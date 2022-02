Und? Was zeigt dieses Foto?

Wow! Checkt mal diese krasse Innenarchitektur!

Gewiss ist das ein Raum eines historischen Gebäudes – vielleicht in Skandinavien ... wären da nicht jene aparten Deckenfenster, die mit ihrer geschwungenen Form sehr an ... ahaaaa ... wir sehen hier in den Korpus eines Streichinstruments hinein!

Das Interieur eines Locke Hill Cello aus dem Jahr 1780, um genau zu sein. Bild: charlesbrooksphotography

In seiner Fotoserie «Architecture in Music» erkundet der neuseeländische Fotokünstler Charles Brook die Innenräume einiger der erlesensten Musikinstrumente der Welt. Mit exotischen Objektiven und speziellen Bearbeitungstechniken abgelichtet erscheinen die Hohlräume dieser Instrumente wie riesige Konzertsäle oder modernste Architektur. Jede Aufnahme besteht aus Dutzenden bis Hunderten von Einzelbildern, die sorgfältig zusammengefügt wurden, um die Illusion von Raum zu erzeugen.

Saxofon Selmer Balanced Action, 1940er-Jahre.



Bild: charlesbrooksphotography.com

Böhmisches Cello, zirka 200 Jahre alt

Bild: c harlesbrooksphotography.com

Saxofon Selmer Balanced Action.



Bild: charlesbrooksphotography.com

Sämtliche hier gezeigten Bilder können direkt beim Künstler als Kunstdruck bestellt werden.

(obi)