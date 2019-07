Spass

Hitzewelle: Wenn du denkst, Schweizer Badis sind voll: Schau mal nach China!



Falls du dachtest, deine Badi war am Wochenende voll: Schau dir DIESE Bilder an! 😱

In der brutzelnden Hitze am Wochenende suchten viele Schweizer Zuflucht im kühlen Nass. Viele? Gefühlt ALLE waren am Samstag und Sonntag in den Schwimmbädern, Flüssen und Seen zugegen.

Es war einfach nur schrecklich voll.

Das ist nun der Zeitpunkt, in dem wir dich an die folgenden Bildern erinnern wollen, die zeigen, wie es in China gerne mal aussieht.

Zum Beispiel hier, ein gechillter Tag am Dameisha Beach. bild: imgur

Oder in einem Schwimmbad in Suining City, im Südwesten Chinas. Bild: EPA

Bild: EPA

So. Viele. Menschen. Bild: EPA

Bild: EPA

Am Strand in Qingdao. Bild: AP xinhua

Bild: AP Xinhua

Bild: EPA

In einem Wasserpark in Wuhan: Bild: AP CHINATOPIX

Also, wenn du das nächste Mal in deiner Badi Platzangst bekommst, halte dir dieses Bild vor Augen! Bild: EPA

Bonus-Gif

