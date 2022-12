26 sehr unterhaltsame Blitzer-Fotos, die Fragen aufwerfen

Eigentlich wollten wir ja zuerst Blitzer-Fotos aus der Redaktion veröffentlichen, aber da wären einige von uns wohl ziemlich unter die Räder gekommen aber dann dachten wir, da gibt es bestimmt noch lustigere. Und so haben wir das Internet durchsucht, um euch nun die skurrilsten Bilder zu präsentieren. Et voilà:

Shoutout an die Ente für die Rettung.

Das war dann wohl das letzte Mal, dass der Hund die Schlüssel für das Auto bekam.

Ups, dumm gelaufen.

Der User schreibt dazu: «Der peinliche Moment, als deine Frau dir sagt, sie gehe ‹mit den Mädels aus›, und du einen Strafzettel zugeschickt bekommst, auf dem dein Foto zu sehen ist, auf dem sie einem Typen einen runterholt.»

Geblitzt mit 1 PS.

Die Busse scheint es ihnen Wert gewesen zu sein.

Und so hat er auch gleich die Weihnachtskarte.

Kein Handy, um ein Foto vom Jungs-Trip zu machen? Kein Problem.

Hoffentlich war es nicht allzu kalt.

Wenn du vom Pech verfolgt wirst. 😅

Die Person schreibt dazu: «Das Auto hatte um 10 Uhr eine Panne, um 11.50 Uhr bekam ich einen Strafzettel für zu schnelles Fahren.»

Ob die Busse wohl auf dem Planeten Iridonia ankommt?

Wir glauben ja nicht, dass das der beste Ort ist, um seine Dokumente durchzugehen?

Bild: KEYSTONE

Liebe kennt keine Geschwindigkeitsüberschreitung.

Bild: kantonspolizeri st. gallen

Irgendwer: «Wie gut kann dein Timing sein?»



Möwe: «Ja!»

Wenn dadurch gewährleistet ist, dass der Zug pünktlich ist, geht die Geschwindigkeitsüberschreitung in Ordnung.

Welch herrliche Ironie.

Da wird vermutlich jemand gleich wegen zwei Straftaten belangt.

Kein sinnloser Stunt, sondern geschickt das Kontrollschild abgedeckt.

Sieht gar nicht nach 59 km/h aus.

Ja, wir wissen, dass das Auto hinten geblitzt wurde.

Das Ding hat auf der Autobahn aber auch nichts zu suchen.

Das Beeindruckendste an dem Bild ist ja, dass die Frau das freiwillig mitgemacht hat. 😅

Das Bild stammt übrigens aus Appenzell Ausserrhoden. Bild: reddit

Es ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre des Hundes.

bild: Polizei NRW Kreis Wesel

Respekt für diese Leistung.

Okay, das Bild wurde in Island aufgenommen. Man kann also davon ausgehen, dass der Wind etwas mitgeholfen hat.

«Ja, euer Ehren, das ist mein Auto. Nein, ich war nicht am Steuer.»

Falls es nicht absichtlich war, würden wir gerne die Geschichte da-hinter(n) kennen.

678 km/h, das wird wohl eine teure Busse.

Jaaaaa, wir wissen.

Mit diesem Bild verabschieden wir uns ebenfalls.

