Höllische Nachbarn: 24 Menschen, neben denen du niemals wohnen willst

Mehr «Spass»

Stell dir vor, du hast die für dich perfekte Wohnung gefunden: die perfekte Grösse, die perfekte Lage, der perfekte Preis. Alles scheint gut, doch die Wende kann plötzlich ganz schnell kommen: Und zwar, wenn du neben einer der folgenden Personen wohnst. Nachbarn, die einfach niemand neben sich haben will. Du wirst schnell sehen, warum.

Abgesehen vom Anblick, je nach Wind und Temperatur noch schlimmer.

Manche Menschen haben es einfach nicht so mit Sozialkompetenz …

Die Userin schreibt dazu: «Der Typ auf der anderen Strassenseite ist ein Drecksack, der unsere ganze Strasse mit Wohnmobilen blockiert, die er als Nebengeschäft von seinem Haus aus repariert. Sie bleiben monatelang vor seinem Haus geparkt. Und wisst ihr was? Es gibt NICHTS, was wir dagegen tun können! Wir leben in einer privaten Gemeinde und die Polizei hat gesagt, dass sie ihn nicht aufhalten kann. Wir können uns nur bei der Hauseigentümer-Vereinigung beschweren, aber der Typ vermietet an unsere Freunde. Also beschweren wir uns und unsere Freunde bekommen Ärger …»

Sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus, nicht?

Das sehen die Nachbarn offensichtlich genau so und filmen den schönen, fremden Platz.

Sowas kann schnell mal zu einem Nachbarschaftskrieg führen.

Die Userin schreibt dazu: «Ich habe meinen Nachbarskindern gesagt, sie sollen damit aufhören, als ich sie dabei erwischte, wie sie Steine gegen meinen Zaun und meine Hauswand warfen. 30 Minuten später fand ich dies in meinem Garten (ich habe einen Hund).»

Anscheinend auch keine Tierliebhabende.

Diese Person schreibt: «Meine Nachbarn haben Spikes an unserem gemeinsamen Zaun angebracht, um unsere Katzen am Hochspringen zu hindern.»

Hätten sie mal besser bezahlt … 😅

«Mein Nachbar hat sich angeblich geweigert, den Mann zu bezahlen, der seinen Garten aufgeräumt hat. Er wird nach Hause kommen und dieses Geschenk in seiner Einfahrt vorfinden.»

Immerhin sind es immer die gleichen Flaschen, sodass es nicht sooo chaotisch aussieht.

Es sind alles leere Rumflaschen.

Es kann ja passieren, dass man im Treppenhaus etwas fallen lässt, aber dann räumt man es halt auf.

«Deine Mutter wohnt nicht hier. Kümmere dich um deine Sachen. Du solltest dich schämen.»

Schon ein bisschen dreist.

Die Person, die den Screenshot geteilt hat, schreibt: «Mein Vermieter schickte mir diese SMS, nachdem er meine nette ältere Nachbarin aus unserem Doppelhaus geworfen hatte, damit er einziehen konnte.»

«Hey. Ich habe mich nebenan eingemietet, kann ich dein Wifi-Passwort bekommen?»

Fruchtfliegen hatten wir ja alle schon mal, aber das?

«Hey Nachbar, fu** you!»

«Hallo Nachbar,



Konnte nicht umhin, um zu bemerken, dass Ihr ‹Sohn› nicht wie Sie aussieht!



Interessant … glaube nicht, dass es für Sie möglich ist, ein weisses Baby zu gebären. Bitte senden Sie die Dokumentation, dass er von Ihnen ist, an meine untenstehende Nummer oder die Polizei wird gerufen!



Danke! :-)»

Wenn es vor dem Haus schon so aussieht, kaum vorstellbar, wie es drinnen aussieht.

Von wegen «süsse» und «nette» Nachbarskinder.

Bilder, die beweisen, dass Kinder viele Nerven kosten 😅

1 / 20 Bilder, die beweisen, dass Kinder viele Nerven kosten 😅 Irgendwie ist es ja süss, aber irgendwie auch sehr nervig. quelle: reddit

Steht eventuell im Zusammenhang mit Bild Nummer 7.

Dieser User schreibt: «Meine Nachbarn haben gestern Abend eine Party gefeiert. Das ist mein Trampolin.»

Klar kann das nerven, der Zettel war jedoch auf dem Auto des Sozialarbeiters eines Nachbarn mit Behinderung.🙈

«Hören Sie auf, vor meinem Haus zu parken! Ihr erschreckt meine Kinder. Machen Sie Ihren Dreck woanders.»

Wenn die Nachbarn nicht über die Konsequenzen nachdenken, wenn sie die heisse Holzkohle von ihrem Grill in den Müllcontainer werfen.

Es ist ja schön, wenn der Nachbar Interesse an einem zeigt, aber es hat seine Grenzen.

Auch wenn das Kind schon immer ein Trampolin wollte, das hat es damit wohl nicht gemeint.

Der User schreibt dazu: «Gerade ist ein Teil des Trampolins der Nachbarn in das Zimmer meiner Nichte geflogen.»

Vielleicht würde eine Aussprache helfen. 😅

Wie, das passierte nicht zum ersten Mal? «Ein weiterer Pfeil auf das Haus von einem Nachbarn …»

Bestimmt Trump-Anhänger …

«Keine Süssigkeiten für Mexikaner (nur US-Bürger!)»

Einfach jedes Mal zu parken, dann hört’s dann schon auf!

Wir verstehen die Wortwahl: «Ich zahle 125 Dollar im Monat für meinen Parkplatz. Ich bin 111B. Dieses Arschloch ist mein Nachbar.»

Schon für die Nachbarn schlimm, geschweige denn für die Eigentümer.

Der User schreibt: «Unser Duplex-Nachbar zog nach 3 Jahren mitten in der Nacht auf mysteriöse Weise aus. Wir hatten das Innere seines Hauses die ganze Zeit nicht gesehen. Jetzt wissen wir, warum.»

So machst du dich schon direkt beim Einzug beliebt. 😅

Immerhin bricht vermutlich in beide Häuser nie jemand ein. 😅

Die Person schreibt dazu: «Die ‹Sicherheits›-Lampe eines Nachbarn, die rund um die Uhr eingeschaltet ist.»

(smi)