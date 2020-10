Spass

Gute Laune? Gute Laune! 😍 24 Gifs, um das gute Leben zu feiern



Heute gibt es keine lange Einleitung!

Heute wollen wir keine schlechten Nachrichten!

Heute wollen wir nicht traurig sein oder uns aufregen!

Heute feiern wir das Motto: Good Vibes only! ✨

Von diesen Vibes sprechen wir:

Keine Erklärung notwendig ...

So sieht pure Dankbarkeit aus.

«Dieser Fremde setzte sich neben meine Tochter. Er zog sein Tablet heraus und zeigte ihr, wie man damit malt und sie sahen sich gemeinsam Zeichentrickfilme an. Als ich sie in diesem Moment sah, dachte ich: verschiedene Geschlechter, verschiedene Rassen, verschiedene Generationen und trotzdem sind sie Freunde. Das ist alles auf der Welt, was ich mir für sie wünsche.»

Gibt es jemanden, der mehr mitfiebert?

Zum ersten Mal bei Hooters und die Kellnerin bringt endlich das Essen.

Von wegen A.C.A.B. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Wenn sich alle gegen ein paar Idioten verbünden. 🤜

Whitney Kropp, ein schikaniertes Mädchen, das von ihren Tyrannen als Streich für die Homecoming-Königin nominiert wurde. Der Streich ging nach hinten los, als sich die ganze Schule um sie scharte und ihre Nominierung unterstützte. Am Ende gewann sie und wurde zur Homecoming-Königin gekrönt.

Ein Hemd mit Magnetknöpfen für einen Mann mit Zerebralparese. Sein Gesichtsausdruck spricht Bände.

Das Hündchen dankt es ihm.

Geile Aktion! 😁

Danke, Karma! 🙏🏻

Für zwischendurch: eine Happy-Otten-Slideshow

Statement!

Schild 1: Ich repariere den ganzen Tag Maschinen, aber ich kann meinen homosexuellen Sohn nicht reparieren.



Schild 2: Weil er NICHT kaputt ist!

Die Eltern haben bei der Erziehung einiges richtig gemacht.

Nein, du weinst!

Dieser Junge mit Gehilfe ging zu einer als Superhelden verkleideten Gruppen und hat einfach nur Danke gesagt. Superman fing an, zu weinen ...

Da hat er ihm mal einfach so das Leben gerettet. 😲

Mach dir keine Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten.

Kurze Pause vom Scrollen:

Happy Compilation Video Video: watson/Roberto Krone

Frank Praytor, US-Marinesoldat, der während des Koreakriegs beim Stillen eines Kätzchens fotografiert wurde.

Es gibt drei Arten von Leuten in einer Bar. 😁

Der Busfahrer hat mitten auf der Strasse angehalten, um einen streunenden Hund mitzunehmen.

Das war knapp ... 😅

Die wirklich BESTE Freundin!

Der Körpereinsatz war es wert.

Behandle jeden Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest.

Falls die Bilder und Gifs dich nicht glücklich gemacht haben, hier ein letzter Versuch/Tipp:

