7 Dates, die am (fehlenden) Humor gescheitert sind

«Ach, komm schon, ich bin doch lustig!» Das war noch nie ein Argument für einen erfolgreichen Flirt. Zwar würde jeder Single von sich behaupten, dass er oder sie ...

a) Humor versteht.

b) auch jemanden sucht, der ganz funny ist.

Es gibt nämlich so einige Dates in der Geschichte der Liebe, die einfach nur am Humor des einen Partners gescheitert sind. Zum Glück gibt es auf Jodel die gescheiterten Chronisten der Liebe – die dort fleissig aus ihrem missglückten Liebesleben berichten.

Hier kommen unsere liebsten Beispiele von Dates, die wegen eines einzigen Witzes abschmierten!

Schade, Schokolade ...

...

Der Spruch war eigentlich très bien ...

Dieser Witz jedoch eher unterirdisch

Brutal, Digger!

Schlechter Verlierer?

Das hätte sie auch lockerer nehmen können. Oder?

