Das pure Glück ist manchmal so nah – 25 Menschen zeigen es vor



Weil es eigentlich so wenig braucht, um glücklich zu sein: 25 Leute machen es vor

Vergiss einfach mal all die Probleme rund um dich herum. Das Leben ist viel zu kurz, um sich Sorgen zu machen.

Ja, natürlich ist es etwas naiv zu denken, dass es so einfach geht. Denn Sorgen verschwinden halt nicht einfach so. Zumindest nicht langfristig. Darum helfen wir dir, sie heute immerhin für einen kurzen Moment zu vergessen.

Die folgenden Bilder zeigen Leute, die einfach nur glücklich und zufrieden sind, bei dem was sie machen. Und so sollten wir es ihnen gleich tun. Natürlich nur so weit wie möglich. Geniessen wir einfach wieder die kleinen Dinge.

Kleine Dinge können zum Beispiel schon ein Besuch bei einer geliebten Person sein. 😉

Was denkt ihr, worüber sich dieser Pfarrer so freut?

Tatsächlich hat er gerade den neuen Star-Wars-Trailer gesehen.

Geteilte Freude ist doppelte Freude.

Wie viele von ihren neun Leben sie in den 16 Tagen wohl verbraucht hat?

«Diese Dame fand ihre Katze 16 Tage nach einem Tornado lebend.»

Vermutlich der neue Held der Kurve.

Ein kleiner Fast-Kuss für die Menschheit, ein grosser Fast-Kuss für den Jungen.

Dieser Sportlehrer, der seiner Schülerin beim Tanzen hilft. Nein, du weinst!

Warum sich nicht einfach mal ins Laub legen?

Sieht nach guten Nachrichten aus dem Radio aus.

Tatsächlich wurde hier der Moment eingefangen, in welchem der Tod von Adolf Hitler bekannt gegeben wurde.

Des einen Freud ist des anderen Leid (gemeint sind die Gegner im Hintergrund).

Es wird Zeit, dass wir wieder so richtig tanzen gehen können. Sie macht es vor:

Gamen verbindet, egal wie alt du bist.

So sieht die pure Freude über die Wahl zur «Homecoming Queen» aus. 🥰

Die Freude an einem einfachen Eishockeyschläger.

Hoffen wir, dass im Paket dann auch wirklich ein Nintendo 64 drin war.

Das Küken ist nicht halb so sehr zu begeistern wie der Hund. Der dafür umso mehr.

Diesen Konzertbesuch wird wohl niemand von den Beteiligten so schnell vergessen.

Schwer zu sagen, wer von beiden mehr Freude hat.

Schon krass, wie viel Freude so ein Ball auch in diesem GIF verbreiten kann.

Und noch einen Letzten mit Ball.

Da geht einem doch gleich das Herz auf.

Hier handelt es sich übrigens nicht um ein Wiedersehen nach langer Zeit.

Die Userin, die das Bild hochgeladen hat, schreibt: «Mein Corgi macht einem älteren Mann, den sie heute Morgen getroffen hat, Freude.»

Dieser Herr erfährt, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes ist. Seine Reaktion zeigt, dass er das auch nicht sein wollte.

Ein Königreich für eine Melone.

Vielleicht ahnt ihr es, aber er hat gewonnen.

(smi)

