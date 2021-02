26 Design–Wins: Staune über die Kreativität dieser Leute!

Astrazeneca-Vakzin hat Problem mit Mutant, Lockdown wohl verlängert – dein Corona-Update

Na, das Wochenende mal Abseits des News-Geschehens verbracht? Kein Problem, wir bringen dich auf den aktuellen Stand der Dinge.

So viele Impfdosen sind in der Schweiz und in Liechtenstein bis zum Mittwoch um Mitternacht gespritzt worden, gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Wochenende bekannt. Auf 100 Einwohnerinnen und Einwohner macht das 4,3 Dosen aus. Pro Kopf am meisten geimpft haben die Kantone Nidwalden und Appenzell Innerrhoden mit je 8,7 Impfungen pro 100 Einwohner. Dahinter folgt Basel-Stadt mit 7,5 Impfungen pro 100 Einwohner.

Pro Kopf am wenigsten Dosen gespritzt wurden in den Kantonen Bern – 3 auf 100 …