in Las Vegas war. Ich habe ihm jedoch nicht gezeigt, wie er sie benutzen soll. Also tat mein Vater, was mein Vater eben so tut, dieses irische Landei: Er wusste nicht, in welche Richtung das verdammte Ding zeigen sollte ...»

(smi)

DANKE FÜR DIE ♄ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefĂ€llt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kĂŒrzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzufĂŒhren. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine HĂŒrden fĂŒr den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstĂŒtzen willst, dann tu das doch hier. WĂŒrdest du gerne watson und Journalismus unterstĂŒtzen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstĂŒtze uns mit deinem Wunschbetrag per BankĂŒberweisung. Nicht mehr anzeigen

15 Szenen, die zeigen, dass Ferien nicht nur schön sind «Ich habe Respekt davor»: Deshalb fliegen diese Passagiere trotz Corona in die Ferien Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter