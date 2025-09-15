freundlich17°
Memes, die das Leben von Studierenden perfekt beschreiben

Das Semester geht wieder los! Zeit für ein paar Studenten-Memes!
15.09.2025, 05:0715.09.2025, 05:07
Was Aussenstehende über das Leben von Studierenden denken, ist allgemein bekannt: gemütlich in Lesungen rumhängen, am Abend von einer Party zur anderen und am nächsten Morgen erst mal den Rausch ausschlafen.

Die folgenden Memes zeigen aber ihren Alltag, wie ihn zumindest Studierende sehen wie er wirklich ist.

Bild
bild: instagram
Ich, wie ich versuche, in meiner 9-Uhr-Vorlesung aufmerksam zu sein.

Bild
bild: INSTAGRAM
Verwendung von «usw.», weil es zu viele Beispiele gibt.
Verwendung von «usw.», weil du keine weiteren Beispiele kennst.

Bild
bild: instagram
Ich, wie ich ein PDF für meine Prüfung lese.
Ich, wie ich 900 Kommentare von zwei Fremden, die sich im Internet streiten, lese.

Bild
bild: instagram
Studenten im ersten Jahr mit Aufgaben, die in zwei Tagen fällig sind.
Studenten im letzten Jahr mit Aufgaben, die in zwei Stunden fällig sind.

Bild
bild: instagram
Meine Arbeit an der Universität.
Ich.
Einfach alles andere.

Bild
bild: instagram
Kinder, die Angst haben, ihre Noten zu überprüfen.
Erwachsene, die Angst haben, ihr Bankkonto zu überprüfen.
Studierende, die Angst haben, beides zu überprüfen.

Bild
bild: instgram
Ich, wie ich versuche, die Masterarbeit zu schreiben.
Hilfe!

Bild
bild: instagram
*Drei Aufgaben fällig*
*Test in zwei Tagen*
*Leben fällt auseinander*
Ich:

Bild
bild: instagram
Wenn du deine Antwort im Test geändert hast und sich herausstellt, dass die erste Antwort richtig gewesen wäre.
*schreit innerlich*

Bild
bild: instagram
Wie läuft das Semester?
Mir geht es gut, ehrlich.

Bild
bild: instagram
Ich nach dem Korrekturlesen meiner Arbeit: «Wovon zum Teufel rede ich da?»

Bild
bild: instagram
Ich, wenn mein akademisch anspruchsvolles Studium tatsächlich akademisch anspruchsvoll ist.
*schreit innerlich*

Bild
bild: instagram
Lerne weiter, du kannst schlafen/weinen, wenn du deinen Abschluss hast!

Bild
bild: instagram
So motiviert sich mein Mitbewohner zum Lernen für die Abschlussprüfungen.

Bild
bild: instagram
Mein Professor nach dem Lesen meiner Antworten in der Prüfung.

Bild
bild: instagram
Fristen.
Ich.

Bild
bild: instagram
Mein Professor bittet mich, den Diskussionsabschnitt zu erklären, den ich um 3 Uhr morgens geschrieben habe.

Bild
bild: instagram
POV: Du hast gerade deine Rede im Rhetorikunterricht beendet.

Bild
bild: instagram
Prüfungen, Unterlagen.
Ich: *aktualisiere meine Musik-Playlist*

Bild
bild: instagram
Ich: Mir ist so langweilig und ich habe nichts zu tun. Meine Lehrbücher, Notizen und Folien:

Bild
bild: instagram
Ich, wie ich zur Prüfung erscheine, nachdem ich zwei Monate Stoff in 3 Stunden gepaukt habe.
Wo widersprecht ihr und wo müsst ihr zugeben, dass das Meme doch zutrifft? Schreibt es in die Kommentare!

(smi)

