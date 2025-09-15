21 Memes, die das Leben von Studierenden perfekt beschreiben

Das Semester geht wieder los! Zeit für ein paar Studenten-Memes!

Was Aussenstehende über das Leben von Studierenden denken, ist allgemein bekannt: gemütlich in Lesungen rumhängen, am Abend von einer Party zur anderen und am nächsten Morgen erst mal den Rausch ausschlafen.

Die folgenden Memes zeigen aber ihren Alltag, wie ihn zumindest Studierende sehen wie er wirklich ist.

Ich, wie ich versuche, in meiner 9-Uhr-Vorlesung aufmerksam zu sein.

Verwendung von «usw.», weil es zu viele Beispiele gibt.

Verwendung von «usw.», weil du keine weiteren Beispiele kennst.



Ich, wie ich ein PDF für meine Prüfung lese.

Ich, wie ich 900 Kommentare von zwei Fremden, die sich im Internet streiten, lese.



Studenten im ersten Jahr mit Aufgaben, die in zwei Tagen fällig sind.

Studenten im letzten Jahr mit Aufgaben, die in zwei Stunden fällig sind.



Meine Arbeit an der Universität.

Ich.

Einfach alles andere.



Kinder, die Angst haben, ihre Noten zu überprüfen.

Erwachsene, die Angst haben, ihr Bankkonto zu überprüfen.

Studierende, die Angst haben, beides zu überprüfen.



Ich, wie ich versuche, die Masterarbeit zu schreiben.

Hilfe!



*Drei Aufgaben fällig*

*Test in zwei Tagen*

*Leben fällt auseinander*

Ich:

Wenn du deine Antwort im Test geändert hast und sich herausstellt, dass die erste Antwort richtig gewesen wäre.

*schreit innerlich*

Wie läuft das Semester?

Mir geht es gut, ehrlich.



Ich nach dem Korrekturlesen meiner Arbeit: «Wovon zum Teufel rede ich da?»



Ich, wenn mein akademisch anspruchsvolles Studium tatsächlich akademisch anspruchsvoll ist.

*schreit innerlich*

Lerne weiter, du kannst schlafen/weinen, wenn du deinen Abschluss hast!

So motiviert sich mein Mitbewohner zum Lernen für die Abschlussprüfungen.

Mein Professor nach dem Lesen meiner Antworten in der Prüfung.

Fristen.

Ich.



Mein Professor bittet mich, den Diskussionsabschnitt zu erklären, den ich um 3 Uhr morgens geschrieben habe.

POV: Du hast gerade deine Rede im Rhetorikunterricht beendet.

Prüfungen, Unterlagen.

Ich: *aktualisiere meine Musik-Playlist*

Ich: Mir ist so langweilig und ich habe nichts zu tun. Meine Lehrbücher, Notizen und Folien:

Ich, wie ich zur Prüfung erscheine, nachdem ich zwei Monate Stoff in 3 Stunden gepaukt habe.

Wo widersprecht ihr und wo müsst ihr zugeben, dass das Meme doch zutrifft? Schreibt es in die Kommentare!

