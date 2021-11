«‹Tiger King 1› war besonders hart und unfair in seiner Darstellung der Baskins und Big Cat Rescue. Die Serie ‹Tiger King 1› versuchte fälschlicherweise zu suggerieren, dass Big Cat Rescue seine Tiere missbraucht, indem sie sie in sehr kleinen Käfigen hält, ohne klarzustellen, dass die Tiere tatsächlich in weitläufigen Gehegen leben.»

Carole Baskin klagt gegen Netflix und Royal Goode Productions. variety