Die (bisher) lustigsten Memes der Olympischen Sommerspiele 2024

LOLympia: Lustige Memes zu den Sommerspielen, über die auch Sportmuffel lachen

Die Olympischen Spiele 2024 so far – zusammengefasst in Memes.

Mehr «Spass»

Keine Lust auf Olympia? Dann kennst du vielleicht die lustigen Seiten der Sommerspiele noch nicht. Hier kommen lustige Memes und Tweets zum Sport-Event, die deinen Tag verschönern – und die dich über den billigen Wortwitz im Titel hinwegsehen lassen.

Un-fair!

Sicherlich hat einer dieser Kerle einen unfairen Vorteil auf dem Wasser.

Bild: instagram

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte ... Oh.

Finde den Engländer!

Erstmal Päuschen.

Ich, nachdem ich am Montagmorgen bei der Arbeit eine ganze E-Mail abgeschickt habe.

Oh.

Wurde aber auch Zeit!

Wenn du unerwartet bei den Olympischen Spielen auftauchst.

Wir sehen es auch.

Armes Parisli.

Wenn wir einen Pin von Olympia 2024 haben wollen, dann bitte diesen hier.

Passend dazu:

Er: Ich rauche nur einen Joint am Tag.

Huch?!

Zur Erinnerung, dass das passiert ist:

Bild: reddit

Immobilien kaufen: Damals vs. heute.

Ein schöner Wortwitz.

Olympia 2024 Abonnieren Abonnieren © keystone/Jae Hong

Leider akkurat.

Das Gefühl, wenn mein Bein eingeschlafen ist.

Ok, keine Jesus-Witze mehr.

ICH HABE ES SO SATT, DASS DIE OLYMPISCHEN SPIELE UNSEREN CHRISTLICHEN GLAUBEN VERHÖHNEN.

Wir Sport-Banausen.

Ich, während ich die Olympischen Spiele schaue: Wow, das war beeindruckend!

Kommentator: EIN WEITERER KATASTROPHALER FEHLER!

Oh. Das ist süss. :)

Die Ratten in Paris haben Gojira bei der Eröffnungsfeier geschaut.

Das sind die Caterer.



Hihi.

Haben die keine Toiletten in Frankreich?

Fussball vs. Olympia.

Fussballspieler, wenn eine Windböe aufkommt vs. Turnerinnen, die mit dem Gesicht gegen das Reck schlagen.

Zum Schluss: Ein Klassiker aus den vergangenen Jahren, der wieder trendet (weil niemals nicht lustig):

(sim)

Weitere Lustigkeiten im Zusammenhang mit Olympia: