24 Personen, die in den Ferien gefailt haben – Und wie siehts bei dir aus?

Die grossen Ferien sind für die meisten von uns schon wieder vorbei. Was aber nie vorbei sein wird, ist das Schwelgen in den Erinnerungen daran. Meistens gibt es aus den Ferien einiges zu erzählen. Aber eben leider nicht immer nur Gutes. Diese Personen erzählen von ihren Ferien-Fails ... und sie tun uns leid.

Immerhin ein geniales Foto.

Die Person schreibt dazu: «Bin bei heissem Wetter auf einen Berg gewandert. Ein Affe stahl mein Wasser auf dem Gipfel und trank es dann vor meinen Augen aus.»

Muss Posterdruck!

Das war gemäss dem Reddit-User der Plan: «Ich habe versucht, ein Foto von der Grossen Mauer zu machen.»

Das Leben ist voller Enttäuschungen.

Die Person schreibt: «Vor den Zeiten von TripAdvisor verbrachten wir bei einem Familienurlaub in Schottland zwei Stunden damit, zu einer berühmten Höhle zu wandern, in der Erwartung, dass sie unterirdisch ist und eben alles, was zu einer spektakulären Hölle gehört … das ist die Höhle ...»

Es lebe die Natur.

Sein Kommentar: «Ich war am Wochenende wandern, um Dampf vor der Prüfungswoche abzulassen. Ratet mal, wer heute eine Präsentation hat!»

Am besten nichts erwarten, damit du auch nicht enttäuscht werden kannst.

Ihr Verlobter schreibt dazu: «Hier ist meine Verlobte bei der Erfüllung ihres lebenslangen Traums, die Mona Lisa persönlich zu sehen.»

So ein einzigartiges Ferienfoto und du kannst nicht beweisen, dass du es bist.

Der Ferien-Fail-Klassiker schlechthin, Nebel ...

Er schreibt: «Ich bin auf die Spitze des Eiffelturms gegangen, um die Aussicht zu geniessen ... an einem nebligen Tag.»

Mehr Nebel-Bilder?

Wegen solchen Menschen gibt es Photoshop.

Immerhin kann sie darüber lachen. Sie schreibt dazu: «Ich bin gerade aus Island zurückgekommen und habe beim Durchsehen meiner Bilder das beste Fotobombing aller Zeiten gefunden.»

Auf die Zähne beissen und durchziehen.

Der Pechvogel schreibt: «Die Sohlen meiner Schuhe fielen mitten im Wald ab, als ich wandern war.»

Muss man einfach einmal im Leben gesehen haben.

Sein Kommentar zum Erlebnis: «Ich besuchte das Torii-Tor in Hiroshima, Japan. Was ich erwartet habe und was ich gesehen habe.»

Erfahrungswerte ...

Die Person schreibt: «Ich bin ins Ausland gereist und habe meine Drohne mitgebracht, um damit Aufnahmen zu machen. Ich bin auf den Gipfel dieses Hügels gewandert und habe oben festgestellt, dass ich die Batterien zu Hause vergessen habe.»

Liebe Mobiliar, direkt am ersten Tag meiner Ferien ...

Die Familie erklärt das Bild so: «Erste Nacht im Urlaub und wir wollten das Schlafsofa für die Kinder ausziehen, hörten ein lautes Knirschen ... Das iPhone unseres Sohnes war zwischen die Kissen geraten und hat sich in den Scharnieren des Bettgestells verfangen ...»

Das Timing ist dann halt auch «bitzeli» doof.

Die Person schreibt dazu: «Unsere 100 Jahre alte Familienhütte brannte am ersten Ferientag bis auf die Grundmauern nieder.»

Wenn es doch wenigstens ein Selfie wäre. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Das Kind schreibt: «Dies ist das einzige Foto, das meine Mutter von mir und meinem Vater vor der Iberty Bell gemacht hat.»

Positiv denken: Immerhin ist die Tasche auch mal von innen gereinigt.

Ob es ein Omen ist? Die Userin schreibt: «Die perfekte Art, die Flitterwochen zu beginnen.»

Okay, das Foto ist dann aber doch ganz schön cool. 😁

Das Paar schreibt: «Im Urlaub auf der Dominikanischen Republik wurden wir von einem Klammeraffen gephotobombt!»

Instagram vs. Realität

Tempio Pausania in Sardinein, Italien. Bild: reddit

Das Bild ist eigentlich überhaupt nicht schlimm, aber die Geschichte dazu ...

Die Reddit-Userin schreibt: «Ich packe immer Verdauungshilfen für die Feiertage ein. Vor vier Tagen hatte ich Durchfall und erinnerte mich, dass ich Medikamente dabei hatte. Es stellte sich heraus, dass ich Abführmittel mitgenommen hatte.»

Da muss die Dusche halt noch ein paar Stunden warten.

Die Person schreibt: «Ich wollte nach einer langen Autofahrt einfach nur im Hotel duschen ...»

Vielleicht sollte man «Meerblick» etwas präzisieren.

Die Reddit-Userin schreibt: «Ich habe ein Airbnb mit Meerblick reserviert ... kann mich nicht beschweren.»

Wenn das Erinnerungs-Foto plötzlich noch spektakulärer wird als geplant.

Aufgenommen in Los Angeles.

Das wohl harmloseste Bild, dafür aber mit der wohl übelsten Geschichte.

Das ist passiert: «Ich wollte mit der Familie auf eine Kreuzfahrt gehen. Der Flug hatte Verspätung von 4:30 bis 6:50. Der Flug hat Verspätung von 6:50 bis 9:00. Der Flug hat Verspätung von 9:00 bis 11:30. Dann wurde der Flug gestrichen. Jetzt haben wir die Kreuzfahrt verpasst und 7 Stunden lang umsonst am Flughafen gewartet.»

Kennst du das Gefühl, dass du dir während des ganzen Fluges Sorgen darum machst, ob dein Koffer auch wirklich ankommt?

Sie vergessen nach diesen Ferien bestimmt nie wieder den Unterschied zwischen Ebbe und Flut.

Und jetzt bist du dran, was war dein grösster Fail in den Ferien? Erzähl uns deine Geschichte!

