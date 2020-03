16 Studenten-Memes, die so wahr sind, dass es wehtut

Komm zum Infotag!

Wir haben noch einen Geheimtipp für dich: An der FH Graubünden wartet das persönliche Studium der Schweiz auf dich! Was es damit auf sich hat? Das erfährst du am 21. März 2020 am Infotag der FH Graubünden. An diesem Infotag stellen wir dir die Studienangebote der FH Graubünden vor – ausserdem kannst du Studienleitende, Mitarbeitende und Studierende direkt dazu befragen. Melde dich jetzt an!