Paris Hilton hat ein Kochvideo gedreht und es ist der BRÜLLER Bild: youtube

Und mit «Brüller» meinen wir, dass es zum Heulen ist. Heulen vor Wut. Und vor Lachen. Aber hauptsächlich vor Wut.

Oliver Baroni

Paris Hilton: 'Memba her? Der Ur-Reality-Star, die Blaupause für alle, die Celebrity-Status wollen, ohne wirklich etwas dafür leisten zu müssen. Talent? Nö. Etwas Erreichtes? Fehlanzeige. Dafür ein bekannter Familienname und ein extrovertiertes Naturell. Und los ging's mit der Karriere: eine Reality-Show, eine weitere Reality-Show, Model-Aufträge, ein Versuch als Popsängerin, DJ-Engagements – okay, Faulheit konnte man ihr nicht vorwerfen.

Und wie es scheint, ist die Olle weiterhin wacker dabei. Ihr neuster Coup: «Cooking with Paris» – ein Kochvideo! Denn:

«As you all know, well, maybe not all of you know, but people who do know, know that I'm an amazing cook.»

Ein Zungenbrecher, vielleicht, aber hey, vielleicht gibt das Video was her.

Oh verdammt ja. Es gibt was her. So was von. Nur nicht als Kochvideo. Aber erst mal von vorne.

Paris will uns lehren, wie man «my infamous lasagna» zubereitet. Dass sie, wie alle Amerikaner Lasagne falsch buchstabiert, lassen wir hier mal durchgehen. Viel mehr würde uns interessieren, weshalb die Lasagne derart «infamous» – berüchtigt – ist? Hat die Lasagne etwa in jungen Jahren mal ein Sextape gemacht?

Item – was aber nun folgt, ist nichts weniger als reiner Wahnsinn. Zunächst hantiert sie derart lange mit ihrem Chihuahua herum, dass man sich fragt, will sie den Hund kochen?

Zum Glück nicht. Stattdessen schwafelt sie was von Lasagne-Blätter «dämpfen». Möge das Verwirrspiel beginnen!

Erster Schritt: die Pasta in noch nicht kochendes Wasser schmeissen.

Dafok?

Danach die Erkenntnis, man hätte besser geriebener Mozzarella gekauft, denn nun muss sie den Käse von Hand reiben – «SO annoying!» Und wir fragen uns, was merkwürdiger ist: Die Mozzarella mit der feinen Parmesanreibe zu malträtieren oder die Tatsache, dass sie dies mit fingerlosen Lederhandschuhen macht.

«You can use any cheese - almond cheese, soy cheese. There's so many different types of cheeses now – it's not normal. But it's cool.»

Weiter schmeisst sie tonnenweise Hackfleisch in eine noch nicht heisse Pfanne. Mit Salz abschmecken ... hoppla – Salz überall. Vor allem neben der Pfanne.

Kurz darauf findet sie Himalaya-Salz im Vorratsschrank – nochmals nachsalzen. Derweil machen wir uns Sorgen um die beschichtete Pfanne, die mit einer BBQ-Spachtel aus Metall zerkratzt wird. Und was zum Geier soll das mit dem Kartoffelstampfer? Wir sind so was von verwirrt.

Nun will sie das Fleisch absieben, «to get the oily stuff out». Und sich schnell parfümieren ...

... und Paris kann kaum noch kaschieren, dass sie langsam aber sicher genervt ist. Genervt davon, dass Kochen mit einem klitzekleinen Aufwand verbunden ist. Genervt davon, dass das alles ein klitzeklein wenig schwieriger ist, als angenommen.

Und wir sind auch genervt. Genervt davon, dass Paris Hilton eine Kochshow vom Stapel reisst, obwohl sie offenkundig keine Ahnung von Kochen hat, und denkt, sie könne sich irgendwie durchmogeln.

Etwa dann, wenn sie merkt, oh Scheisse, ich hätte noch Zwiebel und Knoblauch vor dem Fleisch anbraten müssen. Aber, hey, easy:

«I feel my lasagne should not have onion or garlic in it.»

Notabene: Sie hat bis jetzt noch keinen Bissen davon probiert. Macht nichts! Flugs wird weitergemacht: In einer Alu-Backform (why?) werden Fleischsauce, Mozzarella-Ricotta-Pampe und Lasagne aufgeschichtet, am Schluss mit Alufolie bedeckt und ab in den Ofen damit.

«Lasagne is, like, very hard to make. Well actually I don't think it is. But people think it is. But it's actually really fun and lazy. But I guess it is a lot of steps compared to, like, making toast or something.»

Schnitt: Fertig ist das Teil!

«And that's how you cook Paris Lasagna. I hope you guys enjoyed my little cooking show.»

Und sie schneidet's nicht mal an! Geschweige denn isst ein Stück davon. Weshalb echt?

Weil sie Paris Fucking Hilton ist. Ein priviligiertes Oberschichts-Girl, das noch nie eine Mahlzeit selbst zubereiten musste, dabei sich stets von Beifall klatschenden Ja-Sagern umgab, was zu massloser Selbstüberschätzung führte. Sie hat noch nie Rechenschaft ablegen müssen. Noch nie für solchen Quatsch gerade stehen müssen. Die Paris Hiltons dieser Welt sind die Donald Trumps und Boris Johnsons der Populärkultur; Menschen, die sich aufgrund ihres Status berufen fühlen, im Rampenlicht zu stehen, obwohl sie keinerlei dazu nötigen Fähigkeiten oder Talent besitzen.

Nun beschwichtigen etliche, dass sei bei der Hilton schon immer so gewesen – bei der Gesangskarriere, etwa. Und das sei doch nicht so schlimm; das sei einfach Trash-Kultur, was ja mitunter unterhaltsam ist. Gewiss, Paris' Kochvideo ist ein Meisterwerk in Sachen unfreiwillige Komik. Und die YouTube-Kommentare ... uiuiui, die sind gnadenlos. Aber letztlich:

Paris sagt, sie sei «allergic to bullshit» – und hat eine Kochshow abgeliefert, die Bullshit ist.